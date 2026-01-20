Dia Mundial do Queijo: veja pratos com iguarias mineiras em BH
Seja em preparos doces ou salgados, o queijo é um ingrediente cada vez mais usado em cozinhas belo-horizontinas
O Dia Mundial do Queijo é celebrado nesta terça-feira (20/1). A iguaria é, sem dúvidas, um alimento apreciado universalmente, mas nós, mineiros, falamos dos queijos com propriedade ímpar.
Além de serem parte da nossa cultura alimentar e do nosso cotidiano em si, esses produtos são de suma importância para a economia do estado.
Segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), em 2025, a produção total da agroindústria familiar de queijos rendeu 43 mil toneladas da iguaria.
Mais que isso, o levantamento mostra que mais de 70% desse número, especificamente 32,1 mil toneladas, correspondem aos queijos artesanais feitos a partir de leite cru.
E além de apreciarmos os queijos em sua simplicidade, puros, sabemos usá-los nas receitas como ninguém. Por isso, selecionamos pratos doces e salgados que usam diferentes tipos de queijo de diversas regiões de Minas, provando que o alimento é também muito versátil. Confira:
Pizzeta de ovas e queijo cabacinha do Vizú
Recém-aberto na capital mineira, o Vizú Pizza Bar nasce como o “irmão mais novo” da casa de mesmo nome em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A casa, localizada na Savassi, aposta em pizzas de fermentação natural, entradinhas e coquetelaria. No menu, a sessão de pizzetas apresenta versões de pizzas reduzidas, que servem de entrada também.
Uma das opções, que é ousada assim como a maior parte do cardápio, combina creme azedo, ovas, cebolete e queijo cabacinha (R$ 46). Essa iguaria é tradicionalmente produzida no Vale do Jequitinhonha.
Serviço
Avenida Getúlio Vargas, 1445, Funcionários
(31) 98335-2567
De terça a quinta, das 18h a 00h
Sexta, das 19h a 1h
Sábado, das 14h a 1h
Mousse de queijo de cabra com compotas e doce de leite do Trintaeum
O Trintaeum, apesar de ter pouco mais de um ano de existência, já se estabeleceu como um restaurante de prestígio quando o assunto é comida mineira. A casa se dedica a trazer itens tradicionais da nossa culinária em nova roupagem, mais contemporânea.
Uma das sobremesas da casa usa queijo de cabra mineiro – até porque todos os insumos do restaurante vêm de Minas Gerais – com compota de figo, jabuticaba e gotas de doce de leite. O doce é vendido a R$ 45.
Serviço
Rua Professor Antônio Aleixo, 20, Lourdes
(31) 97141-7308
De segunda a sexta, das 7h às 10h30; das 12h às 15h30; e das 19h às 23h
Sábado, das 7h às 10h30; das 12h às 16h; e das 19h às 23h
Domingo, das 7h às 10h30 e das 12h às 16h
Acelga na brasa com queijo Grana dos Laura da Casa Azeite
Inaugurado em 2025, a Casa Azeite, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de BH, é outra casa que aposta no queijo em seu menu. Aliás, o queijo em questão está em um dos itens mais conhecidos da casa, e é o favorito da fundadora e sócia de lá, Iolanda Silva.
A acelga na brasa com creme de castanha-de-caju, picles de semente de mostarda, picles de cebola roxa e queijo Grana dos Laura ralado (R$ 36) é uma entrada perfeita para provar que os vegetais têm, e muito, valor.
O queijo usado é feito com leite cru e maturado por seis a 12 meses, sendo um queijo estilo parmesão.
Serviço
Rua José Pedro Drumond, 56, Floresta
(31) 99248-5993
De terça a sexta, das 18h30 às 23h
Sábado, das 16h30 às 23h
Sorvete de requeijão moreno com goiabada da Uaiê Sorvetes
Com o foco em criar sobremesas únicas com o uso do sorvete, a Uaiê Sorvetes, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de BH, trabalha com queijos tradicionais do estado mineiro no menu.
Um dos exemplos é o sorvete de requeijão moreno servido com goiabada. Outro, é um sorvete de doce de leite com cubos de queijo servido com um pudim de queijo Canastra no topo. Por fim, a casa aposta no sorvete de queijo Minas com broa de fubá, calda de goiabada cremosa e café da casa. Todas as sobremesas são vendidas a R$ 28.
Serviço
Rua Padre Odorico, 78, São Pedro
Terça, das 12 às 19h
De quarta a sexta, das 12h às 20h
Sábado e domingo, das 13h às 19h
Burrata do Pacato
Por mais que a burrata seja um queijo italiano, a utilizada no Pacato – e em diversas outras casas – é produzida em Minas Gerais. A iguaria é fruto do trabalho do italiano Vincenzo Santaniello, que tem sua produção em Ibertioga, cidade no Campo das Vertentes.
No Pacato, localizado no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de BH, a burrata mineira é servida com quiabo tostado, milho verde, espuma de milho com queijo curado e é acompanhada de focaccia feita na casa (R$ 89,70). O prato segue a proposta do restaurante, que, assim como o Trintaeum, propõe uma cozinha criativa e contemporânea tendo como base técnicas e ingredientes de Minas Gerais.
Serviço
Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes
(31) 98324-8736
De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h
Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h
Domingo, das 12h às 16h
Iscas de filé com blue cheese de Cruzília do Caê
O restaurante Caê, no Carmo, Região Centro-Sul de BH, também aposta em queijos mineiros em seu menu. O primeiro exemplo é a porção de pastéis recheados com queijo Canastra, linguiça caipira e acompanhado de barbecue de goiaba (R$ 48). Outro petisco que vale destaque é o prato de iscas de filé-mignon com queijo azul de Cruzília, município no Sul de Minas Gerais. Essa opção é vendida por R$ 92 na casa.
Serviço
Rua Outono, 314, Carmo
(31) 2528-2244
De terça a quinta, das 18h à 00h
Sexta e sábado, das 12h à 00h
Domingo, das 12h às 17h
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata