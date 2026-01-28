Nhoque protagoniza evento mensal em restaurante de BH
Prato italiano atrai as atenções em jantares harmonizados com vinhos no Tabaiares, no Bairro Floresta
Brasileiro gosta tanto de superstição que não basta as nossas próprias - aderimos até às dos outros. Quando envolve comida, fica ainda melhor. E como a relação entre Minas e Itália é profunda, a tradição do nhoque da fortuna encontra por aqui terreno fértil e saboroso. Graças a todo esse conjunto, um restaurante em Belo Horizonte passa a realizar um evento mensal totalmente dedicado a um dos mais tradicionais pratos italianos.
Sendo assim, todo dia 29 do mês o restaurante Tabaiares, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital, passa a receber o Nhoque Dá Sorte, com o intuito de apresentar a receita italiana envelopada com os traços da execução mineira. A proposta é apresentar receitas variadas a cada edição, em jantar acrescido de entradinhas e harmonização de vinhos.
A responsabilidade da execução dos pratos, com releituras que irão abusar de ingredientes locais, fica por conta do chef Renan Bastos, que já teve passagens por vários restaurantes na capital e atua como consultor gastronômico.
A ideia partiu do produtor cultural Lino Ramos, à frente da Quina do Lino. Com reconhecido repertório no ramo de vinhos, o também jornalista e chef tem realizado criativos eventos gastronômicos em BH, como a Festa Chilena, Comida no Prado, Além das Gerais e Conexão 9210.
“Não se trata de copiar a tradição, mas de dialogar com ela. Queremos que o público viva uma experiência gastronômica com identidade, memória e afeto, valorizando tanto a cozinha quanto o momento compartilhado”, justifica o realizador.
Atento a detalhes que fazem a diferença, Lino adianta uma surpresa. O cliente que for ao jantar vai ganhar moedinhas chilenas que foram abençoadas numa igreja do século 15 que ele adquiriu em viagem recente ao país sul-americano.
POR QUE MOEDAS?
Mas por que moedas? Na Itália, o nhoque (ou gnocchi, como eles dizem), é envolvido numa tradição com dinheiro. Por lá, atrai sorte comer sete bolinhas da massa em pé, todo dia 29. Ao ingerir cada uma, é preciso fazer um pedido por vez, totalizando sete e deixando moedas ou notas de qualquer valor embaixo do prato.
Segundo a lenda vigente no país europeu, em determinado dia do século IV, São Pantaleão estava com fome e bateu à porta de uma casa em um vilarejo para pedir comida. A família o recebeu, mas tinha pouca comida para compartilhar. Na divisão do alimento, restaram sete bolinhas de nhoque para cada um. Ao fim da refeição, uma surpresa. Quando a família recolheu os pratos, havia moedas de ouro sob os utensílios - foram deixadas pelo santo em retribuição ao alimento. Essa história inspiradora deu vida à tradição que atualmente é repetida em vários lugares do mundo, por acreditarem que o ritual traz sorte, prosperidade e fortuna.
Ao preço de R$260,00 (individual), o jantar engloba três entradas, como o involtini de abobrinha com ricota e a pastilha de queijo Canastra com cebola caramelizada. Na sequência, o nhoque, que nesta edição aparece em versão grelhada com ragu de rabada e agrião (a casa promete sempre ter uma receita vegetariana), tudo acompanhado pela harmonização de vinhos, cuja curadoria é assinada pelo experiente sommelier Cláudio Cipriano.
MENU DA NOITE
Entradinhas:
- Involtini de abobrinha com ricota
- Brusqueta de tomatinhos tostados com aioli de alho assado
- Pastilha de queijo canastra com cebola caramelizada
Pratos principais:
- Nhoque ao pomodoro com fonduta de queijo meia cura
- Nhoque grelhado com ragu de rabada e agrião
Vinhos selecionados:
- Uma curadoria especial da Confraria da Quina, com rótulos escolhidos para elevar a experiência gastronômica e tornar a noite ainda mais memorável.
- Teremos 1 espumante chileno (trazido especialmente pro evento), 01 branco italiano, 01 rosé espanhol e 01 Petit Verdot argentino.
Serviço
- Data: 29 de janeiro, 20 horas (o evento será realizado todo dia 29 de cada mês)
- Local: Tabaiares – Rua Tabaiares 73, Floresta, Belo Horizonte
- R$260,00
- Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nhoque-da-sorte/3274219
- @tabairares.bh