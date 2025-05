Alimentação X fertilidade: cinco dicas para quem quer engravidar

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Manter uma alimentação saudável é fundamental para a fertilidade, pois influencia diretamente a saúde das células, o equilíbrio hormonal e a função reprodutiva. Uma dieta nutritiva e balanceada melhora a qualidade dos óvulos e espermatozoides, além de preparar o organismo para uma gestação mais segura e saudável.

Para apoiar quem está tentando engravidar, a nutricionista Rosa Silvestrim, da clínica de medicina reprodutiva Nilo Frantz, reuniu cinco dicas para ajustar a alimentação, favorecer a concepção e promover uma gravidez mais tranquila. "Pequenos ajustes no estilo de vida podem fazer toda a diferença no bem-estar da mulher e na preparação do organismo para esse momento tão especial".



Como e quando se preparar



O ideal é que a mulher inicie os cuidados alimentares o mais cedo possível, mas pelo menos três meses antes de tentar engravidar, permitindo a eliminação de toxinas e melhorando a qualidade celular. O sono adequado e a prática de exercícios físicos também são essenciais.



Principais nutrientes e onde encontrá-los



Alguns nutrientes importantes para a qualidade dos óvulos incluem coenzima Q10, vitaminas C, D, E e B (B9 e B12), ômega-3, melatonina, resveratrol, inositol e cisteína. Eles possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando na maturação e qualidade dos óvulos. Esses nutrientes estão presentes em frutas ricas em antioxidantes, como abacate, melancia, abacaxi, maçã, vegetais verdes escuros e alaranjados, feijões, ovos, azeite de oliva extra virgem, beterraba, castanhas, nozes e amêndoas.





Alimentos que devem ser evitados



Evite o consumo de açúcares, farinhas brancas, carne vermelha em excesso, bebidas alcoólicas, café em excesso, refrigerantes, alimentos industrializados e ultraprocessados, margarinas (por conter gordura trans), bolachas recheadas e produtos que combinem altas quantidades de açúcar e gordura de baixa qualidade.

Alimentos orgânicos



O consumo de alimentos orgânicos é benéfico para a fertilidade, pois evita substâncias químicas prejudiciais, presentes nos alimentos convencionais. Quando orgânicos não forem acessíveis, descascar frutas e vegetais pode ajudar a reduzir químicos e toxinas do corpo.



Hábitos alimentares



Hábitos alimentares essenciais incluem o consumo de alimentos naturais, hidratação adequada, manutenção do peso ideal e cuidados com a microbiota intestinal, vaginal e uterina. Um intestino saudável melhora a absorção de nutrientes e a produção de serotonina, reduzindo ansiedade e favorecendo um ambiente uterino mais receptivo à implantação do embrião.

