Exposição hiper-realista com corpos humanos chega a BH

Belo Horizonte recebe novamente a exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”, que já foi vista por mais de 40 milhões de pessoas em diversos países. A mostra vai até 15 de março, no BH Shopping. Uma das novidades desta edição é a sala imersiva sensorial, desenvolvida pelo artista visual Henrique Roscoe. Os ingressos estão disponíveis no link https://www.blueticket.com.br/evento/39721.

A mostra se destaca pela precisão de detalhes e apresenta oito corpos humanos inteiros e um de animal, além de aproximadamente 100 órgãos reais, preservados pela técnica avançada de plastinação – criada pelo anatomista e cientista alemão Gunther von Hagens –, que consiste em extrair os líquidos corporais e oslipídios, substituindo-os por resinas plásticas coloridas. Os corpos estão dispostos em poses naturais e cenários que evidenciam os sistemas e a beleza da anatomia humana, o que favorece melhor entendimento dos visitantes e estimula a interação.

Organizada em sete galerias temáticas, distribuídas em 800 m² de área climatizada e com iluminação especial, “Human Bodies” leva o público a uma jornada visual pelos sistemas esquelético, muscular, nervoso, respiratório, digestivo e reprodutor. Também são abordados os impactos de doenças como obesidade, câncer e tabagismo. Outro destaque é a apresentação de alguns espécimes de animais, promovendo comparações com o corpo humano.

“Mais do que uma exposição sobre o corpo humano, essa edição é uma experiência que mistura arte, ciência e emoção. Tudo foi pensado para que o público se sinta tocado, curioso e transformado”, destaca Lúcio Oliveira, diretor da Smart Mix Brasil, realizadora da mostra.

Ciência e arte em sintonia

Uma das inovações desta edição, a sala imersiva sensorial é um ambiente multimídia, com projeções em larga escala, trilha sonora original e narrativa visual envolvente, que convida o público a refletir sobre a origem da vida, a complexidade do corpo humano e sua relação com o universo.

A exposição é recomendada para públicos de todas as idades. Famílias, estudantes, professores e curiosos podem visitá-la sem necessidade de agendamento. Durante o percurso, monitores com formação na área da saúde ficam disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar os visitantes.

Já grupos escolares e universitários contam com um atendimento exclusivo. Ao agendar com antecedência, as instituições têm acesso a visitas guiadas com explicações detalhadas sobre cada uma das galerias e peças expostas.

O agendamento para grupos escolares e universitários deve ser feito previamente por meio do telefone (31) 99123-5702 ou pelo e-mail grupos@maravilhasdocorpohumano.com.br. Além da visita guiada, os grupos têm acesso a condições promocionais nos ingressos e podem agendar horários especiais de visitação.

A exposição “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano” é uma realização da Smart Mix Brasil e conta com o apoio do SINEPE-MG (Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais).

Exposição internacional “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano"

BH Shopping, piso Ouro Preto (BR 356, nº 3.049, bairro Belvedere)



Até 15 de março de 2026



Segunda a sábado: 14h às 21h | Domingos e feriados: 12h às 19h



Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/39721



Valores dos ingressos:



Segunda a sexta:

• Inteira: R$ 80,00 + taxa adm

• Meia: R$ 40,00 + taxa adm

• Combo 3 pessoas: R$ 135,00 + taxa adm

• Combo 4 pessoas: R$ 180,00 + taxa adm

Sábados, domingos e feriados:

• Inteira: R$ 100,00 + taxa adm

• Meia: R$ 50,00 + taxa adm

• Combo 3 pessoas: R$ 165,00 + taxa adm

• Combo 4 pessoas: R$ 220,00 + taxa adm

Projeto Escola: Valor especial para grupos de no mínimo 30 pessoas R$35,00 (por pessoa).

Atendimento escolar e agendamento de grupos: grupos@maravilhasdocorpohumano.com.br, (31) 99123-5702.

Mais informações: https://maravilhasdocorpohumano.com.br, @maravilhasdocorpohumano.