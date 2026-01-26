RTD Cup 2026: veja os resultados do concurso nacional de drinques prontos
Sidra belo-horizontina foi destaque na competição que contou com dez jurados especializados para avaliar mais de 90 rótulos de coquetéis prontos
No último fim de semana (24 e 25/1), foi realizada a 3ª edição da Brasil RTD Cup, competição nacional sediada em Belo Horizonte que reúne drinques prontos de diversos estados brasileiros. Neste ano, mais de 90 rótulos foram avaliados e julgados por dez especialistas do setor em BH.
A grande vencedora da competição foi a belo-horizontina Manza. A sidra feita com maçãs brasileiras e toque de limão siciliano ficou em primeiro lugar na categoria de drinques em geral; de fermentados; e outros de diferentes bases alcoólicas.
Ao todo, a competição contou com 17 categorias. Confira, aqui, os três rótulos mais bem colocados em cada uma delas:
De acordo com a base do drinque:
Gim
- 1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, das Cachaça Boa Vida Ltda
- 2º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria
- 3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda
Vodca
- 1º Lugar - Porn Star Martini, da Casa Pro Coquetéis
- 2º Lugar - Vibra, da Vanfall Destilaria
- 3º Lugar - Caramelito, da Caramelito
Álcool de cereais
- 1º lugar - Like Spritz, da marca Like Wine
- 2º lugar - Go Hop! Café e limão, da Hoperários Cervejas Especiais
- 3º lugar - Soul Mate, da Verace
Cachaça
- 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
- 2º Lugar - Caipirinha Ouro 1, da Destilaria Siriema Ltda
- 3º Lugar - Citric Love, da Jeceaba Agroindústria e Comércio Ltda
Rum
- 1º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda
- 2º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks
- 3º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co
Vinhos
- 1º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta
- 2º Lugar - Ovnih Espumante Brut Branco, da Vinícola Giaretta
- 3º Lugar - Ezjoy, da Ezjoy
Sem Álcool
- 1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
- 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis
- 3º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre
Outros
- 1º Lugar - Manza, da marca Manza
- 2º Lugar - Rubra, da Equilibrista Bebidas
- 3º Lugar - Margarida, da Guadalupe Drink
De acordo com o perfil aromático
Cítrico
- 1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
- 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis
- 3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda
Tropical
- 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
- 2º Lugar - Like Spritz, da Like Wine
- 3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida
Frutas Vermelhas
- 1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda
- 2º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre
- 3º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria
Herbal
- 1º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks
- 2º Lugar - Soul Mate, da Verace e Drink Pronto - Moscow Mule, da Drink Pronto
- 3º Lugar - Chá de Pinheirinho, da CDP Drinks
Fermentado
- 1º Lugar - Manza, da Manza
- 2º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta
- 3º Lugar - Ibiza, da Like Wine
Outros
- 1º Lugar - Go Hop! Café e Limão, da Hoperários Cervejas Especiais
- 2º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co
- 3º Lugar - St. Pierre Green Apple, da St. Pierre
Mais categorias
Melhor drinque geral
- 1º Lugar - Manza, da marca Manza
- 2º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre
- 3º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
Novidade (lançadas depois do Carnaval de 2025)
- 1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
- 2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis e Like Spritz, da Like Wine
- 3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda
Design da latinha
- 1º Lugar - Paloma, da Guadalupe Drink
- 2º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio
- 3º Lugar - Mascate Drinks Maracujá e Caju, da Xeque Mate Bebidas
A Brasil RTD Cup
A competição nacional de drinques prontos surgiu há três anos quando alguns sócios de uma empresa que vendia essas bebidas tiveram a ideia de criar um concurso para trazer mais visibilidade ao setor em ascensão. "Um dia vimos que havia muito drinque muito bom que as pessoas nunca tinham experimentado, então resolvemos criar esse concurso para que elas pudessem experimentar e divulgar esses produtos", explica André Leonel, sócio e cofundador da RTD Cup.
Há três anos, na primeira edição do concurso, as coisas eram muito diferentes. "Fizemos no pilotis do prédio de uma amiga, tínhamos uns 30 drinques e chamamos mixologistas e nomes importantes da coquetelaria da cidade que abraçaram o evento", acrescenta André, chamando a atenção para a união de todo o setor por trás do sucesso da competição, que, na última edição, contou com mais de 90 bebidas avaliadas.
A grande vencedora
Com pouco tempo de história, a Manza já se destacou no evento que reuniu quase uma centena de rótulos. A bebida é uma sidra, fermentado à base de maçã, com toque de limão siciliano. Como dito em matérias prévias do Degusta, a sidra tem tudo para ser uma bebida cada vez mais apreciada, afinal, é refrescante, leve e equilibrada.
"Esses concursos são muito importantes para a gente, somos uma marca local, super jovem e independente e que acaba competindo no mercado com gigantes e além disso somos uma sidra, categoria de bebida que muita gente ainda desconhece", destaca Hélio Josengler, fundador e sócio da marca.
É preciso salientar ainda que a bebida ganhou a maior categoria do concurso, de drinques em geral, o que evidencia a qualidade da produção belo-horizontina.
Vem o Carnaval
Pensando no Carnaval, a Manza, bebida tradicionalmente vendida em garrafas de vidro, produziu um lote limitado de três mil latas de alumínio. Por conta do método de produção da sidra, não será possível aumentar esse número até o feriado, então quem quiser garantir sua latinha e curtir o Carnaval com mais segurança, precisa correr.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima