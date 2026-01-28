Nhoque protagoniza evento mensal em restaurante de BH

Brasileiro gosta tanto de superstição que não basta as nossas próprias - aderimos até às dos outros. Quando envolve comida, fica ainda melhor. E como a relação entre Minas e Itália é profunda, a tradição do nhoque da fortuna encontra por aqui terreno fértil e saboroso. Graças a todo esse conjunto, um restaurante em Belo Horizonte passa a realizar um evento mensal totalmente dedicado a um dos mais tradicionais pratos italianos.

Sendo assim, todo dia 29 do mês o restaurante Tabaiares, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital, passa a receber o Nhoque Dá Sorte, com o intuito de apresentar a receita italiana envelopada com os traços da execução mineira. A proposta é apresentar receitas variadas a cada edição, em jantar acrescido de entradinhas e harmonização de vinhos.

A responsabilidade da execução dos pratos, com releituras que irão abusar de ingredientes locais, fica por conta do chef Renan Bastos, que já teve passagens por vários restaurantes na capital e atua como consultor gastronômico.

A ideia partiu do produtor cultural Lino Ramos, à frente da Quina do Lino. Com reconhecido repertório no ramo de vinhos, o também jornalista e chef tem realizado criativos eventos gastronômicos em BH, como a Festa Chilena, Comida no Prado, Além das Gerais e Conexão 9210.

“Não se trata de copiar a tradição, mas de dialogar com ela. Queremos que o público viva uma experiência gastronômica com identidade, memória e afeto, valorizando tanto a cozinha quanto o momento compartilhado”, justifica o realizador.

Atento a detalhes que fazem a diferença, Lino adianta uma surpresa. O cliente que for ao jantar vai ganhar moedinhas chilenas que foram abençoadas numa igreja do século 15 que ele adquiriu em viagem recente ao país sul-americano.

POR QUE MOEDAS?

Mas por que moedas? Na Itália, o nhoque (ou gnocchi, como eles dizem), é envolvido numa tradição com dinheiro. Por lá, atrai sorte comer sete bolinhas da massa em pé, todo dia 29. Ao ingerir cada uma, é preciso fazer um pedido por vez, totalizando sete e deixando moedas ou notas de qualquer valor embaixo do prato.

Segundo a lenda vigente no país europeu, em determinado dia do século IV, São Pantaleão estava com fome e bateu à porta de uma casa em um vilarejo para pedir comida. A família o recebeu, mas tinha pouca comida para compartilhar. Na divisão do alimento, restaram sete bolinhas de nhoque para cada um. Ao fim da refeição, uma surpresa. Quando a família recolheu os pratos, havia moedas de ouro sob os utensílios - foram deixadas pelo santo em retribuição ao alimento. Essa história inspiradora deu vida à tradição que atualmente é repetida em vários lugares do mundo, por acreditarem que o ritual traz sorte, prosperidade e fortuna.

Ao preço de R$260,00 (individual), o jantar engloba três entradas, como o involtini de abobrinha com ricota e a pastilha de queijo Canastra com cebola caramelizada. Na sequência, o nhoque, que nesta edição aparece em versão grelhada com ragu de rabada e agrião (a casa promete sempre ter uma receita vegetariana), tudo acompanhado pela harmonização de vinhos, cuja curadoria é assinada pelo experiente sommelier Cláudio Cipriano.

MENU DA NOITE

Entradinhas:

Involtini de abobrinha com ricota

Brusqueta de tomatinhos tostados com aioli de alho assado

Pastilha de queijo canastra com cebola caramelizada

Pratos principais:

Nhoque ao pomodoro com fonduta de queijo meia cura

Nhoque grelhado com ragu de rabada e agrião

Vinhos selecionados:

Uma curadoria especial da Confraria da Quina, com rótulos escolhidos para elevar a experiência gastronômica e tornar a noite ainda mais memorável.

Teremos 1 espumante chileno (trazido especialmente pro evento), 01 branco italiano, 01 rosé espanhol e 01 Petit Verdot argentino.



