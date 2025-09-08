Lady Gaga, Ariana Grande e Sabrina Carpenter dominam o VMA 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga foi a artista que mais levou troféus na 41ª edição do MTV Video Music Awards (VMA), realizada nesse domingo (7/9), em Nova York, nos Estados Unidos. Dona do hit “Abracadabra”, a Mother Monster faturou quatro títulos, incluindo o de Artista do Ano. Ariana Grande aparece em seguida, com três troféus, entre eles o de Vídeo do Ano. Também brilharam Sabrina Carpenter, com três estatuetas; Bruno Mars, com duas; e Mariah Carey, celebrada com o tradicional Video Vanguard Award.

Lady Gaga, que recebeu 12 indicações, maior indicada da noite, foi a primeira premiada: ganhou o troféu de Artista do Ano das mãos de Lenny Kravitz, antes de seguir para um show agendado no Madison Square Garden. Em discurso breve, a cantora agradeceu aos fãs e lamentou não poder assistir às apresentações seguintes.

Ela também levou o prêmio de Melhor Colaboração, pela parceria com Bruno Mars, "Die With a Smile". O clipe de “Abracadabra“ faturou os títulos de Melhor Direção e Melhor Direção de Arte.

Ariana Grande venceu a categoria Melhor Pop com “Brighter Days Ahead”. Durante o discurso, arrancou risadas ao contar que quebrou o troféu no palco. A Glinda de “Wicked” faturou também o Vídeo do Ano e Melhor Vídeo Longo, por “Brighter Days Ahead”.

Sabrina Carpenter levou o Melhor Álbum, por “Short n’Sweet”. Ela também foi eleita Melhor Artista Pop e Melhores Efeitos Visuais, por conta do clipe “Manchild”.

Qual a lista completa dos vencedores?



VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)

Billie Eilish – “Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”

MELHOR COLABORAÇÃO

Bailey Zimmerman com Luke Combs – “Backup Plan (Videoclipe Oficial da Stagecoach)”

Kendrick Lamar e SZA – “Luther”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile” (Vencedor)

Post Malone com Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”

MELHOR POP

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

MELHOR ÁLBUM

Bad Bunny – “Debí Tirar Mais Fotos”

Kendrick Lamar – “GNX”

Lady Gaga – “Mayhem”

Morgan Wallen – “I’m the Problem”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” (Vencedor)

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MTV PUSH PERFORMANCE DO ANO

Agosto de 2024 – Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Setembro de 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Outubro de 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”

Novembro de 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”

Dezembro de 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”

Janeiro de 2025 – Katseye – “Touch” (Vencedor)

Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”

Março de 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”

Abril de 2025 – Livingston – “Shadow”

Maio de 2025 – Damiano David – “Next Summer”

Junho de 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”

Julho de 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

MÚSICA DO ANO

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”d

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.” (Vencedor)

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”



O show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no dia 03/05, foi registrado oficialmente no Livros dos Recordes, o Guinness Book. Divulgação/Kevin Mazur/WireImage for Live Nation De acordo com o Guinness, a apresentaÃ§Ã£o da estrela pop atraiu 2,5 milhÃµes pessoas para a orla carioca, maior pÃºblico de todos os tempos em um show gratuito de uma artista feminina. A Riotur (Empresa de Turismo do Rio de Janeiro) havia divulgado um nÃºmero menor, de 2,1 milhÃµes pessoas. Alexandre Macieira/Riotur A performance de Lady Gaga no Brasil tem elementos da turnê do disco “Mayhem”, com cinco atos e cenografia teatral, definida pela cantora como “ópera gótica”. Reprodução/Youtube A estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, baseada no estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025”, era de que o evento fosse atrair 1,6 milhão de pessoas, número similar ao de Madonna em 2024 (foto). Por isso, um esquema especial de segurança com mais de 5 mil agentes foi montado para proteger o público. Reprodução X Por ocasião do megashow, um bar em Ipanema, famoso bairros da cidade, expôs uma escultura da cantora feita pelo artista plástico André Fampa. A escultura mostra Gaga com um dos seus figurinos mais icônicos: o que ela usou no videoclipe "Bad Romance", assinado pelo estilista Alexander McQueen. Divulgação Lady Gaga viria ao Brasil em 2017, no Rock in Rio, mas precisou cancelar o show por conta de uma crise de fibromialgia, doença que causa dores intensas em todo o corpo. Em 2012, ela havia feito suas únicas apresentações no país - em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. www.instagram.com/ladygaga Stefani Joanne Angelina Germanotta, a Lady Gaga, nasceu em Nova York (EUA) em 28/03/1986. Ela é considerada uma das maiores cantoras do Século 21, principalmente no pop. Instagram @ladygaga Filha de Joseph Germanotta, um empreendedor de internet, e Cynthia Germanotta, a artista é descendente de italianos da Sicília e de franceses do Canadá. Lady Gaga é a irmã mais velha de Natali Germanotta, uma estudante de moda que nasceu em 1992. Reprodução Youtube NFL Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares. Aos 17, ela foi aceita na New York University's Tisch School of the Arts. Dois anos depois, começou a se dedicar integralmente à sua carreira musical. Youtube/ Lady Gaga Gaga começou a cantar profissionalmente no início dos anos 2000, em Nova York. Aos poucos, ganhou fama nos Estados Unidos e no mundo. Não à toa, acumula R$ 1,5 bilhão de fortuna e mais de 60 milhões de seguidores apenas no Instagram. Reprodução/@ladygaga A artista começou a se apresentar no cenário musical de rock no Lower East Side em 2003. Mais tarde, ela se matriculou na Tisch School of Arts da Universidade de Nova Iorque. Divulgação No fim de 2007, Lady Gaga assinou um contrato com a Streamline Records, um selo da editora discográfica Interscope Records. Inicialmente, ela trabalhou como compositora para artistas e capturou a atenção do produtor Akon, que reconheceu as suas habilidades vocais e a levou para a Kon Live Distribution. Reprodução Instagram Ela ganhou destaque como artista após o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “The Fame”, em 2008. O disco foi um sucesso de crítica e também comercial. Nos Estados Unidos, ela alcançou a posição máxima de número dois na Billboard 200. Instagram @ladygaga As canções "Just Dance" e "Poker Face", co-escritas e produzidas por RedOne, tornaram-se sucessos internacionais, atingindo o topo da Billboard Hot 100 nos EUA, bem como em vários outros países. Reprodução/@ladygaga No inÃ­cio de 2009, ela partiu para sua primeira turnÃª, a â??The Fame Ball Tourâ?. No quarto trimestre do ano, lanÃ§ou o extended play (EP) â??The Fame Monsterâ?, que contÃ©m os Ãªxitos internacionais "Bad Romance", "Telephone" e "Alejandro". ReproduÃ§Ã£o/@ladygaga O seu segundo álbum de estúdio, “Born This Way”, foi lançado em 23 de Maio de 2011 e vendeu 4,2 milhões de cópias nos Estados Unidos e 16 milhões mundialmente. Além disso, produziu os singles "Born This Way", "Judas" e "The Edge of Glory", que se tornaram sucessos internacionais. Reprodução/@ladygaga Em 2013, Gaga lançou seu terceiro álbum de estúdio, “Artpop”. Após o álbum, ela decidiu dar início a uma mudança de imagem em sua carreira musical e visual. Reprodução/@ladygaga Ela lançou seu quarto álbum de estúdio em 2014, “Cheek to Cheek”, um projeto em estilo jazzístico em parceria com o lendário Tony Bennett (1926 - 2023). Instagram @itstonybennett Em 2016, ela lançou seu quinto álbum de estúdio, “Joanne”, que apresenta influências fortes do country e rock. www.instagram.com/ladygaga Em 2020, Gaga voltou às suas raízes do dance-pop com seu sexto álbum de estúdio, denominado “Chromatica”, que se tornou seu sexto consecutivo a ocupar o posto de número um nos Estados Unidos. O trabalho ultrapassou mais de 1 milhão de cópias vendidas somente no país. Divulgação Paralelamente a isso, Gaga construiu uma carreira sólida como atriz, tendo como primeiro papel uma participação na série “American Horror Story: Hotel” (2015-2016), que lhe rendeu um Globo de Ouro. Antes disso, chegou a participar de um episódio da série “Família Soprano”. Instagram @itstonybennett Contudo, foi em â??Nasce Uma Estrelaâ? (2018) que Lady Gaga se consagrou, protagonizando ao lado do tambÃ©m diretor Bradley Cooper o romance de muito sucesso, que lhe rendeu indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor atriz. Mas foi a estatueta de Melhor CanÃ§Ã£o Original, Shallow, que a artista levou para casa. ReproduÃ§Ã£o Youtube Lady Gaga também viveu Patrizia Reggiani, em "Casa Gucci" (2021), protagonizando o filme que conta a história do assassinato do herdeiro da família Gucci. Youtube/Lady Gaga O último trabalho de Lady Gaga no cinema foi em “Coringa: Delírio a Dois”, de 2024, em que contracenou com Joaquin Phoenix. Divulgação Nas gravações de "Coringa 2", a estrela decidiu assumir sua identidade civil, Stefani Joanne Angelina Germanotta. Divulgação De acordo com a artista, a ideia era criar uma atmosfera mais confortável para os outros integrantes do elenco do filme. A atriz Heather Cowles, em entrevista ao site Casting Networks, disse que tudo soava mais natural quando Lady Gaga atendia por Stefani. Divulgação Cowles contou que Lady Gaga explicou suas razões para adotar tal postura. Segundo a cantora, se ela fosse tratada como Gaga, a superstar, as pessoas poderiam não se sentir à vontade para interagir com ela. Divulgação/Warner Bros. Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen, Gaga é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical por meio de sua moda, aparições públicas, atuações e vídeos musicais. Reprodução/Instagram O Guinness Book a registrou como a primeira cantora da história a vender 10 milhões de cópias globais com quatro canções diferentes em um ano. Instagram @itstonybennett Gaga foi a primeira artista musical a levar cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice. Instagram @itstonybennett Voltar Próximo

ARTISTA DO ANO

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga (Vencedor)

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

MÚSICA DO VERÃO

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (FLY) (Remix)”

Morgan Wallen feat. Tate McRae – “What I Want” (Vencedor)

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “12 to 12”

Tate McRae – “Just Keep Watching”

MELHORES AFROBEATS

Asake e Travis Scott – “Active”

Burna Boy com Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) (Remix)”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems com Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start” (Vencedor)

Wizkid com Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

MELHOR ALTERNATIVO

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends” (Vencedor)

The Marías – “Back to Me”

MELHOR K-POP

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” (Vencedor)

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

MELHOR R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas e Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous” (Vencedor)

Partynextdoor – “N o C hill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Alex Warren (Vencedor)

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter (Vencedor)

Tate McRae

MELHOR HIP-HOP

Doechii – “Anxiety” (Vencedor)

Drake – “Nokia”

Eminem com Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla com Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J com Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4” – Cactus Jack/Epic Records

MELHOR ROCK

Coldplay – “All My Love” (Vencedor)

Evanescence – “Afterlife (da série da Netflix ‘Devil May Cry’)”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey” – Roxie Records

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

MELHOR LATINO

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera” (Vencedor)

MELHOR GRUPO

aespa

All Time Low

Backstreet Boys

BLACKPINK (Vencedor)

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

KATSEYE

My Chemical Romance

SEVENTEEN

Stray Kids

The Marías

twenty one pilots

MELHOR COUNTRY

Chris Stapleton – “Acho que estou apaixonado por você”

Cody Johnson com Carrie Underwood – “Eu vou te amar”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Estou bem?” (Vencedor)

Morgan Wallen – “Smile”

MELHOR VÍDEO LONGO

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” (Vencedor)

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

VÍDEO PARA O BEM (Com mensagem social)

Burna Boy – “Higher”

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish” (Vencedor)

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

MELHOR DIREÇÃO

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Charli xcx – “Guess” com Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)

Lorde – “Man Of The Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” (Vencedor)

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

MELHOR EDIÇÃO

Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra” (Vencedor)

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching (do filme ‘F1’)”

MELHOR COREOGRAFIA

Doechii – “Anxiety” (Vencedor)

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

MELHORES EFEITOS VISUAIS