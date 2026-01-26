Assine
overlay
Início Degusta
MERCADO EM ASCENSÃO

RTD Cup 2026: veja os resultados do concurso nacional de drinques prontos

Sidra belo-horizontina foi destaque na competição que contou com dez jurados especializados para avaliar mais de 90 rótulos de coquetéis prontos

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
26/01/2026 18:50 - atualizado em 26/01/2026 18:58

compartilhe

SIGA
x
Evento reuniu diversos produtores de bebidas e drinques prontos em Belo Horizonte
Evento reuniu diversos produtores de bebidas e drinques prontos em Belo Horizonte crédito: Insaydh Produtora Audiovisual/Divulgação

No último fim de semana (24 e 25/1), foi realizada a 3ª edição da Brasil RTD Cup, competição nacional sediada em Belo Horizonte que reúne drinques prontos de diversos estados brasileiros. Neste ano, mais de 90 rótulos foram avaliados e julgados por dez especialistas do setor em BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A grande vencedora da competição foi a belo-horizontina Manza. A sidra feita com maçãs brasileiras e toque de limão siciliano ficou em primeiro lugar na categoria de drinques em geral; de fermentados; e outros de diferentes bases alcoólicas.

Leia Mais

Ao todo, a competição contou com 17 categorias. Confira, aqui, os três rótulos mais bem colocados em cada uma delas:

De acordo com a base do drinque:

Gim

  • 1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, das Cachaça Boa Vida Ltda
  • 2º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria
  • 3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda

Vodca

  • 1º Lugar - Porn Star Martini, da Casa Pro Coquetéis
  • 2º Lugar - Vibra, da Vanfall Destilaria
  • 3º Lugar - Caramelito, da Caramelito

Álcool de cereais

  • 1º lugar - Like Spritz, da marca Like Wine
  • 2º lugar - Go Hop! Café e limão, da Hoperários Cervejas Especiais
  • 3º lugar - Soul Mate, da Verace

Cachaça

  • 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
  • 2º Lugar - Caipirinha Ouro 1, da Destilaria Siriema Ltda
  • 3º Lugar - Citric Love, da Jeceaba Agroindústria e Comércio Ltda

Rum

  • 1º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda
  • 2º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks
  • 3º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co

Vinhos

  • 1º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta
  • 2º Lugar - Ovnih Espumante Brut Branco, da Vinícola Giaretta
  • 3º Lugar - Ezjoy, da Ezjoy

Sem Álcool

  • 1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
  • 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis
  • 3º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre

Outros

  • 1º Lugar - Manza, da marca Manza
  • 2º Lugar - Rubra, da Equilibrista Bebidas
  • 3º Lugar - Margarida, da Guadalupe Drink


De acordo com o perfil aromático

Cítrico

  • 1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
  • 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis
  • 3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda

Tropical

  • 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
  • 2º Lugar - Like Spritz, da Like Wine
  • 3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida

Frutas Vermelhas

  • 1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda
  • 2º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre
  • 3º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria

Herbal

  • 1º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks
  • 2º Lugar - Soul Mate, da Verace e Drink Pronto - Moscow Mule, da Drink Pronto
  • 3º Lugar - Chá de Pinheirinho, da CDP Drinks

Fermentado

  • 1º Lugar - Manza, da Manza
  • 2º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta
  • 3º Lugar - Ibiza, da Like Wine

Outros

  • 1º Lugar - Go Hop! Café e Limão, da Hoperários Cervejas Especiais
  • 2º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co
  • 3º Lugar - St. Pierre Green Apple, da St. Pierre

Mais categorias

Melhor drinque geral

  • 1º Lugar - Manza, da marca Manza
  • 2º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
  • 3º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

Novidade (lançadas depois do Carnaval de 2025)

  • 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
  • 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis e Like Spritz, da Like Wine
  • 3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda

Design da latinha

  • 1º Lugar - Paloma, da Guadalupe Drink
  • 2º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
  • 3º Lugar - Mascate Drinks Maracujá e Caju, da Xeque Mate Bebidas

A Brasil RTD Cup 

A competição nacional de drinques prontos surgiu há três anos quando alguns sócios de uma empresa que vendia essas bebidas tiveram a ideia de criar um concurso para trazer mais visibilidade ao setor em ascensão. "Um dia vimos que havia muito drinque muito bom que as pessoas nunca tinham experimentado, então resolvemos criar esse concurso para que elas pudessem experimentar e divulgar esses produtos", explica André Leonel, sócio e cofundador da RTD Cup. 

Há três anos, na primeira edição do concurso, as coisas eram muito diferentes. "Fizemos no pilotis do prédio de uma amiga, tínhamos uns 30 drinques e chamamos mixologistas e nomes importantes da coquetelaria da cidade que abraçaram o evento", acrescenta André, chamando a atenção para a união de todo o setor por trás do sucesso da competição, que, na última edição, contou com mais de 90 bebidas avaliadas.

A grande vencedora

Daniel Josengler, Hélio Josengler e Veronica Palhares (todos da Manza) receberam as premiações de André Leonel (fundador do concurso) e Rafael Andrade (apresentador do concurso)
Daniel Josengler, Hélio Josengler e Veronica Palhares (todos da Manza) receberam as premiações de André Leonel (fundador do concurso) e Rafael Andrade (apresentador do concurso) Insaydh Produtora Audiovisual/ Divulgação

Com pouco tempo de história, a Manza já se destacou no evento que reuniu quase uma centena de rótulos. A bebida é uma sidra, fermentado à base de maçã, com toque de limão siciliano. Como dito em matérias prévias do Degusta, a sidra tem tudo para ser uma bebida cada vez mais apreciada, afinal, é refrescante, leve e equilibrada. 

"Esses concursos são muito importantes para a gente, somos uma marca local, super jovem e independente e que acaba competindo no mercado com gigantes e além disso somos uma sidra, categoria de bebida que muita gente ainda desconhece", destaca Hélio Josengler, fundador e sócio da marca. 

É preciso salientar ainda que a bebida ganhou a maior categoria do concurso, de drinques em geral, o que evidencia a qualidade da produção belo-horizontina. 

Vem o Carnaval 

Pensando no Carnaval, a Manza, bebida tradicionalmente vendida em garrafas de vidro, produziu um lote limitado de três mil latas de alumínio. Por conta do método de produção da sidra, não será possível aumentar esse número até o feriado, então quem quiser garantir sua latinha e curtir o Carnaval com mais segurança, precisa correr. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay