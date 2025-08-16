Pão de queijo abre portas para outras comidas brasileiras no exterior
Empreendimentos no exterior focados em pão de queijo apresentam novos sabores brasileiros para o público internacional
O pão de queijo, por ser salgado, “queijudo”, fofinho, e, preferencialmente quentinho, é uma boa opção para a “introdução” à cultura alimentar brasileira. É isso que cafeterias de brasileiros e brasileiras vêm fazendo no continente europeu. Depois de conquistarem o paladar dos clientes por meio dos tradicionais pães de queijo, eles apostam em outras iguarias brasileiras em suas cozinhas.
Minas e Bahia
Em Lisboa, a loja Bendito Pão de Queijo serve iguarias nordestinas. A tapioca e o cuscuz podem ser comprados lá, apesar da opção de queijo ainda ser o grande protagonista. A ideia de implementar esses pratos regionais foi do sócio de Maxwell Carvalho, Roberto Cruz, que é baiano.
Ao longo da trajetória deles, ainda encontraram um chef nascido na Bahia, que os ajudou na elaboração dos sabores dos pratos.“O cuscuz é bem específico, não agrada todo mundo, mas a tapioca faz bastante sucesso”, explica o sócio-proprietário da casa. Um dos sabores de destaque entre as tapiocas é chamado Nordestino, e leva creme de mandioca, carne seca, queijo coalho e banana.
Do pão de queijo ao PF
Esse foi um caminho trilhado, naturalmente, por Carolina Paoletti no Pondji, em Berlim. A casa dela abriu inclusive com o nome ligado ao pão de queijo. Assim que abriram um espaço maior, no entanto, em 2025, eles começaram uma operação maior, com alguns pratos do dia. Os destaque são a moqueca de peixe e a feijoada.
“O prato brasileiro mais famoso fora do país é a feijoada. É impressionante, inclusive, como as pessoas comentam sobre o modo de fazer diferente. Eu, por exemplo, gosto da couve rasgada, mas muita gente vem comentar falando que prefere de outra maneira, e no fundo isso, essa interação, é muito legal”, conta a fundadora da casa.
Milho
Duas cafeterias em cidades diferentes são unidas pelo pão de queijo, pela cidade natal dos fundadores e pelo milho, ou melhor, pelo bolo de milho. Fernanda Bezerra, proprietária da Beagá Pão de Queijo em Barcelona, e Brunelli Berçan, da Little Brazil em Amsterdã, saíram de Ipatinga, em Minas Gerais, e hoje mostram para o mundo a força da comida e do pão de queijo do estado brasileiro.
Fernanda conta que começou a implementar outros itens brasileiros no cardápio, mas sem a certeza de que aquilo daria certo. Uma grata surpresa foi o bolo de milho, que passou a ser um dos itens mais vendidos. “Fiquei surpresa com o tanto que os espanhóis gostaram do bolo, já que aqui não se usa o milho em preparos doces”, explica ela.
Brunelli conta que, em Amsterdã, capital holandesa onde seu café fica, esse fenômeno também ocorreu. “O bolo de milho faz muito sucesso, além da cozinha, que também é feita por um fornecedor brasileiro”.
Serviço
Beagá Pão de Queijo (@beagabcn)
Carrer del Rosselló, 60, Eixample, Barcelona
+34 603 86 86 31
Pondji (@pondjiiberlin)
Mainzer Str. 23, 12053, Berlim
Bendito Pão de Queijo (@benditopaodequeijopt)
Praça Chile 15A, Lisboa
+351 960 044 586
Little Brazil (@littlebrazilams)
Raamsteeg 6, 1012 VZ Amsterdã
+31 20 239 0110