7 opções inteligentes para substituir o refrigerante no dia a dia

Deixar de tomar refrigerante é uma das metas de saúde mais comuns, mas a dificuldade em encontrar substitutos saborosos pode sabotar o processo. Felizmente, existem diversas alternativas fáceis de preparar, refrescantes e que ajudam a manter a hidratação em dia.

A principal motivação para a troca é a redução do consumo de açúcar e calorias vazias, associados a diversos problemas de saúde. Adotar novas bebidas no cotidiano não apenas contribui para o bem-estar, mas também abre um leque de novos sabores. O segredo está em encontrar opções que satisfaçam o paladar e se encaixem na rotina de forma prática.

Opções para substituir o refrigerante

Água saborizada caseira

A opção mais simples e versátil. Basta adicionar rodelas de frutas cítricas, como limão e laranja, pedaços de outras frutas, como morango e abacaxi, ou ervas frescas, como hortelã e alecrim, a uma jarra com água gelada. É uma forma de consumir mais água sem calorias ou açúcar.

Chás gelados sem açúcar

Preparados em casa, os chás gelados são ricos em antioxidantes e oferecem grande variedade. Chá de hibisco, verde com limão ou de hortelã são excelentes escolhas. Prepare a infusão, espere esfriar e sirva com gelo.

Kombucha

Uma bebida fermentada e naturalmente gaseificada, feita a partir do chá adoçado. O resultado é um líquido rico em probióticos, que auxiliam na saúde intestinal. A kombucha possui um sabor único, levemente ácido, e pode ser encontrada em diversas versões com frutas.

O preparo caseiro exige cuidados rigorosos de higiene para evitar contaminação, e pessoas com sistema imunológico comprometido ou gestantes devem consultar um profissional de saúde antes de consumir.

Água com gás e frutas

Para quem não abre mão da sensação do gás, a água com gás é a substituta ideal. Para dar um toque de sabor, esprema um limão ou uma laranja ou adicione frutas vermelhas amassadas. O resultado é uma bebida borbulhante e refrescante, sem nenhum aditivo.

Sucos naturais diluídos

Embora mais saudáveis que refrigerantes, sucos de fruta puros ainda concentram bastante açúcar. Uma estratégia inteligente é diluí-los com água, na proporção de metade suco e metade água. Opções como suco de laranja, melancia e maçã ficam ótimas dessa forma, garantindo o sabor com menos açúcar.

Infusões de ervas

Diferentemente dos chás, as infusões podem ser feitas com diversas plantas, como gengibre, capim-cidreira e camomila. Elas não contêm cafeína e oferecem propriedades calmantes ou digestivas. Podem ser preparadas e mantidas na geladeira para consumo ao longo do dia.

Sejam os chás quentes ou gelados, o uso dessa bebida pode ser um ótimo aliado na hora de fazer escolhas mais saudáveisCanva

Kefir de água

Outra bebida probiótica fermentada, feita com grãos de kefir de água, açúcar e água. O resultado é uma bebida levemente gaseificada e com baixo teor de açúcar, já que ele é consumido no processo de fermentação.

Pode ser saborizado com suco de frutas após a primeira fermentação. Assim como a kombucha, seu consumo deve ser avaliado por um profissional de saúde no caso de gestantes ou pessoas com sistema imunológico comprometido.

