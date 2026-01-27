Viúvo de Zé Celso Martinez, Marcelo Drummond se emociona com obra inédita

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Marcelo Drummond, viúvo de Zé Celso Martinez, demorou longos meses para ter coragem de ver o documentário “Palco cama”, de Jura Capela. O filme, que fez sua pré-estreia nacional sábado (24/1), na Mostra de Cinema de Tiradentes, é a entrevista feita há 19 anos por Jura com Zé Celso, no mesmo quarto em que o diretor e dramaturgo morreu em 6 de julho de 2023, vítima de incêndio. “Na época, ele estava fazendo uma pesquisa de criação e foi entrevistar o Zé”, recorda Marcelo. "Ficou lindo. Porque é só o Zé falando direto com a câmera, no quarto, na cama”, elogia.



Foi Mariana de Moraes quem enviou o filme já pronto para Marcelo, que esperou para vê-lo numa sala de cinema. “Não era um videozinho de internet. Era uma coisa profunda. E me fez muito bem ver o filme (em Tiradentes). É um privilégio. Vivi com o cara 37 anos. Obviamente, quando a gente vive junto, a gente briga. Normal em qualquer relação. A gente se deu bem porque ninguém era fácil”, diz Marcelo. O convite para a sessão em Tiradentes também foi feito por Mariana. “Justo nesta semana não tivemos 'Senhora dos Afogados', peça que ela faz comigo no Teatro Oficina”, explicou.



“Quis assistir na telona, como uma coisa coletiva. O que eu não queria era ver sozinho em casa”, revelou Marcelo. “Eu chorei, eu ri, lembrei de tanta coisa, lembrei do dia. Deixei eles no quarto, disse para fazerem a entrevista, fechei a porta por causa do cachorro”, recorda. E reforça: “O Jura fez com o carinho de quem ama uma pessoa. Você vê a dedicação dele.”

Lorenzo Mello, do elenco de "Pequenas criaturas", passou poucos dias em Tiradentes, mas o suficiente para voltar para casa com o título de Simpatia do Festival. O título não existe, mas devido à unanimidade em torno de Lorenzo, a produção deveria pensar em oficializá-lo Leo Lara/divulgação

Por pouco a chuva que caiu no domingo não suspendeu a exibição de “Pequenas criaturas” no Cine Praça, em Tiradentes. Vania Catani, produtora do longa estrelado por Carolina Dieckmmann, pediu a Santa Clara, São José e Cacique Cobra Coral para segurarem o toró. Deu certo. O tempo firmou e o público lotou a praça. Vania não escondeu a emoção de ter mais uma produção sua em Tiradentes. Ela estreou há 29 anos, na primeira edição da mostra.

Antonio Curti, curador da exposição “Além da fantasia”, em cartaz no CCBB BH, comanda bate-papo sobre o universo criativo de Yoshitaka Amano no próximo sábado (31/1), no Teatro II, às 16h. Curti vai traçar um panorama sobre a obra do artista, que transita entre ilustração, pintura e imaginário simbólico. “Mais do que percorrer uma trajetória, vamos abordar a sensibilidade estética de Amano e sua capacidade de dissolver fronteiras entre arte, sonho e cultura visual”, afirma.



Logo após o bate-papo, o curador vai conduzir visita mediada pela exposição, a maior já realizada no mundo sobre Amano, que já supera a marca de 69 mil visitantes em Belo Horizonte. A entrada para ambas as atividades é gratuita, mediante retirada de ingresso no site do centro cultural ou na bilheteria do CCBB, que fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.

