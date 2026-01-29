Hambúrguer de Belo Horizonte vence concurso nacional

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quando o assunto é hambúrguer de dar água na boca, Belo Horizonte não decepciona. A capital mineira tem os melhores do país, segundo o Burguer Fest. No ranking de 2025 do evento, divulgado anteontem, a cidade é destaque na categoria Melhor Hambúrguer. BH ficou em segundo lugar com o Nimbos, perdendo apenas para o BBC Burger, de São Paulo.

Na categoria Engajamento, que mede a mobilização em torno das casas participantes do festival, Belo Horizonte apareceu entre os primeiros colocados com American Bulls (1º lugar), Boca Além do Óbvio (2º lugar) e Soul Jazz (6º lugar), colocando três endereços entre os 10 mais engajados do país. Na categoria Voto Popular, no site oficial do Burger Fest, a classificação belo-horizontina foi: American Bulls (1º colocado), Boca Além do Óbvio (4º), Don Chopp and Burger (5º), Brooklin Homemade Burger (7º) e Soul Jazz Burger (10º).

Entre os 30 listados no quesito Melhor Batata, está o Foraster Burger, em 1º lugar. Soul Jazz, Hamb Os Travessos, Velho John, Fogariz, Nimbos, Las Chicas Vegan, Camp Town e Sal15 Burger participam do ranking, evidenciando a força da cidade também nos acompanhamentos – recorte que ganhou lista própria nesta edição. Criação e organização do Burger Fest são da Agência KRP, que assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer, além do Guia de Bares Brahma/Ambev.

Neste ano em que não haverá concurso Mestre Jonas, o Bar Pirex entra em cena com seu primeiro concurso de marchinhas, tendo à frente Thiago Delegado. As inscrições terminam amanhã (30/1) e as apresentações, no bar da Praça Raul Soares, estão previstas para 8 de fevereiro, durante a “Matinê de carnaval do Pirex”, com votação de jurados e público. O prêmio é dividido meio a meio, entre valor em dinheiro e consumo, com R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro. Divertido, mesmo, promete ser o Concurso de Melhor Fantasia Preguiçosa, voltado para figurinos simples, criativos e divertidos.A melhor fantasia leva R$ 300 em consumo no Pirex; as três mais votadas ganham almoço para duas pessoas.

No domingo de carnaval (15/2), tem estreia da Festa Ploc no Mercado de Santa Tereza. A pista será animada por As Paquitas, Digão (Raimundos), Marcelo Hayena (Uns e Outros), Guilherme Isnard (Zero), Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Alex Gil (Polegar), Dr. Silvana, Silvinho Blau Blau, Felipe Dylon, Luciano Bahia, Avellar Love (João Penca), Érika Martins (Penélope), Banda Ploc e DJ Dom LV. Criada há 22 anos, no Rio de Janeiro, pelo produtor Luciano Vianna, o DJ Dom LV, a Ploc é um sucesso, com 170 eventos anuais, seis turnês internacionais e três DVDs que somam mais de 1 milhão de cópias vendidas.

Grupo paulista Os Geraldos encerra a temporada de 'Saudade' no CCBB BH na próxima segunda-feira (2/2) Reprodução

O grupo Os Geraldos, que escolheu Belo Horizonte para a estreia nacional do espetáculo “Saudade”, comemora o sucesso da temporada. Em cartaz desde 9 de janeiro no CCBB BH, a montagem atraiu cerca de 1,5 mil pessoas. Nomes do teatro mineiro, como Bya Braga, Babaya, Inês Peixoto, Fernanda Vianna e Rômulo Avelar, foram conferir o novo trabalho da companhia de Campinas, dirigido por Douglas Novais, com direção musical de Everton Gennari e dramaturgia de Julia Cavalcanti e Paula Guerreiro. Em cena, 13 atores encantam o público com interpretações ao vivo de canções vindas do imaginário coletivo. “Saudade” terá sua última sessão na próxima segunda-feira (2/2). De BH, o espetáculo segue para o CCBB Brasília, onde cumpre temporada em fevereiro e março.

