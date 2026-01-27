Hamburgueria de BH volta ao pódio de ranking de festival

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Campeão no ano passado, o Nimbos voltou a se destacar no ranking do Burger Fest. O bar, conhecido por ousar nas combinações de pão, carne e queijo, conquistou o segundo lugar na lista dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil, divulgada nesta terça-feira (27/1). Dessa vez, ficou atrás apenas do BBC Burger, localizado em São Paulo.



"Estou muito feliz com a colocação no Burger Fest desse ano. Entendo que o festival busca receitas inovadoras, coisas diferentes, pensadas fora da caixinha o Eldorado seguiu bastante essa linha, porque tinha um picles de batata-palha", aponta o chef e sócio do Nimbos, Luiz Moreira, o Luli, responsável pelas criações.



Ele faz referência ao curioso item do hambúrguer “Eldorado”, criado para a participação no evento. "O processo era basicamente ralar a batata e fazer um picles. Depois, fritando, ela ficava levemente adocicada, ácida e super crocante", descreve.



Outro elemento que chama a atenção é o molho barbecue dourado, tradicional da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A receita original leva mostarda amarela, vinagre de maçã e açúcar mascavo, mas Luli fez questão de colocar um tempero diferente. "Dei um toque com caldo de barriga de porco asiática e um pouquinho de mel fermentado com alho."



O chef também incluiu no hambúrguer angus "fresquíssimo", de um produtor que cria o próprio gado, queijo do Casquinha, de Cruzeiro da Fortaleza (MG), região do Cerrado, cebola grelhada e bacon. A porção de batata, batizada de "Pastramita", tinha sour cream, pastrami de copa lombo e vinagrete de jalapeño.



O combo ficou no cardápio do Nimbos apenas durante o período do Burger Fest, no mês de novembro passado. Para quem não teve a oportunidade de comer, Luli dá uma boa notícia: "Agente não vai conseguir voltá-los para o cardápio, mas a gente está programando um fim de semana ou um dia com as duas receitas do Burger Fest para quem não teve a chance de experimentar."



Outros destaques



Além do Nimbos, outras nove hamburguerias aparecem na lista do Burger Fest. Confira:

3º: Foraster Burguer

Hambúrguer “2015 - Dívida de Honra”: pão brioche, blend bovino de 160g, requeijão de corte, abobrinha e palmito pupunha marinados em limão e azeite de oliva; crispy de cebola, toque aromático de zaatar (tempero árabe), maionese de alho defumada e chimichurri com ketchup de bacon e cebola caramelizada.

Batata “Canoa Rústica Defumada”: batata canoa com linguiça defumada puxada na manteiga de garrafa, barbecue e cebola.

Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 615, Cidade Nova

(31) 3146-6776

@forasterburguer

7º: American Bulls

Hambúrguer “Dopamina”: pão artesanal; blend 160g; queijo prato derretido; costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa; picles de pepino; sour cream de limão siciliano; e cebola crispy.

Batata “Dopapitas”: batatas com costelinha defumada na lenha de pêssego e desfiada na redução de ketchup e goiabada com toque picante de pimenta calabresa, sour cream de siciliano, e cebola crispy.

R. Ilacir Pereira Lima, 124, Silveira

Av. Portugal, 2390 – Loja 1, Santa Amélia

@americanbullsbr

8º: SAL 15 Burger and Shop

Hambúrguer “Miltinho”: carne de 180g assada na lenha, queijo da canastra meia cura, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.

Batata “Fritas do Miltinho”: batatas, requeijão de corte, cebola caramelada no Guarapan, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño.SAL15 Burger and Shop



Rua Pedra Bonita, 346, Prado

@sal15.burgerandshop

15º: Camp Town Burger

Hambúrguer “Vereda”: pão brioche; blend 180g da casa; queijo minas artesanal Inconfidentes; carne suína de lata desfiada; barbecue de goiabada; e broto de agrião pimenta (levemente picante).

Batata “Vereda”: batata, catupiri, carne suína de lata desfiada e broto de agrião.



Av. Silviano Brandão, 1738, Horto

@camptownburger

18º: Soul Jazz Burger

Hambúrguer “All Blues”: pão brioche tostado, burger de Angus 180g, queijo Canastra meia-cura, ragú cremoso de linguiça artesanal e cogumelos, cebolas baby glaceadas na mostarda e rúcula fresca.

Batata “Tokio Pop Fries”: batata, sour cream e molho oriental.

Pampulha - Rua Noraldino Lima, 387

Santa Tereza - Rua Conselheiro Rocha, 2809

@souljazzburger

23º: Fogariz

Hambúrguer “Hot Mush”: pão brioche; carne de 180g, blue cheese (queijo azul), molho de pimenta preta com ketchup e mix de cebola, pimentão e cogumelos grelhados no fogo com toque de cebolinha fresca.

Batata “Smoke Roots”: batatas cobertas com mussarela derretida, pulled pork (carne suína cozida lentamente e desfiada) defumado, maionese de alho assado, molho barbecue mineiro, pimenta jalapeño e toque de cebolinha fresca.

Avenida Raul Maurão Guimaraes, 70, Palmeiras

@fogarizburger

26º: Juicy Burger Shop

Hambúrguer “Serra Negra”: pão brioche selado na manteiga, maionese de missô (pasta de soja fermentada), burger 160g, blend de queijos mineiros da Serra da Mantiqueira e da Canastra, picles de cebola tostada, demi glace (molho reduzido de carnes e ossos) de cerveja preta com um toque de molho barbecue e folhas de agrião.

Batata “Serra Negra Fries”: batatas com tempero especial da casa, molho de queijos mineiros (igual ao do hambúrguer), demi glace de cerveja preta com um toque de molho barbecue.

Rua dos Guajajaras, 847, Lourdes

(31) 99245-1582

@juicyburgershop

36º: Boca Além Do Óbvio

Hambúrguer “Do Oiapoque Ao Chuí”: pão de tapioca; blend de 150g com a carne “barreada”, cozida lentamente por horas em uma panela de barro; queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira.

Batata “Douradinhas Barreadas”: batatas palito artesanais cobertas com creme de queijos mineiros; e “barreado”, carne bovina cozida lentamente. Acompanha maionese defumada, de bacon e de pequi.

R. Cisplatina, 327 - Loja 13 - Caiçara

(31) 98237-5735

@bocaalemdoobvio

39º: Garagem Hamburgueria Artesanal



Hambúrguer “Parrilleiro”: pão brioche, molho especial, burger 170g feito na parrilla, muçarela, duas fatias de bacon e chimichurri defumado.

Batata “Parrilla”: batata, chimichurri defumado, catupiri e costela desfiada.

Rua Capim Branco, 354, Vista Alegre

@garagemburgerbh

Mais vitórias



Belo Horizonte acumula vitórias em outras três categorias do ranking do Burger Fest. Na categoria Voto Popular, que teve a participação do público no site oficial do evento, venceu a American Bulls, que ficou em 7º lugar na lista geral. A hamburgueria também alcançou o ponto mais alto do pódio na categoria Engajamento, que mensura a mobilização em torno dos participantes durante o festival.



Já na categoria Melhor Batata, a melhor colocada foi a Foraster Burger, que ficou em terceiro lugar geral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ranking



Essa é a segunda edição do ranking do Burger Fest, eleito pela curadoria do festival e pelo voto popular. Os jurados se basearam nos cardápios criados exclusivamente para o Burger Fest, com um hambúrguer e uma porção de batata. As criações foram servidas durante o mês de novembro de 2025 em restaurantes, bares e hamburguerias de seis capitais: BH, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.