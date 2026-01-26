RTD Cup 2026: veja os resultados do concurso nacional de drinques prontos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

No último fim de semana (24 e 25/1), foi realizada a 3ª edição da Brasil RTD Cup, competição nacional sediada em Belo Horizonte que reúne drinques prontos de diversos estados brasileiros. Neste ano, mais de 90 rótulos foram avaliados e julgados por dez especialistas do setor em BH.

A grande vencedora da competição foi a belo-horizontina Manza. A sidra feita com maçãs brasileiras e toque de limão siciliano ficou em primeiro lugar na categoria de drinques em geral; de fermentados; e outros de diferentes bases alcoólicas.

Ao todo, a competição contou com 17 categorias. Confira, aqui, os três rótulos mais bem colocados em cada uma delas:

De acordo com a base do drinque:

Gim

1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, das Cachaça Boa Vida Ltda

2º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria

3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda

Vodca

1º Lugar - Porn Star Martini, da Casa Pro Coquetéis

2º Lugar - Vibra, da Vanfall Destilaria

3º Lugar - Caramelito, da Caramelito

Álcool de cereais

1º lugar - Like Spritz, da marca Like Wine

2º lugar - Go Hop! Café e limão, da Hoperários Cervejas Especiais

3º lugar - Soul Mate, da Verace

Cachaça

1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

2º Lugar - Caipirinha Ouro 1, da Destilaria Siriema Ltda

3º Lugar - Citric Love, da Jeceaba Agroindústria e Comércio Ltda

Rum

1º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda

2º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks

3º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co

Vinhos

1º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta

2º Lugar - Ovnih Espumante Brut Branco, da Vinícola Giaretta

3º Lugar - Ezjoy, da Ezjoy

Sem Álcool

1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre

2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis

3º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre

Outros

1º Lugar - Manza, da marca Manza

2º Lugar - Rubra, da Equilibrista Bebidas

3º Lugar - Margarida, da Guadalupe Drink



De acordo com o perfil aromático

Cítrico

1º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre

2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis

3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda

Tropical

1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

2º Lugar - Like Spritz, da Like Wine

3º Lugar - Chapeleiro - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida

Frutas Vermelhas

1º Lugar - Mestre Gato - White Rabbit, da Cachaça Boa Vida Ltda

2º Lugar - St. Pierre Red Mint, da St. Pierre

3º Lugar - Ruby, da Vanfall Destilaria

Herbal

1º Lugar - Mojito, da Stone Light Drinks

2º Lugar - Soul Mate, da Verace e Drink Pronto - Moscow Mule, da Drink Pronto

3º Lugar - Chá de Pinheirinho, da CDP Drinks

Fermentado

1º Lugar - Manza, da Manza

2º Lugar - Ovnih Espumante Moscatel, da Vinícola Giaretta

3º Lugar - Ibiza, da Like Wine

Outros

1º Lugar - Go Hop! Café e Limão, da Hoperários Cervejas Especiais

2º Lugar - Cold Brew Coffee Spritz, da Benerick’s Cocktail Co

3º Lugar - St. Pierre Green Apple, da St. Pierre

Mais categorias

Melhor drinque geral

1º Lugar - Manza, da marca Manza

2º Lugar - St. Pierre Paloma, da St. Pierre

3º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

Novidade (lançadas depois do Carnaval de 2025)

1º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

2º Lugar - Moscowmule Zero, da Casa Pro Coquetéis e Like Spritz, da Like Wine

3º Lugar - Mate Melo, da Mate Melo Ltda

Design da latinha

1º Lugar - Paloma, da Guadalupe Drink

2º Lugar - Jorge Amado, da CRD Indústria e Comércio

3º Lugar - Mascate Drinks Maracujá e Caju, da Xeque Mate Bebidas

A Brasil RTD Cup

A competição nacional de drinques prontos surgiu há três anos quando alguns sócios de uma empresa que vendia essas bebidas tiveram a ideia de criar um concurso para trazer mais visibilidade ao setor em ascensão. "Um dia vimos que havia muito drinque muito bom que as pessoas nunca tinham experimentado, então resolvemos criar esse concurso para que elas pudessem experimentar e divulgar esses produtos", explica André Leonel, sócio e cofundador da RTD Cup.

Há três anos, na primeira edição do concurso, as coisas eram muito diferentes. "Fizemos no pilotis do prédio de uma amiga, tínhamos uns 30 drinques e chamamos mixologistas e nomes importantes da coquetelaria da cidade que abraçaram o evento", acrescenta André, chamando a atenção para a união de todo o setor por trás do sucesso da competição, que, na última edição, contou com mais de 90 bebidas avaliadas.

A grande vencedora

Daniel Josengler, Hélio Josengler e Veronica Palhares (todos da Manza) receberam as premiações de André Leonel (fundador do concurso) e Rafael Andrade (apresentador do concurso) Insaydh Produtora Audiovisual/ Divulgação

Com pouco tempo de história, a Manza já se destacou no evento que reuniu quase uma centena de rótulos. A bebida é uma sidra, fermentado à base de maçã, com toque de limão siciliano. Como dito em matérias prévias do Degusta, a sidra tem tudo para ser uma bebida cada vez mais apreciada, afinal, é refrescante, leve e equilibrada.

"Esses concursos são muito importantes para a gente, somos uma marca local, super jovem e independente e que acaba competindo no mercado com gigantes e além disso somos uma sidra, categoria de bebida que muita gente ainda desconhece", destaca Hélio Josengler, fundador e sócio da marca.

É preciso salientar ainda que a bebida ganhou a maior categoria do concurso, de drinques em geral, o que evidencia a qualidade da produção belo-horizontina.

Vem o Carnaval

Pensando no Carnaval, a Manza, bebida tradicionalmente vendida em garrafas de vidro, produziu um lote limitado de três mil latas de alumínio. Por conta do método de produção da sidra, não será possível aumentar esse número até o feriado, então quem quiser garantir sua latinha e curtir o Carnaval com mais segurança, precisa correr.

