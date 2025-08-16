Pão de queijo abre portas para outras comidas brasileiras no exterior

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O pão de queijo, por ser salgado, “queijudo”, fofinho, e, preferencialmente quentinho, é uma boa opção para a “introdução” à cultura alimentar brasileira. É isso que cafeterias de brasileiros e brasileiras vêm fazendo no continente europeu. Depois de conquistarem o paladar dos clientes por meio dos tradicionais pães de queijo, eles apostam em outras iguarias brasileiras em suas cozinhas.

Minas e Bahia

Tapioca de frango, espinafre e ricota do Bendito Pão de Queijo, em Lisboa Bendito Pão de Queijo/Divulgação

Em Lisboa, a loja Bendito Pão de Queijo serve iguarias nordestinas. A tapioca e o cuscuz podem ser comprados lá, apesar da opção de queijo ainda ser o grande protagonista. A ideia de implementar esses pratos regionais foi do sócio de Maxwell Carvalho, Roberto Cruz, que é baiano.

Ao longo da trajetória deles, ainda encontraram um chef nascido na Bahia, que os ajudou na elaboração dos sabores dos pratos.“O cuscuz é bem específico, não agrada todo mundo, mas a tapioca faz bastante sucesso”, explica o sócio-proprietário da casa. Um dos sabores de destaque entre as tapiocas é chamado Nordestino, e leva creme de mandioca, carne seca, queijo coalho e banana.

Do pão de queijo ao PF

Feijoada servida no Pondji, cafeteria em Berlim Angelo Dal Bó/Divulgação

Esse foi um caminho trilhado, naturalmente, por Carolina Paoletti no Pondji, em Berlim. A casa dela abriu inclusive com o nome ligado ao pão de queijo. Assim que abriram um espaço maior, no entanto, em 2025, eles começaram uma operação maior, com alguns pratos do dia. Os destaque são a moqueca de peixe e a feijoada.

“O prato brasileiro mais famoso fora do país é a feijoada. É impressionante, inclusive, como as pessoas comentam sobre o modo de fazer diferente. Eu, por exemplo, gosto da couve rasgada, mas muita gente vem comentar falando que prefere de outra maneira, e no fundo isso, essa interação, é muito legal”, conta a fundadora da casa.

Milho

Bolo de milho do Little Brazil, cafeteria em Amsterdã Brunelli Berçan/Divulgação

Duas cafeterias em cidades diferentes são unidas pelo pão de queijo, pela cidade natal dos fundadores e pelo milho, ou melhor, pelo bolo de milho. Fernanda Bezerra, proprietária da Beagá Pão de Queijo em Barcelona, e Brunelli Berçan, da Little Brazil em Amsterdã, saíram de Ipatinga, em Minas Gerais, e hoje mostram para o mundo a força da comida e do pão de queijo do estado brasileiro.

Fernanda conta que começou a implementar outros itens brasileiros no cardápio, mas sem a certeza de que aquilo daria certo. Uma grata surpresa foi o bolo de milho, que passou a ser um dos itens mais vendidos. “Fiquei surpresa com o tanto que os espanhóis gostaram do bolo, já que aqui não se usa o milho em preparos doces”, explica ela.

Bolo de milho e empadão de frango da Beagá Pão de Queijo, que fica em Barcelona Beagá Pão de Queijo/Divulgação

Brunelli conta que, em Amsterdã, capital holandesa onde seu café fica, esse fenômeno também ocorreu. “O bolo de milho faz muito sucesso, além da cozinha, que também é feita por um fornecedor brasileiro”.

Serviço



Beagá Pão de Queijo (@beagabcn)

Carrer del Rosselló, 60, Eixample, Barcelona

+34 603 86 86 31

Pondji (@pondjiiberlin)

Mainzer Str. 23, 12053, Berlim

Bendito Pão de Queijo (@benditopaodequeijopt)

Praça Chile 15A, Lisboa

+351 960 044 586

Little Brazil (@littlebrazilams)

Raamsteeg 6, 1012 VZ Amsterdã

+31 20 239 0110

