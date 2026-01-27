Assine
IODO E PLÁSTICO

Anvisa suspende venda de sal grosso e pó para decoração

A Anvisa orienta que consumidores que já tenham adquirido o produtos entrem em contato com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
27/01/2026 11:31

Sal foi reprovado em teste de iodo; pó contém materiais plásticos
Sal foi reprovado em teste de iodo; pó contém materiais plásticos crédito: Reprodução Ecommerce/Internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o uso do pó para decoração da marca Sugar Art, produzido pela Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda.

A Anvisa determinou ainda o recolhimento do produto. Em nota, a agência informou que o pó para decoração contém materiais plásticos, tornando o produto impróprio para consumo.

Outro item alvo de ação fiscal e que deve ser recolhido é o Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. O produto também teve a sua comercialização, distribuição e consumo suspensos.

A agência informou que a medida afeta apenas o lote 004/24 do sal grosso fabricado pela empresa, com vencimento em 30 de outubro de 2026. De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro, o lote citado foi reprovado no teste de determinação de iodo. 

"O iodo deve ser adicionado ao sal de cozinha, para evitar a deficiência desse elemento no organismo, que pode levar ao bócio (aumento da tireoide). A falta de iodo também pode ocasionar vários problemas ao desenvolvimento do feto, durante a gestação, entre outros problemas", destacou o comunicado.

A Anvisa orienta que consumidores que já tenham adquirido o produto entrem em contato com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 585 0303. 

anvisa plastico sal

