Assine
overlay
Início Degusta
PRAZER E SAÚDE

'Refris do bem': marcas lançam bebidas com adição de fibras

Rótulos chegam às prateleiras para oferecer benefícios ao corpo, principalmente relacionados às funções intestinais

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Há quase dois meses, a belo-horizontina K-Happy trouxe para o mercado o Shaggy Pop
Há quase dois meses, a belo-horizontina K-Happy trouxe para o mercado o Shaggy Pop crédito: K-Happy/Divulgação


A diversão continua borbulhando, mas agora com um toque de saúde. Bebidas enriquecidas com fibras e prebióticos estão conquistando consumidores que não querem abrir mão do sabor nem do bem-estar. O movimento, impulsionado por um público mais atento aos rótulos, já ultrapassou o universo das marcas “fit” e começa a aparecer até em nomes consagrados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Nesta edição, contamos a história dessas bebidas, quais são as marcas por trás das embalagens coloridas e explicamos por que a tendência veio para ficar.


Antes mesmo de se tornar um plano de negócios, uma experiência pessoal deu origem à Wondr, de São Paulo. Em 2019, o criador e CEO da marca, André Lee, iniciou a carreira no mercado financeiro, em uma rotina intensa, marcada por longas jornadas e muita pressão.

Prebióticos, suco de frutas, aromas e adoçantes naturais: a Wondr investe em uma receita sem excesso de ingredientes
Prebióticos, suco de frutas, aromas e adoçantes naturais: a Wondr investe em uma receita sem excesso de ingredientes Wondr/Divulgação


“Nesse período, acabei deixando completamente de lado a minha saúde, me alimentava mal e consumia muito açúcar como uma forma de aliviar o estresse”, relata. O resultado veio rápido: cerca de 10 quilos a mais e uma sensação constante de desequilíbrio.


A virada ocorreu em 2023, quando ele decidiu deixar o setor para cuidar de si. “Voltei a me exercitar, aprendi a jogar tênis, passei a prestar mais atenção no que consumia. Foi uma mudança de estilo de vida, não algo imediato”, conta.

Leia Mais


Nesse processo, o interesse por uma alimentação mais equilibrada o levou a importar produtos dos Estados Unidos, inicialmente para consumo próprio. Foi assim que conheceu a categoria de refrigerantes prebióticos. “Aquilo fez muito sentido para mim. Era uma bebida que mantinha o prazer, mas com uma proposta mais alinhada a um estilo de vida saudável”, afirma Lee.

Nova proteína


A ideia da Wondr surgiu exatamente nesse ponto de interseção entre prazer e saúde. “Não nasceu como um plano de negócio, mas como uma tentativa de criar algo que eu mesmo gostaria de consumir no dia a dia”, diz André.


Ao olhar para o mercado brasileiro, ele identificou uma lacuna clara. “Existem produtos funcionais e existem produtos prazerosos, mas poucas marcas conseguem unir as duas coisas. Ou você encontra algo gostoso, mas carregado de açúcar, ou algo funcional, porém pouco convidativo”, aponta.


Para o fundador da Wondr, o crescimento das bebidas com fibras e prebióticos (nome das fibras que alimentam as bactérias boas do intestino) acompanha uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor. “Costumo dizer que os prebióticos são a nova proteína”, compara.


Segundo ele, a conscientização sobre saúde intestinal já está mais avançada em outros países, enquanto no Brasil o movimento ainda engatinha. “O surgimento de novas marcas é positivo porque ajuda a educar o consumidor, mas também eleva a régua. Não adianta apenas adicionar fibra prebiótica se o produto continua com alto teor de açúcar”, destaca Lee.

'O surgimento de novas marcas é positivo porque ajuda a educar o consumidor, mas também eleva a régua. Não adianta apenas adicionar fibra prebiótica se o produto continua com alto teor de açúcar' - André Lee, criador da Wondr
'O surgimento de novas marcas é positivo porque ajuda a educar o consumidor, mas também eleva a régua. Não adianta apenas adicionar fibra prebiótica se o produto continua com alto teor de açúcar' - André Lee, criador da Wondr Wondr/Divulgação


A proposta funcional da Wondr está centrada na saúde digestiva, com foco no equilíbrio da microbiota intestinal. “A partir desse equilíbrio, é comum que as pessoas percebam outros reflexos positivos no bem-estar, como maior saciedade e mais disposição no dia a dia”, explica o criador.


Ainda assim, Lee reforça que o sabor é decisivo. “Ele é o que faz a pessoa querer consumir de novo. A funcionalidade dá sentido à escolha no longo prazo, mas o consumidor escolhe pelo conjunto: sabor, experiência e valor que o produto entrega”, menciona.


Em fase de expansão cautelosa, a marca enxerga cidades como Belo Horizonte como mercados promissores. “O público é aberto a novidades, especialmente quando envolve comida e bebida, mas também valoriza quando o produto é bom de verdade.”

Extraída da raiz


A fibra prebiótica utilizada pela Wondr é a inulina, extraída da raiz da chicória. “É uma fibra de origem natural, bastante estudada e amplamente utilizada em alimentos e bebidas funcionais”, explica André Lee. Cada lata contém 3,2 gramas da substância, uma quantidade definida para o consumo diário, sem exageros.


Além dos prebióticos, a bebida leva suco de frutas, aromas e adoçantes naturais. “A escolha de cada ingrediente foi pensada para manter a lista simples e fácil de entender, sem excesso de ingredientes ou fórmulas complicadas”, garante o fundador. Vale destacar seu sabor refrescante de maracujá com morango, combinação perfeita para dias quentes.


A fabricação segue padrões rigorosos de qualidade, atendendo às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura (Mapa). “O cuidado especial está no processo de pasteurização, realizado de forma precisa para garantir a segurança do produto e, ao mesmo tempo, preservar a integridade da fibra prebiótica”, afirma Lee.


Para momentos diferentes


Pensada para atender o público em diferentes ocasiões, a belo-horizontina K-Happy se estruturou como indústria e, desde 2021, segue uma missão. “A K-Happy nasceu com um propósito muito claro: levar bebidas mais leves e saudáveis para o consumo diário”, resume Tatiana Fontes, head de marketing do grupo, responsável pelas marcas K-Happy Kombucha, Shaggy Pop e Lowka (a única alcoólica).


A motivação veio da percepção de uma lacuna estrutural no mercado. “O que sempre nos moveu foi a vontade de oferecer alternativas melhores para o dia a dia. Bebidas que não fossem só uma escolha pontual, mas que pudessem acompanhar a rotina das pessoas com qualidade, frescor e consciência”, diz.


Segundo ela, por muito tempo, saúde e prazer caminharam separados nas prateleiras. “Nosso trabalho é justamente ocupar esse espaço, desenvolvendo bebidas com alta 'drinkabilidade', sabor e benefícios funcionais, pensadas para um consumo mais consciente, equilibrado e, naturalmente, mais feliz”, ressalta.


Com presença crescente na capital mineira, a K-Happy enxerga um mercado estratégico. “BH tem um público receptivo, curioso e fiel. Entendemos que parte do nosso papel é educar, apresentar e traduzir os benefícios de uma vida mais leve com as nossas bebidas.”

"Onda" saudável


Frescor, leveza e ingredientes naturais ocupam o centro da estratégia. “Somos uma indústria 100% voltada para o universo 'wellness', que acredita que beber bem também é uma forma de autocuidado”, afirma Tatiana.

Descrito como 'refri do bem', o Shaggy é uma bebida gaseificada que tem na composição fibras e vitamina C
Descrito como 'refri do bem', o Shaggy é uma bebida gaseificada que tem na composição fibras e vitamina C K-Happy/Divulgação


A história da empresa começa com a K-Happy Kombucha, uma das pioneiras no mercado brasileiro de bebidas funcionais e probióticas. A partir dela, o portfólio foi se expandindo para atender a diferentes momentos de consumo, sem abandonar a mesma filosofia. “A Lowka é um drinque alcoólico pronto, com menor caloria por ml do mercado, e o Shaggy Pop é o nosso ‘refri do bem’, à base de chá, com fibras, limão e vitaminas”, explica Tatiana. A última chegou há quase dois meses.


Para Tatiana, a chamada “onda” das bebidas com fibras e prebióticos reflete uma mudança cultural mais profunda. “Hoje, ter saúde e levar um estilo de vida saudável viraram sinônimo de sucesso. As pessoas entenderam que cuidar do corpo e da mente passa pelas pequenas escolhas diárias, inclusive pelo que se bebe”, alega.

Benefícios


Cada marca do portfólio cumpre uma função específica, seguindo a mesma base: chá e frutas. A K-Happy Kombucha é uma bebida probiótica obtida a partir da fermentação do chá com a SCOBY – cultura viva de bactérias e leveduras. Rica em antioxidantes, auxilia a saúde intestinal, o humor, a disposição e a imunidade.


Já a Lowka aposta em um consumo alcoólico mais consciente e aparece nos sabores tangerina, limão, pitaia, maracujá e mate com rum. “É um drinque pronto para quem quer curtir sem culpa”, explica Tatiana. Com base de chá e polpa de frutas, tem 5% de álcool e baixo teor calórico (39kcal em 473ml).


O Shaggy Pop, por sua vez, posiciona-se como alternativa aos refrigerantes tradicionais. “É um ‘refri do bem’, gaseificado, com apenas 25kcal, vitamina C e fibras que colaboram com a saúde digestiva”, descreve. Ele é encontrado no sabor limão.

Ninguém quer ficar de fora

Outra prova de que as bebidas saudáveis não são apenas uma “moda” passageira é a movimentação de marcas que fazem parte da história do consumo brasileiro. O centenário Guaraná Antarctica, da Ambev, entrou no jogo ao lançar, em novembro do ano passado, uma versão do seu refrigerante Zero adicionada de fibras.


Para a diretora de marketing de bebidas não alcoólicas da empresa, Bianca Parrella, a decisão foi um passo estratégico de inovação. “Identificamos que bebidas com ingredientes funcionais representam uma tendência global em franca expansão. Unir essa funcionalidade a uma marca icônica nos permite liderar essa nova categoria, oferecendo uma opção que complementa a rotina de forma inteligente”, explica.

O maior desafio foi manter as mesmas características do Guaraná Antarctica zero na versão com fibras
O maior desafio foi manter as mesmas características do Guaraná Antarctica zero na versão com fibras Ambev/Divulgação


Se para as marcas menores o desafio é criar um conceito do zero, para o Guaraná Antarctica o desafio era não mexer no que já é sagrado: o paladar do brasileiro. A escolha, então, recaiu sobre a polidextrose, uma fibra selecionada após testes no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, no Rio de Janeiro.


“A polidextrose possui um perfil sensorial muito neutro. Isso é fundamental para que a fibra não interfira no paladar, permitindo que a experiência de consumo seja idêntica à do refrigerante zero tradicional”, revela Bianca.


O refrigerante entrega 4,4g de fibras por lata sem que o consumidor sinta qualquer diferença na viscosidade, na efervescência ou nos chamados off-notes (gostos residuais) dos adoçantes. “Iniciamos as vendas de forma exclusiva pelo Zé Delivery em São Paulo, Sorocaba e São José dos Campos. A aceitação tem sido muito positiva e nosso objetivo é escalar essa inovação para cada vez mais brasileiros”, adianta.

Leia Mais

Só no Japão


Desde 2017, a Coca-Cola vende exclusivamente no Japão a versão Plus do seu refrigerante, que é enriquecida com fibras. Agora, o governo do país oriental certificou a bebida como “foods for specified health uses” (alimentos para uso específico de saúde, em tradução livre).


No país asiático, produtos ganham esse selo por conterem compostos que o governo entende que oferecem algum benefício específico, como baixar o colesterol ou prevenir a osteoporose. No caso da Coca-Coca, são 5g de dextrina por garrafa, algo que, teoricamente, faria com que o organismo absorvesse menor quantidade de gordura dos alimentos. Não há previsão de chegar a outros países.

Palavra de especialista


A professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Simone de Vasconcelos Generoso, acredita que o crescimento desse segmento está associado ao avanço e divulgação dos resultados de pesquisas envolvendo a microbiota intestinal (microrganismos presentes no nosso intestino) e a saúde humana.


“Antigamente, atribuía-se à microbiota apenas questões como constipação e diarreia. Hoje sabe-se que, além da função intestinal, esses microrganismos interagem e modulam vários sistemas do nosso corpo, como imunológico, metabólico e, mais recentemente, a parte comportamental”, explica.


A especialista ressalta que a microbiota intestinal é formada desde o nascimento até a primeira infância e sofre interferência de fatores genéticos e ambientais. Entre os ambientais, destaca-se o estilo de vida, que pode modular positiva (atividade física e um bom consumo de frutas, verduras e vegetais) ou negativamente (alto consumo de industrializados, cigarro e álcool).


Dose e composição


Nem tudo o que reluz como “saudável” entrega o mesmo resultado. A nutricionista e professora da UFMG Simone de Vasconcelos Generoso alerta que o benefício depende da dose e da composição. Para fibras, o ideal seria um consumo entre 5g e 15g de prebióticos por dia. Já nas bebidas que contêm probióticos (organismos vivos como Lactobacillus), é importante verificar a taxa, que deve ser de 10x9UFC/ml, e a viabilidade da bactéria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Um ponto importante a se destacar é que, se essas bebidas apresentam fibras e probióticos, mas também corantes, adoçante, estabilizantes, o efeito não será como o desejado, uma vez que esses aditivos alteram de maneira maléfica a microbiota”, alerta.

Tópicos relacionados:

bebidas drink fibras nutrientes refrigerante saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay