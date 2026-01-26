Gula: vontade de comer ou compulsão alimentar? Saiba a diferença

Marcado nesta segunda-feira (26/1), o Dia da Gula serve tanto para lembrar os prazeres da comida com moderação quanto para conscientizar sobre os perigos do consumo excessivo e os transtornos alimentares. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,7% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar, quase o dobro da média global, que é de 2,6%.

Para iniciar essa questão, a nutricionista Bárbara Ávila, que atende na Vert Clinique, no Órion Complex, em Goiânia, explica que a gula é o desejo de comer por prazer, mesmo sem fome física. “Geralmente está ligada ao paladar e ao contexto social. A pessoa consegue parar quando se sente satisfeita e não há perda de controle ou sofrimento psíquico profundo após o ato”, pontua.

Por outro lado, o transtorno de compulsão alimentar (TCA) é uma condição clínica que envolve comer uma quantidade de comida definitivamente maior do que a maioria das pessoas comeria em um período semelhante, sob circunstâncias similares, acompanhada de uma sensação de perda de controle.

“Pra ficar mais claro, a vontade de comer torna-se um sinal de alerta quando ocorre pelo menos uma vez por semana, por três meses consecutivos, e vem acompanhada de sentimentos de culpa, nojo de si mesma ou necessidade de comer escondido, ou uma vontade compensação, fazer jejuns sem orientação ou excesso de exercícios, como compensação do exagero alimentar”, detalha a especialista.

Fome ansiosa



Muitas pessoas, ao ficarem ansiosas ou nervosas, descontam suas emoções na comida. Bárbara conta que a fome ansiosa é multifatorial, mas existem três pilares principais:

Fisiológicos : quando as dietas restritivas são o principal gatilho

: quando as dietas restritivas são o principal gatilho Emocionais : quando a comida é usada como mecanismo de regulação emocional (anestesia para o estresse, solidão ou tédio)

: quando a comida é usada como mecanismo de regulação emocional (anestesia para o estresse, solidão ou tédio) Comportamentais: hábitos de comer distraído (frente a telas) ou pular refeições desregulam a percepção de saciedade

De acordo com a especialista, é possível diferenciar a fome fisiológica da simples vontade de comer. “A primeira surge gradualmente, é sentida no estômago e é ‘paciente’. Você aceita melhor alimentos variados, inclusive mais saudáveis. Já a fome emocional é súbita e específica para alimentos hiper palatáveis, em muitas situações os mais ricos em açúcar e/ou gordura. Não passa com uma refeição comum e busca conforto imediato.”

Como resolver?



A nutricionista destaca que as estratégias comprovadas para evitar e diminuir esses episódios de fome ansiosa é ter na alimentação um aporte correto de fibras, proteínas e água. “A dica científica que eu uso em consultório é pedir para o paciente pensar: se você não comeria uma fruta agora, a sua necessidade provavelmente é emocional, não nutricional. Além, claro, de se ter uma boa higiene do sono, pois o sono irregular reduz a leptina (saciedade) e aumenta a ghrelina (fome)”.

Bárbara ressalta que a ajuda profissional é indispensável quando o ato de comer gera sofrimento, isolamento social, perda de controle alimentar, falta de equilíbrio e se há busca de alternativas extremas para controle de peso, como jejuns sem direcionamento, excesso de exercícios, uso de laxantes, indução de vômitos.

“O acompanhamento é multidisciplinar, focado na nutrição que vai trazer a reabilitação comportamental e equilíbrio metabólico. Um psicólogo auxilia na regulação emocional e, quando percebemos o diagnóstico mais grave clínico, o paciente é encaminhado ao psiquiatra e trabalhamos todos em equipe”, complementa a especialista.