Mineira é eleita Melhor Atriz em festival de cinema no Canadá

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Lívia Gaudencio recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Toronto International Women Film Festival, no Canadá, por seu trabalho no curta “Onde está você agora?”, cuja direção ela divide com Cida Reis. “Fiquei extremamente feliz com o prêmio, mas, principalmente, muito grata à equipe do filme. Como tive muitas funções nesta produção, só pude estar tão entregue nas cenas porque confiava na competência de cada profissional no set”, disse Lívia à coluna.

• ALZHEIMER

O filme acompanha Cibele (Lívia Gaudencio), que atravessa o luto de uma perda gestacional enquanto lida com a piora do quadro de Alzheimer da mãe, interpretada por Glaucia Vandeveld. A situação fica menos dolorosa com a ajuda da amiga de Cibele, vivida por Juliene Lelis. Lívia também é produtora-executiva e roteirista do curta. “Onde está você agora?” marca a estreia da Gautu Filmes, com a coprodução de O Trem Companhia de Teatro e da Tríplice Cultural.

Lívia Gaudencio, que recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Toronto International Women Film Festival, contracena com Glaucia Vandeveld e Juliene Lellis no filme 'Onde está você agora?' Sávio Martins/divulgação

• “DONA DOIDA”

“Onde está você agora?” não tem previsão de estreia no Brasil, pois está em fase de captação de recursos para distribuição. Porém, o trabalho de Lívia poderá ser conferido no teatro em breve. A atriz fará o monólogo “Dona Doida”, com direção de Pedro Paulo Cava e baseado na obra de Adélia Prado, com estreia marcada para 6 de março. “Foi impossível negar o convite para fazer esta peça. Além de ser amiga e adorar trabalhar com o Pedro, eu me sinto muito próxima da obra da Adélia. Cresci em Divinópolis, minha avó materna se chamava Adélia e cheguei a escrever uma carta para Adélia Prado em 2024”, contou a atriz.

• A VEZ DA SIDRA

Manza, sidra artesanal feita em Belo Horizonte, acabou de ser eleita a Melhor Bebida Pronta do país pelo Brasil RTD Cup. Além do primeiro lugar geral no concurso, realizado no último sábado (24/1), a sidra mineira conquistou o troféu de Melhor Bebida Fermentada e também venceu a categoria Outras Bases Alcoólicas. Ano passado, a marca foi eleita Produtora de Sidra do Ano no Brasil Cup, conquistou medalha de ouro na categoria Specialty Cider e recebeu o título de Best of Show, além de ficar com a medalha de bronze no World Drinks Awards, em Londres.

• LITERATURA EM TIRADENTES

A sexta edição da Feira Literária Internacional de Tiradentes (Fliti) está confirmada para 6 a 10 de maio, na cidade histórica mineira. Entre os nomes já confirmados estão Milton Hatoum, José Eduardo Agualusa, Ana Maria Machado, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães. Com curadoria de Bianca Ramoneda e Martha Ribas, o evento terá o tema “Escrevo, logo existo: vozes que narram o agora”. A Fliti vai celebrar a juventude e as narrativas contemporâneas.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.