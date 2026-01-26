Mostra de Cinema de Tiradentes abre espaço para produção infantil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A garotada também tem vez na Mostra de Cinema de Tiradentes. A Mostrinha, programação infantil do festival, exibiu no domingo (25/1) a pré-estreia mundial de “D.P.A. 4 – O fantástico reino de Ondion”. A nova aventura dos “Detetives do prédio azul”, com direção de Mauro Lima, encantou o público infantil, que lotou o Cine Tenda.

CURTAS NA TELONA

Os curtas-metragens da 29ª edição da Mostra Tiradentes começaram a ser exibidos ontem (25), com a Mostra Território Mineiro, dedicada à produção audiovisual realizada em Minas. A abertura foi marcada pela exibição dos filmes “Cordões e sinos de além-mar”, de Yuji Kodato e Jeremias Brasileiro; “Dentro do meu peito mora um cão”, de Gabriel Afonso; “Mazinho do Trompete”, de Mayara Mascarenhas; e “Sete luas distantes”, de Alexandre Kroner Moreira.

MOSTRAS

Até sábado (31/1), serão exibidos 93 curtas-metragens, distribuídos entre as mostras Foco, Formação, Panorama, Praça, Soberania Imaginativa, Homenagem, Valores, CineEmbraturLab, Mostrinha, Clássicos de Tiradentes e Território Mineiro.



CORTE FINAL

Dois longas mineiros – “A Noite e os dias de Miguel Burnier” e “Paisagem de inverno” – serão exibidos na manhã desta segunda-feira (26), no Cine Tenda. O primeiro, um documentário, é dirigido por João Duma; o segundo, ficção, dirigido por Marco Antônio Pereira.

PRODUÇÃO NACIONAL

Até sábado (31), serão exibidos um total de 137 filmes, sendo 43 longas e 93 curtas. Rio de Janeiro é o estado com maior número de representantes com 30 filmes. Minas Gerais fica em segundo lugar, com 27 títulos, São Paulo, com 22 filmes, Pernambuco, com oito, Rio Grande do Sul e Ceará, com sete, Bahia, com seis, Goias, com cinco, Pará, com quatro, Paraná e Paraíba, três filmes cada.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.