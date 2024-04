Buscando engravidar, os casais tentantes empregam as mais diversas estratégias e, muitas vezes, é preciso recorrer a um especialista em reprodução humana para entender qual o motivo por trás da dificuldade de conceber um filho. “Existem muitas causas para a infertilidade. Idade, doenças do aparelho reprodutivo, tanto feminino quanto masculino, uso de medicamentos e hôrmonios e até mesmo alguns hábitos rotineiros podem interferir nas chances de chances de gravidez de um casal”, diz Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo.

Mas, apesar da grande maioria das pessoas logo pensarem em graves possibilidades ao se depararem com a dificuldade de conceber, até mesmo produtos presentes no dia a dia de todos nós podem prejudicar a fertilidade, conforme o médico explica abaixo:

Lubrificante: O uso de lubrificantes vaginais durante a relação sexual pode prejudicar as chances de gravidez. “O lubrificante pode causar uma alteração no pH da vagina, que tem um nível de acidez ideal para garantir a sobrevivência dos espermatozoides. Além disso, alguns produtos, principalmente aqueles com vaselina em sua composição, podem prejudicar a motilidade dos espermatozoides”, explica o médico. Então, para quem está tentando engravidar, o ideal é não utilizar lubrificantes. “Vale lembrar que a vagina já possui uma lubrificação natural, mas, caso a mulher sofra com ressecamento da região, é importante procurar um médico para descobrir a melhor opção no seu caso”, ressalta Rodrigo, que ainda acrescenta que, hoje, até é possível encontrar lubrificantes que dizem não interferir com as chances de gravidez ou até mesmo aumentá-la, mas não há comprovação cientifica para essa reinvidicação.

Potes e garrafas plásticas: Alguns potes e garrafas plásticas possuem os chamados produtos químicos disruptores endócrinos (EDCs) em sua composição, que podem afetar a qualidade do esperma e do óvulo, diminuindo as chances de concepção. “A exposição excessiva a esses EDCs pode induzir a diversos tipos de danos no DNA, causando, por exemplo, mutações que inviabilizam os espermatozoides, com consequente redução da fertilidade masculina”, diz o especialista, que, para reduzir a exposição a esses agentes nocivos, recomenda evitar aquecer esses recipientes plásticos.

“Os EDCs presentes nesses recipientes plásticos são absorvidos pelos alimentos quando são aquecidos, principalmente quando o alimento é rico em gordura. Por isso, é importante não realizar esse hábito, assim como não colocar alimentos quentes nesses recipientes. Tome cuidado também ao cobrir os alimentos com filme plástico e papel alumínio, que não devem ser aquecidos sob o risco de liberarem esses componentes”, aconselha. O médico ainda recomenda evitar garrafas de plástico macio, que também contêm EDCs, optando pelas feitas de vidro ou de plástico duro. “E, assim como no caso dos recipientes, evite ingerir água de garrafas descartavéis que permaneceram em um ambiente quente, como dentro do carro”, alerta.

Café: O consumo excessivo de café e outras bebidas e alimentos ricos em cafeína, como energéticos e alguns chás, também podem diminuir suas chances de gravidez. “O excesso de cafeína, acima de 100mg por dia, pode prejudicar a fertilidade, principalmente feminina, pois leva a alterações hormonais e na produção de óvulos. Além disso, a ingestão exagerada de cafeína durante a gravidez tem sido relacionada ao aumento do risco de abortos”, alerta o médico. O recomendado então é restringir o consumo de café a, no máximo, duas xicarás por dia.

Múltiplos fatores

Porém, é importante lembrar que esses são apenas alguns dos múltiplos fatores que podem interferir na fertilidade e prejudicar as chances de gravidez. “Se você está tentando engravidar há mais de 12 mesmo e não teve sucesso mesmo com relações sexuais regulares, o mais importante é buscar um especialista em reprodução humana para passar por uma avaliação e entender quais são as melhores opções para te ajudar a conquistar o sonho de começar uma família”, recomnda Rodrigo Rosa.