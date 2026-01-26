Material de cuecas pode afetar fertilidade masculina?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Preocupações crescentes com fertilidade masculina, saúde hormonal e exposição a substâncias químicas têm levado homens a repensar até mesmo o que vestem por baixo da roupa. Um movimento que ganhou força online mostra consumidores substituindo cuecas e shorts de poliéster por peças feitas de algodão, lã e outros materiais de fibras orgânicas.

A tendência, impulsionada por discussões em redes sociais e podcasts, está ligada ao medo da exposição a microplásticos e aos chamados “químicos eternos” — substâncias persistentes no meio ambiente e associadas, em estudos recentes, a possíveis riscos à saúde. Uma reportagem do The Wall Street Journal destacou o fenômeno, apontando que parte dos homens acredita haver uma ligação entre tecidos sintéticos e infertilidade.

Pesquisas recentes indicam que os microplásticos, hoje amplamente encontrados no ar, na água e nos alimentos, podem atuar como vetores de poluentes dentro do organismo humano. Entre os possíveis efeitos estão inflamações, danos celulares, problemas cardiovasculares e até câncer. Ainda assim, especialistas alertam que não há evidências de que esses materiais causem a queda na fertilidade masculina.

Paul Turek, urologista reprodutivo e microcirurgião na Califórnia, nos Estados Unidos, afirmou ao Wall Street Journal que o tema dos microplásticos se tornou recorrente em seu consultório. “As conversas sobre microplásticos são constantes agora”, disse. Embora recomende reduzir a exposição ao plástico sempre que possível, o médico ressalta que ainda não há pesquisas conclusivas que comprovem uma relação direta entre tecidos sintéticos e infertilidade.

Jaime Knopman, diretora de preservação da fertilidade na CCRM Fertility New York e autora do livro Own Your Fertility (Assuma o Controle da Sua Fertilidade), afirmou à Fox News que, “teoricamente”, o uso de cuecas muito justas pode representar um risco à fertilidade masculina — mas não especificamente por causa do material.

“Embora uma mudança no tipo de roupa íntima possa ajudar a melhorar a fertilidade, raramente é a única causa de infertilidade”, explicou. Segundo Knopman, o principal fator associado à roupa íntima é o ajuste. Modelos apertados podem elevar a temperatura dos testículos, o que pode reduzir a quantidade e a qualidade dos espermatozoides. Ainda assim, ela diz não ter observado uma correlação direta entre o uso de cuecas e a fertilidade dos pacientes.

A médica acrescentou que também não percebeu mudanças significativas em homens que trocaram o material ou o modelo da roupa íntima. “Em minha experiência, não encontrei uma correlação direta entre o uso de cuecas e a fertilidade do paciente”, afirmou.

Alex Robles, especialista do Centro de Fertilidade da Universidade de Columbia, em Nova York, reforçou essa avaliação. “Não há evidências robustas de que tecidos específicos, por si só, tenham um impacto significativo na fertilidade masculina”, disse à Fox News.

Segundo Robles, o que a ciência já conseguiu associar à redução da qualidade do sêmen são temperaturas escrotais elevadas, independentemente da causa. “Exposição ao calor, roupas apertadas, permanecer sentado por longos períodos ou andar de bicicleta por muito tempo foram associados à redução da qualidade do sêmen em alguns estudos”, afirmou.

Ele observa que a simples troca de roupa íntima dificilmente provoca mudanças relevantes, embora alguns homens possam notar pequenas melhorias ao abandonar modelos muito apertados que retêm calor.

Quando um paciente apresenta alterações no espermograma, Knopman diz que a abordagem costuma ser mais ampla. Sono adequado, alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e avaliação com um urologista fazem parte das recomendações iniciais.

“As mudanças no estilo de vida precisam ser aplicadas tanto a homens quanto a mulheres. Se um paciente me disser que anda de bicicleta por duas horas por dia ou passa uma hora em um banho quente, vou dizer para ele parar com isso. Mesmo que não seja a causa principal, modificar o estilo de vida não fará mal”, aconselha.

Robles também recomenda que homens priorizem roupas íntimas confortáveis, evitem exposição excessiva ao calor, diversifiquem a alimentação e reduzam o contato com toxinas, como cigarro e álcool em excesso.

“Os principais fatores associados ao declínio da fertilidade masculina são idade, obesidade, tabagismo, exposição ao calor, toxinas ambientais e condições médicas preexistentes. Se houver dificuldade para engravidar, o mais indicado é procurar um especialista em fertilidade”, recomenda.