Márcio Borges comemora 80 anos de vida

Márcio Borges comemora hoje seus 80 anos no sítio em Mauá, no Rio de Janeiro. Ao lado da mulher, Cláudia, dos quatro filhos e dos seis netos, ele vai festejar em reunião simples, para a data não passar em branco. A comemoração estava prevista para Belo Horizonte, mas foi adiada devido à morte de seu irmão Lô Borges, em novembro. Provavelmente, será um show ao lado de parceiros no final deste primeiro semestre.

• AML

Recentemente, o compositor e escritor belo-horizontino, primeiro parceiro de Milton Nascimento e autor das letras de “Clube da Esquina” e “Clube da Esquina nº 2”, foi eleito para a Academia Mineira de Letras (AML), sucedendo ao desembargador José Fernandes Filho. Ocupará a cadeira 29, que já foi de Milton Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró e Afonso Arinos, filho.



• NA TIMES SQUARE

Uma obra da artista plástica paulista Erika Malzoni ficará exposta até 18 de fevereiro em dois telões gigantes da Times Square, em Nova York, onde milhares de pessoas passam diariamente. A obra traz as palavras “eu sou diferente de você – não sou diferente de você” com versões em 12 idiomas, face à multiplicidade de línguas faladas na cidade. “Essas frases surgem como um momento de comunicação, lembrete silencioso de que muitas vozes, origens e diferenças podem ocupar o mesmo espaço, onde o mundo se reúne brevemente, cruza caminhos e segue em frente”, reflete Erika.



• “HUMAN BODIES” ATÉ MARÇO

Sucesso de público, a exposição “Human bodies – Maravilhas do corpo humano” foi prorrogada até 15 de março, no BH Shopping. Em menos de um mês, 15 mil pessoas visitaram a mostra que exibe oito corpos humanos de verdade, o corpo de um carneiro selvagem e 100 órgãos preservados pela técnica de plastinação. Corpos e órgãos foram doados voluntariamente pelas pessoas, cumprindo regras impostas pela legislação. Graças à técnica criada pelo anatomista alemão Gunther von Hagens, eles puderam ser preservados com perfeição, seguindo todas as regras sanitárias. A plastinação consiste em substituir líquidos e gorduras por polímeros plásticos.



• “ULTRA ACÚSTICO”

Manu Chao retorna a Belo Horizonte para apresentar o show “Ultra acústico”, em 15 de fevereiro, às 21h, no Rust Music Bar. Acompanhado pelo guitarrista MatuMati e o percussionista Miguel Rumbao, o músico vai revisitar clássicos de sua carreira em versões desplugadas. “Clandestino” e “Me gustas tú” estarão no repertório. A programação da noite do domingo de carnaval contará também com o DJ Paco Pigalle, velho amigo de Manu Chao.

• • •



“Nós dois tivemos uma adolescência com absoluta veneração a Chuck Berry, James Brown e Tina Turner. Ao mesmo tempo, éramos ligados aos Sex Pistols e ouvíamos rumbita flamenca em casa, porque temos famílias espanholas”, comenta Paco. Manu Chao fez sua primeira turnê pela América Latina em 1989, com a banda Mano Negra, durante as comemorações do bicentenário da Revolução Francesa.

• NA TELONA

“Matriz de Arte & Fé – A história e o esplendor da Matriz de Santo Antônio de Santa Bárbara” é o nome do filme que será lançado em 7 e 8 de fevereiro, com exibição gratuita no Cine Vitória, em Santa Bárbara, cidade da Região Central de Minas. A partir de 9 de fevereiro, o público poderá conferi-lo no YouTube e no site do próprio documentário. Direção e edição assinadas por Bruno dos Anjos.

