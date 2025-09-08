Lady Gaga, Ariana Grande e Sabrina Carpenter dominam o VMA 2025
Cantoras foram as mais premiadas da noite; evento ocorreu na noite passada (07/09), em Nova York
Lady Gaga foi a artista que mais levou troféus na 41ª edição do MTV Video Music Awards (VMA), realizada nesse domingo (7/9), em Nova York, nos Estados Unidos. Dona do hit “Abracadabra”, a Mother Monster faturou quatro títulos, incluindo o de Artista do Ano. Ariana Grande aparece em seguida, com três troféus, entre eles o de Vídeo do Ano. Também brilharam Sabrina Carpenter, com três estatuetas; Bruno Mars, com duas; e Mariah Carey, celebrada com o tradicional Video Vanguard Award.
Lady Gaga, que recebeu 12 indicações, maior indicada da noite, foi a primeira premiada: ganhou o troféu de Artista do Ano das mãos de Lenny Kravitz, antes de seguir para um show agendado no Madison Square Garden. Em discurso breve, a cantora agradeceu aos fãs e lamentou não poder assistir às apresentações seguintes.
Ela também levou o prêmio de Melhor Colaboração, pela parceria com Bruno Mars, "Die With a Smile". O clipe de “Abracadabra“ faturou os títulos de Melhor Direção e Melhor Direção de Arte.
Ariana Grande venceu a categoria Melhor Pop com “Brighter Days Ahead”. Durante o discurso, arrancou risadas ao contar que quebrou o troféu no palco. A Glinda de “Wicked” faturou também o Vídeo do Ano e Melhor Vídeo Longo, por “Brighter Days Ahead”.
Sabrina Carpenter levou o Melhor Álbum, por “Short n’Sweet”. Ela também foi eleita Melhor Artista Pop e Melhores Efeitos Visuais, por conta do clipe “Manchild”.
Qual a lista completa dos vencedores?
VÍDEO DO ANO
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)
- Billie Eilish – “Billie Eilish – “Birds of a Feather”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”
MELHOR COLABORAÇÃO
- Bailey Zimmerman com Luke Combs – “Backup Plan (Videoclipe Oficial da Stagecoach)”
- Kendrick Lamar e SZA – “Luther”
- Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile” (Vencedor)
- Post Malone com Blake Shelton – “Pour Me a Drink”
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
- Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”
MELHOR POP
- Alex Warren – “Ordinary”
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)
- Ed Sheeran – “Sapphire”
- Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
MELHOR ÁLBUM
- Bad Bunny – “Debí Tirar Mais Fotos”
- Kendrick Lamar – “GNX”
- Lady Gaga – “Mayhem”
- Morgan Wallen – “I’m the Problem”
- Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” (Vencedor)
- The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
MTV PUSH PERFORMANCE DO ANO
- Agosto de 2024 – Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”
- Setembro de 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”
- Outubro de 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”
- Novembro de 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”
- Dezembro de 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”
- Janeiro de 2025 – Katseye – “Touch” (Vencedor)
- Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”
- Março de 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”
- Abril de 2025 – Livingston – “Shadow”
- Maio de 2025 – Damiano David – “Next Summer”
- Junho de 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”
- Julho de 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
MÚSICA DO ANO
- Alex Warren – “Ordinary”
- Billie Eilish – “Birds of a Feather”d
- Doechii – “Anxiety”
- Ed Sheeran – “Sapphire”
- Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”
- Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”
- Lorde – “What Was That”
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.” (Vencedor)
- Tate McRae – “Sports Car”
- The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”
ARTISTA DO ANO
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga (Vencedor)
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
MÚSICA DO VERÃO
- Addison Rae – “Headphones On”
- Alex Warren – “Ordinary”
- Benson Boone – “Mystical Magical”
- BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – “All the Way”
- Chappell Roan – “The Subway”
- Demi Lovato – “Fast”
- Doja Cat – “Jealous Type”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden”
- Jessie Murph – “Blue Strips”
- Justin Bieber – “Daisies”
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (FLY) (Remix)”
- Morgan Wallen feat. Tate McRae – “What I Want” (Vencedor)
- Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – “Love Me Not”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Sombr – “12 to 12”
- Tate McRae – “Just Keep Watching”
MELHORES AFROBEATS
- Asake e Travis Scott – “Active”
- Burna Boy com Travis Scott – “TaTaTa”
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”
- Rema – “Baby (Is It a Crime)”
- Tems com Asake – “Get It Right”
- Tyla – “Push 2 Start” (Vencedor)
- Wizkid com Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”
MELHOR ALTERNATIVO
- Gigi Perez – “Sailor Song”
- Imagine Dragons – “Wake Up”
- Lola Young – “Messy”
- MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”
- Sombr – “Back to Friends” (Vencedor)
- The Marías – “Back to Me”
MELHOR K-POP
- Aespa – “Whiplash”
- Jennie – “Like Jennie”
- Jimin – “Who”
- Jisoo – “Earthquake”
- Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” (Vencedor)
- Stray Kids – “Chk Chk Boom”
- Rosé – “Toxic Till the End”
MELHOR R&B
- Chris Brown – “Residuals”
- Leon Thomas e Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”
- Mariah Carey – “Type Dangerous” (Vencedor)
- Partynextdoor – “N o C hill”
- Summer Walker – “Heart of a Woman”
- SZA – “Drive”
- The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO
- Alex Warren (Vencedor)
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
MELHOR ARTISTA POP
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter (Vencedor)
- Tate McRae
MELHOR HIP-HOP
- Doechii – “Anxiety” (Vencedor)
- Drake – “Nokia”
- Eminem com Jelly Roll – “Somebody Save Me”
- GloRilla com Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- LL Cool J com Eminem – “Murdergram Deux”
- Travis Scott – “4X4” – Cactus Jack/Epic Records
MELHOR ROCK
- Coldplay – “All My Love” (Vencedor)
- Evanescence – “Afterlife (da série da Netflix ‘Devil May Cry’)”
- Green Day – “One Eyed Bastard”
- Lenny Kravitz – “Honey” – Roxie Records
- Linkin Park – “The Emptiness Machine”
- Twenty One Pilots – “The Contract”
MELHOR LATINO
- Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
- J Balvin – “Rio”
- Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Peso Pluma – “La Patrulla”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”
- Shakira – “Soltera” (Vencedor)
MELHOR GRUPO
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- BLACKPINK (Vencedor)
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- twenty one pilots
MELHOR COUNTRY
- Chris Stapleton – “Acho que estou apaixonado por você”
- Cody Johnson com Carrie Underwood – “Eu vou te amar”
- Jelly Roll – “Liar”
- Lainey Wilson – “4x4xU”
- Megan Moroney – “Estou bem?” (Vencedor)
- Morgan Wallen – “Smile”
MELHOR VÍDEO LONGO
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)
- Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”
- Damiano David – “Funny Little Stories”
- Mac Miller – “Balloonerism”
- Miley Cyrus – “Something Beautiful”
- The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
VÍDEO PARA O BEM (Com mensagem social)
- Burna Boy – “Higher”
- Charli xcx – “Guess com Billie Eilish” (Vencedor)
- Doechii – “Anxiety”
- Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”
- Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”
MELHOR DIREÇÃO
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
- Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
- Charli xcx – “Guess” com Billie Eilish
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)
- Lorde – “Man Of The Year”
- Miley Cyrus – “End of the World”
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
MELHOR CINEMATOGRAFIA
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
- Ed Sheeran – “Sapphire”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us” (Vencedor)
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Miley Cyrus – “Easy Lover”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
MELHOR EDIÇÃO
- Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”
- Ed Sheeran – “Sapphire”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Tate McRae – “Just Keep Watching (do filme ‘F1’)”
MELHOR COREOGRAFIA
- Doechii – “Anxiety” (Vencedor)
- FKA Twigs – “Eusexua”
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Tyla – “Push 2 Start”
- Zara Larsson – “Pretty Ugly”
MELHORES EFEITOS VISUAIS
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- Rosé & Bruno Mars – “Apt.”
- Sabrina Carpenter – “Manchild” (Vencedor)
- Tate McRae – “Just Keep Watching” (do filme “F1”)
- The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”