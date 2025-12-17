Assine
PREJUDICIAL?

Mito ou verdade: o uso de anticoncepcionais afeta a fertilidade da mulher?

Especialista esclarece essa e outras dúvidas muito comuns entre pacientes

Os chamados anticoncepcionais ou pílulas não causam infertilidade, independentemente do tempo de uso, mas podem mascarar doenças
Os chamados anticoncepcionais ou pílulas não causam infertilidade, independentemente do tempo de uso, mas podem mascarar doenças crédito: Freepik

Quando o assunto é fertilidade feminina, uma das dúvidas mais comuns em consultórios médicos diz respeito ao uso de anticoncepcionais. Afinal, o medicamento pode afetar as chances de uma gravidez futura? A resposta é não, conforme explica o ginecologista e especialista em reprodução assistida da Huntington Pró-Criar, João Pedro Junqueira Caetano.

"Os chamados anticoncepcionais ou pílulas não causam infertilidade, independentemente do tempo de uso. Porém, o remédio pode mascarar algumas doenças que levam à perda da fertilidade e, por isso, muitas pacientes só descobrem os sintomas quando suspendem o uso do medicamento para tentar engravidar", afirma.

O especialista explica que o anticoncepcional impede que os folículos ovarianos da mulher, responsáveis por produzir e armazenar o óvulo, se desenvolvam e libere o gameta feminino. Em outras palavras, ele inibe momentaneamente a ovulação e, portanto, a fertilidade. Esse efeito não é permanente e, pouco tempo após parar de usá-los, a mulher que estiver saudável e em idade reprodutiva voltará a ovular normalmente e estará totalmente apta a ter filhos.

“O que acontece em muitos casos é que os anticoncepcionais podem disfarçar os efeitos mais evidentes de doenças como a menopausa precoce, a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos (SOP), que afetam diretamente a fertilidade de milhares de mulheres”, esclarece João Pedro.

Ainda segundo o médico, a recomendação para quem deseja ter filhos e tem histórico familiar dessas doenças, ou idade avançada, é procurar um médico para verificar seu potencial reprodutivo. “Nos casos em que há uma redução considerável de fertilidade, os tratamentos de reprodução assistida podem ser a opção mais viável para quem deseja engravidar”, completa.

Outros mitos e verdades sobre a fertilidade

A culpa da infertilidade é sempre da mulher?

Não. Isso é um mito muito comum na sociedade, mas 40% das causas de infertilidade são relacionados a fatores femininos, outros 40% são relacionados à causa masculina e os 20% restantes são relacionados à infertilidade combinada do casal.


O relógio biológico é o maior inimigo da fertilidade?

Sim, é verdade. Após os 35 anos, as chances de gravidez mensal começam a diminuir de forma acentuada, principalmente por causa da redução na qualidade dos óvulos.

É possível fazer fertilização in vitro depois de ter feito laqueadura?

Sim. Aliás, esta é praticamente a única forma de uma mulher que fez laqueadura engravidar, a menos que ela faça uma cirurgia de reversão da laqueadura. No entanto, as chances de restabelecimento total da fertilidade são menores do que nos casos de reversão da vasectomia, que é feita no homem.

A fertilização in vitro só é possível após a laqueadura porque, neste procedimento, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide fora do corpo da mulher, ao contrário do que acontece na inseminação artificial, em que a fecundação ocorre diretamente na tuba. Dessa maneira, o sucesso da fertilização vai depender apenas de fatores externos, ligados à idade da mulher, à qualidade dos óvulos e dos espermatozoides coletados, bem como do endométrio da paciente.

Tópicos relacionados:

menopausa mitos mitos-e-verdades mulher verdades

