Cogumelos: opção nutritiva e versátil para diversificar refeições

Com o preço da carne bovina pesando no orçamento, encontrar alternativas nutritivas e saborosas se tornou uma prioridade para muitas famílias. Nesse cenário, os cogumelos surgem como uma opção versátil e nutritiva, capazes de transformar pratos do dia a dia com seu sabor único e textura surpreendente.

Embora não sejam considerados fonte de proteína (possuem cerca de 2 a 3g por 100g), os cogumelos são repletos de fibras, vitaminas do complexo B e minerais essenciais. Com poucas calorias, eles oferecem o sabor umami, o quinto gosto básico do paladar, que proporciona uma sensação de saciedade e profundidade comparável à da carne.

Essa característica faz com que sejam excelentes complementos em diversas receitas, desde o clássico estrogonofe até hambúrgueres e recheios, agregando nutrientes, sabor e textura. A variedade disponível no mercado permite uma ampla gama de preparos, cada um com suas particularidades.

Principais tipos e como usar na cozinha

Conhecer as diferenças entre os tipos de cogumelo é o primeiro passo para aproveitar todo seu potencial. Cada um deles se adapta melhor a determinados pratos, garantindo um resultado final mais saboroso e harmonioso.

Paris ou champignon: é o mais popular e fácil de encontrar. Com sabor suave, é ideal para iniciantes no mundo dos fungos. Fica ótimo em saladas, pizzas, molhos brancos e no preparo de estrogonofe. Pode ser consumido cru, fatiado finamente ou cozido.

Portobello: grande, firme e com uma textura que lembra a da carne. Seu sabor é mais intenso que o do paris. É perfeito para ser grelhado, assado ou recheado, funcionando muito bem como um hambúrguer vegetariano ou a estrela principal de um prato.

Shimeji: encontrado em pequenos buquês, tem um sabor delicado e levemente adocicado. É muito usado na culinária asiática, geralmente salteado na manteiga com molho de soja (shoyu). Seu preparo é rápido e ele combina com massas e risotos.

Shitake: com um chapéu mais largo e uma textura aveludada, o shitake possui um sabor defumado e marcante. É extremamente versátil, podendo ser usado em molhos para massas, risotos, sopas ou simplesmente refogado com alho e azeite.

Dicas para o preparo

Para garantir a melhor textura e sabor, a limpeza dos cogumelos deve ser feita com um pano úmido ou papel toalha, evitando lavá-los em água corrente. Eles absorvem líquido facilmente e podem ficar borrachudos se encharcados. O cozimento rápido, em fogo alto, ajuda a manter sua firmeza e a concentrar o sabor.

