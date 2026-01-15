BH: bar fecha as portas e cafeteria encerra operação presencial; entenda

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muitos ciclos se iniciarem, outros precisam chegar ao fim. Apesar de sabermos disso, nunca é fácil – nem perto disso, na verdade – tomar a decisão de fechar um negócio. Também não é fácil a missão de dar notícias tristes, mas elas existem. Há uma semana, o bar Chico Dedê, no Anchieta, Região Centro-Sul de BH, anunciou que vai fechar.

Viviana Volponi, sócia do bar, explica que depois da pandemia, eles sentiram uma mudança significativa no público frequentador. “Teve gente que não voltou mais, e nos últimos anos observamos um movimento de cada vez mais pessoas deixando de sair para bares do bairro e indo muito para a Savassi. Eu venho vivendo esse luto desde 2024”, conta.

Outro ponto crucial para o fechamento da casa foi o fato de o Anchieta ser uma região com pouco movimento corporativo. “Ali a gente nunca conseguiu trabalhar com almoço em dias de semana, até já tentamos”, explica.

Essas dificuldades enfrentadas pela casa provavelmente foram vividas por outros negócios da região que fecharam as portas. “A concorrência é muito importante para a gente, ter outras movimentações no bairro”.

O que esperar do futuro?

No momento, Viviana não fechou nenhuma porta, mas também não correu atrás de um novo Chico Dedê, afinal, a casa de 7 anos precisa ser cuidada com muito zelo. “Essa história ainda não acabou, mas para termos o Chico Dedê em outro lugar, temos que manter a identidade da casa”, explica.

A partir dos próximos meses, inclusive, Viviana vai trabalhar como gerente do Armazém 701, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, até mesmo para trazer a sua vivência em um bar que se consolidou como um ponto boêmio.

Novo formato

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Noete Cafe? Clube (@noetecafeclube)

Outra marca que anunciou recentemente que não vai mais atender o público da mesma forma é a Noete Café Clube, que há dez anos contava com o serviço de cafeteria. A decisão, segundo o sócio da casa, Daniel Cabral, se deu por alguns fatores. Especialmente, por conta da mão de obra, da dificuldade de montar uma equipe motivada e constante. Agora, eles vão continuar com a torrefação, com o clube de assinatura, com a venda de cafés no site e para empresas e com a realização de eventos no espaço.

No quesito financeiro em si, a cafeteria passava por um bom momento. “Acho que encerramos a cafeteria no melhor ano dela, mas penso que foi melhor encerrarmos agora”, conta.

O futuro da marca traz novidades. Uma das propostas é que, em breve, um pouco do Noete Café vá para a Cozinha Santo Antônio, restaurante da chef Juliana Duarte no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os eventos, que já eram realizados no espaço do café (também no Bairro Santo Antônio), vão ganhar ainda mais força. “Queremos continuar fazendo eventos e vamos conseguir atender ainda mais gente em datas mais flexíveis sem o funcionamento da cafeteria.

