Dia Mundial do Queijo: veja pratos com iguarias mineiras em BH

O Dia Mundial do Queijo é celebrado nesta terça-feira (20/1). A iguaria é, sem dúvidas, um alimento apreciado universalmente, mas nós, mineiros, falamos dos queijos com propriedade ímpar.

Além de serem parte da nossa cultura alimentar e do nosso cotidiano em si, esses produtos são de suma importância para a economia do estado.

Segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), em 2025, a produção total da agroindústria familiar de queijos rendeu 43 mil toneladas da iguaria.

Mais que isso, o levantamento mostra que mais de 70% desse número, especificamente 32,1 mil toneladas, correspondem aos queijos artesanais feitos a partir de leite cru.

E além de apreciarmos os queijos em sua simplicidade, puros, sabemos usá-los nas receitas como ninguém. Por isso, selecionamos pratos doces e salgados que usam diferentes tipos de queijo de diversas regiões de Minas, provando que o alimento é também muito versátil. Confira:

Pizzeta de ovas e queijo cabacinha do Vizú

Vizú aposta na união do queijo cabacinha com as ovas Natália Menin/Divulgação

Recém-aberto na capital mineira, o Vizú Pizza Bar nasce como o “irmão mais novo” da casa de mesmo nome em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A casa, localizada na Savassi, aposta em pizzas de fermentação natural, entradinhas e coquetelaria. No menu, a sessão de pizzetas apresenta versões de pizzas reduzidas, que servem de entrada também.

Uma das opções, que é ousada assim como a maior parte do cardápio, combina creme azedo, ovas, cebolete e queijo cabacinha (R$ 46). Essa iguaria é tradicionalmente produzida no Vale do Jequitinhonha.

Serviço



Avenida Getúlio Vargas, 1445, Funcionários

(31) 98335-2567

De terça a quinta, das 18h a 00h

Sexta, das 19h a 1h

Sábado, das 14h a 1h

Mousse de queijo de cabra com compotas e doce de leite do Trintaeum

Mousse que queijo de cabra mineiro está entre as sobremesas do restaurante Trintaeum Victor Schwaner/Divulgação

O Trintaeum, apesar de ter pouco mais de um ano de existência, já se estabeleceu como um restaurante de prestígio quando o assunto é comida mineira. A casa se dedica a trazer itens tradicionais da nossa culinária em nova roupagem, mais contemporânea.

Uma das sobremesas da casa usa queijo de cabra mineiro – até porque todos os insumos do restaurante vêm de Minas Gerais – com compota de figo, jabuticaba e gotas de doce de leite. O doce é vendido a R$ 45.

Serviço



Rua Professor Antônio Aleixo, 20, Lourdes

(31) 97141-7308

De segunda a sexta, das 7h às 10h30; das 12h às 15h30; e das 19h às 23h

Sábado, das 7h às 10h30; das 12h às 16h; e das 19h às 23h

Domingo, das 7h às 10h30 e das 12h às 16h

Acelga na brasa com queijo Grana dos Laura da Casa Azeite

Acelga da Casa Azeite é coberta com muito queijo mineiro maturado Reprodução Instagram

Inaugurado em 2025, a Casa Azeite, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de BH, é outra casa que aposta no queijo em seu menu. Aliás, o queijo em questão está em um dos itens mais conhecidos da casa, e é o favorito da fundadora e sócia de lá, Iolanda Silva.

A acelga na brasa com creme de castanha-de-caju, picles de semente de mostarda, picles de cebola roxa e queijo Grana dos Laura ralado (R$ 36) é uma entrada perfeita para provar que os vegetais têm, e muito, valor.

O queijo usado é feito com leite cru e maturado por seis a 12 meses, sendo um queijo estilo parmesão.

Serviço



Rua José Pedro Drumond, 56, Floresta

(31) 99248-5993

De terça a sexta, das 18h30 às 23h

Sábado, das 16h30 às 23h

Sorvete de requeijão moreno com goiabada da Uaiê Sorvetes

Sorvete de requeijão moreno com goiabada cremosa do Uaiê reflete a criatividade do menu da sorveteria Leandro Couri/EM/D.A.Press

Com o foco em criar sobremesas únicas com o uso do sorvete, a Uaiê Sorvetes, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de BH, trabalha com queijos tradicionais do estado mineiro no menu.

Um dos exemplos é o sorvete de requeijão moreno servido com goiabada. Outro, é um sorvete de doce de leite com cubos de queijo servido com um pudim de queijo Canastra no topo. Por fim, a casa aposta no sorvete de queijo Minas com broa de fubá, calda de goiabada cremosa e café da casa. Todas as sobremesas são vendidas a R$ 28.

Serviço



Rua Padre Odorico, 78, São Pedro

Terça, das 12 às 19h

De quarta a sexta, das 12h às 20h

Sábado e domingo, das 13h às 19h

Burrata do Pacato

Burrata produzida por italiano em Minas Gerais está no menu do Pacato Reprodução Instagram

Por mais que a burrata seja um queijo italiano, a utilizada no Pacato – e em diversas outras casas – é produzida em Minas Gerais. A iguaria é fruto do trabalho do italiano Vincenzo Santaniello, que tem sua produção em Ibertioga, cidade no Campo das Vertentes.

No Pacato, localizado no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de BH, a burrata mineira é servida com quiabo tostado, milho verde, espuma de milho com queijo curado e é acompanhada de focaccia feita na casa (R$ 89,70). O prato segue a proposta do restaurante, que, assim como o Trintaeum, propõe uma cozinha criativa e contemporânea tendo como base técnicas e ingredientes de Minas Gerais.

Serviço



Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

Iscas de filé com blue cheese de Cruzília do Caê

Um dos petiscos do Caê utiliza queijo azul de Cruzília (MG) Caê/Divulgação

O restaurante Caê, no Carmo, Região Centro-Sul de BH, também aposta em queijos mineiros em seu menu. O primeiro exemplo é a porção de pastéis recheados com queijo Canastra, linguiça caipira e acompanhado de barbecue de goiaba (R$ 48). Outro petisco que vale destaque é o prato de iscas de filé-mignon com queijo azul de Cruzília, município no Sul de Minas Gerais. Essa opção é vendida por R$ 92 na casa.

Serviço



Rua Outono, 314, Carmo

(31) 2528-2244

De terça a quinta, das 18h à 00h

Sexta e sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 12h às 17h

