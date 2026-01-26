Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
COLUNA HIT

Mostra de Cinema de Tiradentes abre espaço para produção infantil

Além de longas, curtas também fazem parte da programação da Mostrinha

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
26/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
O Cine Tenda ficou lotado com a pré-estreia do 'Detetive do prédio azul' - (crédito: Léo Lara/Divulgação)
O Cine Tenda ficou lotado com a pré-estreia do 'Detetive do prédio azul' crédito: Léo Lara/Divulgação

A garotada também tem vez na Mostra de Cinema de Tiradentes. A Mostrinha, programação infantil do festival, exibiu no domingo (25/1) a pré-estreia mundial de “D.P.A. 4 – O fantástico reino de Ondion”. A nova aventura dos “Detetives do prédio azul”, com direção de Mauro Lima, encantou o público infantil, que lotou o Cine Tenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

CURTAS NA TELONA

Os curtas-metragens da 29ª edição da Mostra Tiradentes começaram a ser exibidos ontem (25), com a Mostra Território Mineiro, dedicada à produção audiovisual realizada em Minas. A abertura foi marcada pela exibição dos filmes “Cordões e sinos de além-mar”, de Yuji Kodato e Jeremias Brasileiro; “Dentro do meu peito mora um cão”, de Gabriel Afonso; “Mazinho do Trompete”, de Mayara Mascarenhas; e “Sete luas distantes”, de Alexandre Kroner Moreira.

Leia Mais

MOSTRAS

Até sábado (31/1), serão exibidos 93 curtas-metragens, distribuídos entre as mostras Foco, Formação, Panorama, Praça, Soberania Imaginativa, Homenagem, Valores, CineEmbraturLab, Mostrinha, Clássicos de Tiradentes e Território Mineiro.

* A nova edição de ‘Filandras’, de Adélia Prado


CORTE FINAL

Dois longas mineiros – “A Noite e os dias de Miguel Burnier” e “Paisagem de inverno” – serão exibidos na manhã desta segunda-feira (26), no Cine Tenda. O primeiro, um documentário, é dirigido por João Duma; o segundo, ficção, dirigido por Marco Antônio Pereira.

* Spin-off 'O cavaleiro dos sete reinos' é o lado light de 'Game of Thrones'

PRODUÇÃO NACIONAL

Até sábado (31), serão exibidos um total de 137 filmes, sendo 43 longas e 93 curtas. Rio de Janeiro é o estado com maior número de representantes com 30 filmes. Minas Gerais fica em segundo lugar, com 27 títulos, São Paulo, com 22 filmes, Pernambuco, com oito, Rio Grande do Sul e Ceará, com sete, Bahia, com seis, Goias, com cinco, Pará, com quatro, Paraná e Paraíba, três filmes cada.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

cinema colunistas festival helvecio-carlos mostra-de-cinema tiradentes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay