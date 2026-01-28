Saiba quais são os restaurantes mais 'hypados' do momento em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A cada ano, mais novidades movimentam o setor gastronômico de Belo Horizonte, já conhecido por muitos como a “capital dos bares”. Novas propostas, menus descomplicados e misturas de cozinhas diversas são parte do que podemos observar de uma nova onda de culinária que aterrissa na cidade.

Aqui, você descobre novidades que caíram no gosto – exigente, diga-se de passagem – dos belo-horizontinos e que precisam lidar com filas praticamente diárias. Te contamos um pouco mais do que se encontra no menu e no espaço de cada uma das cinco casas “hypadas" que selecionamos. Confira:

Casa Riuga

A torta basca da Casa Riuga é uma pedida certa Alice Leite/Divulgação

Inaugurado no fim de 2024, o Casa Riuga é, definitivamente, um restaurante que chegou para ficar. Sendo amplamente indicada por chefs e profissionais da gastronomia no Podcast Degusta, a casa trabalha com menu descomplicado e enxuto, dividido entre as seções de frios, grelhados, vegetais e sobremesas (além das bebidas).

O espaço, na Região da Savassi, assim como o menu, é reduzido, com clima intimista e aconchegante. Experimente pedir o surpreendente repolho tostado com emulsão de alho negro e crocante de abóbora fermentada (R$ 45). Ele, que é um dos vegetais mais falados do momento na gastronomia, ganha, no Casa Riuga, muita potência.

Na seção de grelhados, há opções de pato, peixe, boi e camarão. O cliente consegue, inclusive, montar a mesa de acordo com sua preferência, afinal, não há entradas ou pratos principais delimitados. Vale ressaltar que, de sobremesa, a torta basca com calda do dia (R$ 35) é uma ótima pedida: leve, nada enjoativa e de ótimo tamanho.

Serviço

Rua Cláudio Manoel, 1124, Savassi

De terça a sexta, das 19h à 00h

Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h

@casariuga

Vizú

A pizza 'Vizú', do bar de mesmo nome, é coberta com creme branco, muçarela, alho assado, bacon, mel fermentado e tomilho Natália Menin/Divulgação

Com pouco mais de dois meses, o Vizú, bar de pizzas e coquetéis localizado na Região da Savassi, lota diariamente. O espaço nasceu em Juiz de Fora (MG) há mais de sete anos e tem como objetivo apresentar boas músicas em volume um pouco mais elevado, pizzas de forma descomplicada e coquetéis surpreendentes.

No menu, você encontra as entradinhas (exclusivas do Vizú de BH), a exemplo do Homus Rosa (com beterraba assada) acompanhado de focaccia (R$ 42); pizzetas (pizzas reduzidas para começar os trabalhos); pizzas, entre elas, a que leva o nome da casa, coberta com creme branco, muçarela, alho assado, bacon, mel fermentado e tomilho (R$ 62); e as bebidas.

Entre os drinques, há opções autorais como o Pop Corn (R$ 38), que mescla cachaça infusionada na manteiga, chicha morada (bebida peruana a base de milho), vermute e limão; e clássicos como o rabo de galo (R$ 24), com cynar, cachaça e vermute.

Serviço



Avenida Getúlio Vargas, 1445, Funcionários

(31) 98335-2567

De terça a quinta, das 18h à 00h

Sexta, das 18h à 1h

Sábado, das 17h à 1h

@vizupizzabar

Fuga

Linguiça na brasa com purê de abóbora e molho tártaro do Fuga Fuga/Divulgação

Outra novidade, aberta no fim de 2025, que tem feito história na capital mineira, é o Fuga. Em uma esquina no Bairro Carmo, Região Centro-Sul, você pode degustar um menu criativo com muitas pitadas argentinas.

Um dos destaques são as empanadas fritas, vendidas em dois sabores: carne ou humita (sabor de milho cremoso) com kimchi (fermentado de origem coreana). Cada dupla (do mesmo sabor) é vendida a R$ 26.

O cardápio também tem um setor dedicado aos frios, com itens como queijos e embutidos e picles, escabeches e conservas. Destaque para o escabeche de berinjela (R$ 15), prato vegano que surpreende no sabor.

Serviço



Rua Outono, 486, Cruzeiro

De quarta a sábado, das 18h à 00h

@fuga.bh

Tão Longe, Tão Perto

Com unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo e até mesmo no Porto, cidade em Portugal, a Casa Tão Longe, Tão Perto finalmente chegou em Belo Horizonte. O espaço, localizado no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste, serve vinhos especiais, com foco em rótulos brasileiros.

O bar também aposta em tábuas de queijos e embutidos para acompanhar a bebida. Quem preferir pode atravessar a rua e pegar pizzas na Forno da Saudade, pizzaria de sucesso do mesmo grupo da recém-inaugurada Casa Tão Longe, Tão Perto.

Serviço



Rua Peçanha, 533, Carlos Prates

Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, das 17h à 00h

Domingo, das 16h30 às 23h30

@casatltpbh



Angela’s Pizza Bar

O clima descontraído com mesas na calçada parece estar em alta na cidade. A Angela’s Pizza Bar, na Região da Savassi, está investindo nesse modelo. Com fatias de pizzas de massa fina e mesas na calçada, a loja vêm deixando muitos belo-horizontinos curiosos e doidos por um pedaço.

A casa trabalha com pizzas de milho; milho com bacon; calabresa; stracciatella (queijo italiano cremoso); muçarela e pepperoni. Elas são vendidas em fatia (a partir de R$ 15) ou inteiras, com 35 cm (a partir de R$ 60). As vendas são feitas também pelo Ifood e delivery próprio da Angela’s.

Serviço



Rua Levindo Lopes, 293, Savassi

De segunda a quarta, das 11h às 23h

Quinta e sexta, das 11h à 00h



Sábado, das 14h á 00h

Domingo, das 14h às 23h

@angelaspizzabar