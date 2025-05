Dia do hambúrguer: onde comer versões inusitadas em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muita gente, todos os dias poderiam ser o dia do hambúrguer, sanduíche levado por imigrantes alemães, de cidades próximas a Hamburgo, aos Estados Unidos, que se tornou símbolo do país norte americano, e, posteriormente, uma paixão mundial.

Hoje (28/5), é celebrado o dia do hambúrguer. É bem provável, inclusive, que ao longo do dia você já tenha visto essa informação em anúncios ou mesmo textos, que costumam indicar locais para degustá-los na cidade.

Por isso, aproveitamos esta data para te apresentar algo novo: hambúrgueres belo-horizontinos diferentes de tudo que estamos acostumados e que, possivelmente, nunca teriam existido se o sanduíche ainda fosse exclusivo dos arredores da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Confira:

Kimcheese, o hambúrguer com Kimchi do Nimbos

O Nimbos Bar sempre foi referência em sanduíches suculentos e inusitados na capital mineira. Recentemente, a hamburgueria com conceito de bar de rua foi consagrada com o reconhecimento de melhor hambúrguer do país por um prêmio nacional digital. A criação premiada foi o BBQ Bliss, que também é um tanto inovadora e ousada, e leva ingredientes como picles de maxixe, fruto de origem africana.

O Kimcheese é um hambúrguer com carne de 180g, requeijão de corte, bacon, kimchi e maionese caseira. O Kimchi nada mais é que uma conserva de acelga apimentada, de origem coreana. Ele pode ser servido em pratos, que na maioria das vezes são preparos orientais, ou como uma guarnição, puro mesmo.

Serviço

Nimbos Bar (@nimbosbar)

Rua Sergipe, 629, Savassi



De quarta a sábado, das 18h à 00h



Domingo, das 17h às 23h

Hambúrguer empanado no parmesão do Jângal

O Skewer Burger é um langamento do Jângal que leva um blend de frango e bacon empanado no parmesão Bruno Werneck/ Divulgação

Para celebrar o dia do hambúrguer, o Jângal lançou novos sanduíches assinados pelo chef Gustavo Black. Dentre clássicos e versões inusitadas, o estabelecimento vai servir o Skewer Burger (R$ 30,90).

Esse lançamento leva um blend de frango e bacon empanado no queijo parmesão, maionese artesanal, picles e molho agridoce de gengibre. Hoje, o local também vai oferecer o segundo hambúrguer com 50% de desconto.

Serviço

Jângal (@jangalbh)





Rua Outono, 523, Cruzeiro



(31) 9801-5182



De terça a sexta, das 18h à 00h30



Sábado, das 15h à 00h30



Domingo, das 15h às 21h



Hambúrguer de cogumelo do Florestal

Há um mês, o restaurante Florestal, da chef Bruna Martins, lançou a Sexta do X. Desde então, a cada sexta-feira, acontece a noite do hambúrguer no local, com duas opções diferentes de sanduíches, além da versão infantil.

O X-Floresta (R$ 49) é perfeito para quem deseja experimentar um sanduíche vegetariano cheio de sabor, afinal, os cogumelos são conhecidos por serem ricos em umami, considerado o “quinto sabor”, responsável pela salivação e gostinho de quero mais. Além do hambúrguer de cogumelo, queijo americano e cebola caramelizada compõem o prato.

Serviço

Florestal (@florestal.bh)

Avenida Assis Chateaubriand, 176, Floresta



(31) 98395-3304



De quarta a sexta, das 18h às 23h



Sábado, das 12h às 23h



Domingo, das 12h às 18h



Hambúrguer de cordeiro do Bebedouro

Hambúrguer de cordeiro com gorgonzola do Bebedouro Hector Duarte/ Divulgação

A carne de cordeiro em geral não é muito fácil de se achar nos cardápios de BH. Talvez, por ser tão única e agradar muitos, mas desagradar outros, ela seja ainda pouco utilizada nos restaurantes mineiros.

Indo na contramão do que se enxerga na cidade, o Bebedouro Bar e Fogo oferece o hambúrguer de cordeiro (R$ 55). Além da carne, o sanduíche leva alface americana, tomate e queijo gorgonzola.

Serviço

Bebedouro Bar e Fogo (@bebedourobarefogo)

(Unidade São Luiz)

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

(31) 3191-9397

(Unidade Espaço 356)



Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água



(31) 99605-6002



De segunda a sexta, das 17h à 00h (ambas unidades)



Sábado e domingo, das 11h30 à 00h (ambas unidades)

Hambúrguer “mineirinho” do BocalibrE

Em seu cardápio, o BocalibrE apresenta opções de sanduíches de carne e frango frito com os mais variados ingredientes, muitos, inclusive, bastante inovadores.

O Baby Bacon (R$42,90), por exemplo, é um hambúrguer da casa que conversa com a culinária mineira. Composto por carne com fonduta de cheddar, fatias de bacon caramelizado, couve frita e maionese de limão capeta.

Serviço

BocalibrE (@bocalibrebr)

Rua Cristina, 1360, Santo Antônio



(31) 99512-3850



Quarta, das 9h às 17h

Quinta e sexta, das 18h às 23h



Domingo, das 17h às 21h