Reiki para engravidar: prática pode ajudar na fertilidade e concepção

A gravidez é uma das experiências mais belas e espirituais na vida de uma mulher. No entanto, a jornada para a maternidade também pode ser acompanhada por fatores estressantes capazes, inclusive, de atrasar ou dificultar o sonho de ser mãe. A boa notícia é que podemos contar com a ajuda do Reiki para engravidar e buscar uma gestação plena e equilibrada.
Reiki para engravidar é mesmo eficaz?Você provavelmente já ouviu falar no extenso poder de cura do Reiki e no alcance energético dessa técnica. Entretanto, quando o assunto é fertilidade, muitos questionamentos entram em pauta, considerando não apenas as questões físicas, mas também as mentais, emocionais e espirituais. A prática do Reiki para engravidar não tem a intenção de substituir intervenções médicas, mas sim de estabelecer o equilíbrio vibracional da mulher, do parceiro ou do casal. O tratamento foca em:
- Harmonização do casal: criar um ambiente de amor e receptividade para o espírito que virá.
- Tratamento de pontos-chave: além do equilíbrio geral, o Reiki foca no coração (emocional), no plexo solar (ansiedade) e na região pélvica/quadris (energia reprodutora).
- Fortalecimento de vínculos: quando o parceiro também recebe a energia, os sentimentos de nutrição e apoio mútuo são fortalecidos, preparando o “ninho” emocional para o bebê.
E quando parece que o Reiki não “deu certo”?Pode parecer contraditório, mas o Reiki sempre gera resultados, embora nem sempre sejam os que esperamos no tempo imediato. O Reiki é uma energia inteligente que atua onde a necessidade é mais urgente. Se você está tentando engravidar e as sessões ainda não resultaram em um teste positivo, isso não significa que a técnica falhou. Muitas vezes, o primeiro passo do Reiki é tratar a ansiedade extrema ou o desespero. Ao limpar esses bloqueios, a técnica oferece a oportunidade de mudar de atitude e preparar o corpo físico para receber a vida de forma mais leve.
Técnicas de Reiki para engravidar e preparar o corpoLembre-se: o Reiki não é um milagre isolado, mas uma terapia que cria condições favoráveis. Antes de tudo, é fundamental manter seu check-up médico em dia e adotar um estilo de vida saudável. Abaixo, listamos algumas práticas que podem potencializar sua jornada de autoconhecimento e fertilidade:
1. Medite com o Joshin Kokyu HoConflitos entre mente e coração geram bloqueios que afetam o corpo. A técnica Joshin Kokyu Ho é excelente para purificação e autolimpeza da aura e do corpo. Como fazer: Medite por 15 a 20 minutos, duas vezes ao dia. Observe suas emoções sem julgamento e identifique onde estão os focos de estresse que podem estar afetando sua saúde reprodutiva.
2. Reprograme padrões com Nentatsu ou Seiheki ChiryoMuitas vezes, medos inconscientes sobre a maternidade (vindos da infância ou de padrões familiares) criam travas físicas. Se você já é praticante de Reiki, utilize as técnicas de Nentatsu ou Seiheki Chiryo para enviar mensagens de cura ao seu subconsciente e liberar esses antigos bloqueios.
3. Dedique-se ao autocuidado diárioSe você possui o Nível 1 de Reiki, aplique a técnica em si mesma diariamente. Dica prática: Posicione uma mão sobre o chakra cardíaco e outra no plexo solar para harmonizar as emoções. Em seguida, trabalhe os chakras básico e sacral, que fornecem energia vital diretamente aos órgãos reprodutores.
Busque ajuda profissionalCaso você não seja Reikiana, procurar um terapeuta especializado pode ser o diferencial no seu processo. O tratamento profissional ajudará você a enxergar bloqueios que sozinha talvez não percebesse, validando seus desejos e preparando seu sistema energético para a nova responsabilidade de gerar uma vida. E você, já sentiu os benefícios do Reiki na sua jornada de bem-estar?
