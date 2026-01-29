Assine
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Hit

Hambúrguer de Belo Horizonte vence concurso nacional

Hamburguerias da cidade se destacam no ranking do Burger Fest. American Bulls ficou em primeiro lugar

Colunista
29/01/2026 02:00

Hambúrguer da American Bulls venceu concurso na categoria Engajamento - (crédito: Victor Schwaner/Divulgação)
Hambúrguer da American Bulls venceu concurso na categoria Engajamento crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Quando o assunto é hambúrguer de dar água na boca, Belo Horizonte não decepciona. A capital mineira tem os melhores do país, segundo o Burguer Fest. No ranking de 2025 do evento, divulgado anteontem, a cidade é destaque na categoria Melhor Hambúrguer. BH ficou em segundo lugar com o Nimbos, perdendo apenas para o BBC Burger, de São Paulo.

Na categoria Engajamento, que mede a mobilização em torno das casas participantes do festival, Belo Horizonte apareceu entre os primeiros colocados com American Bulls (1º lugar), Boca Além do Óbvio (2º lugar) e Soul Jazz (6º lugar), colocando três endereços entre os 10 mais engajados do país. Na categoria Voto Popular, no site oficial do Burger Fest, a classificação belo-horizontina foi: American Bulls (1º colocado), Boca Além do Óbvio (4º), Don Chopp and Burger (5º), Brooklin Homemade Burger (7º) e Soul Jazz Burger (10º).

 

• ACOMPANHAMENTO


Entre os 30 listados no quesito Melhor Batata, está o Foraster Burger, em 1º lugar. Soul Jazz, Hamb Os Travessos, Velho John, Fogariz, Nimbos, Las Chicas Vegan, Camp Town e Sal15 Burger participam do ranking, evidenciando a força da cidade também nos acompanhamentos – recorte que ganhou lista própria nesta edição. Criação e organização do Burger Fest são da Agência KRP, que assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer, além do Guia de Bares Brahma/Ambev.

• MARCHINHAS E FANTASIAS


Neste ano em que não haverá concurso Mestre Jonas, o Bar Pirex entra em cena com seu primeiro concurso de marchinhas, tendo à frente Thiago Delegado. As inscrições terminam amanhã (30/1) e as apresentações, no bar da Praça Raul Soares, estão previstas para 8 de fevereiro, durante a “Matinê de carnaval do Pirex”, com votação de jurados e público. O prêmio é dividido meio a meio, entre valor em dinheiro e consumo, com R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro. Divertido, mesmo, promete ser o Concurso de Melhor Fantasia Preguiçosa, voltado para figurinos simples, criativos e divertidos.A melhor fantasia leva R$ 300 em consumo no Pirex; as três mais votadas ganham almoço para duas pessoas.

 

• FOLIA RETRÔ


No domingo de carnaval (15/2), tem estreia da Festa Ploc no Mercado de Santa Tereza. A pista será animada por As Paquitas, Digão (Raimundos), Marcelo Hayena (Uns e Outros), Guilherme Isnard (Zero), Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Alex Gil (Polegar), Dr. Silvana, Silvinho Blau Blau, Felipe Dylon, Luciano Bahia, Avellar Love (João Penca), Érika Martins (Penélope), Banda Ploc e DJ Dom LV. Criada há 22 anos, no Rio de Janeiro, pelo produtor Luciano Vianna, o DJ Dom LV, a Ploc é um sucesso, com 170 eventos anuais, seis turnês internacionais e três DVDs que somam mais de 1 milhão de cópias vendidas.

Atores do grupo Os Geraldos estão todos no palco e posam para a câmera
Grupo paulista Os Geraldos encerra a temporada de 'Saudade' no CCBB BH na próxima segunda-feira (2/2) Reprodução

• EM CENA


O grupo Os Geraldos, que escolheu Belo Horizonte para a estreia nacional do espetáculo “Saudade”, comemora o sucesso da temporada. Em cartaz desde 9 de janeiro no CCBB BH, a montagem atraiu cerca de 1,5 mil pessoas. Nomes do teatro mineiro, como Bya Braga, Babaya, Inês Peixoto, Fernanda Vianna e Rômulo Avelar, foram conferir o novo trabalho da companhia de Campinas, dirigido por Douglas Novais, com direção musical de Everton Gennari e dramaturgia de Julia Cavalcanti e Paula Guerreiro. Em cena, 13 atores encantam o público com interpretações ao vivo de canções vindas do imaginário coletivo. “Saudade” terá sua última sessão na próxima segunda-feira (2/2). De BH, o espetáculo segue para o CCBB Brasília, onde cumpre temporada em fevereiro e março.

