TROCAS SAUDÁVEIS

7 opções inteligentes para substituir o refrigerante no dia a dia

De águas saborizadas a chás gelados caseiros, conheça opções deliciosas e saudáveis para te ajudar a abandonar o hábito de tomar refrigerante

Iris Aguiar
28/10/2025 18:21 - atualizado em 28/10/2025 18:26

7 opções inteligentes para substituir o refrigerante no dia a dia
Trocar os refrigerantes é um desafio, principalmente para quem adora uma bebida açucarada no dia a dia crédito: Canva

Deixar de tomar refrigerante é uma das metas de saúde mais comuns, mas a dificuldade em encontrar substitutos saborosos pode sabotar o processo. Felizmente, existem diversas alternativas fáceis de preparar, refrescantes e que ajudam a manter a hidratação em dia.

A principal motivação para a troca é a redução do consumo de açúcar e calorias vazias, associados a diversos problemas de saúde. Adotar novas bebidas no cotidiano não apenas contribui para o bem-estar, mas também abre um leque de novos sabores. O segredo está em encontrar opções que satisfaçam o paladar e se encaixem na rotina de forma prática.

Opções para substituir o refrigerante

  1. Água saborizada caseira

A opção mais simples e versátil. Basta adicionar rodelas de frutas cítricas, como limão e laranja, pedaços de outras frutas, como morango e abacaxi, ou ervas frescas, como hortelã e alecrim, a uma jarra com água gelada. É uma forma de consumir mais água sem calorias ou açúcar.

  1. Chás gelados sem açúcar

Preparados em casa, os chás gelados são ricos em antioxidantes e oferecem grande variedade. Chá de hibisco, verde com limão ou de hortelã são excelentes escolhas. Prepare a infusão, espere esfriar e sirva com gelo.

  1. Kombucha

Uma bebida fermentada e naturalmente gaseificada, feita a partir do chá adoçado. O resultado é um líquido rico em probióticos, que auxiliam na saúde intestinal. A kombucha possui um sabor único, levemente ácido, e pode ser encontrada em diversas versões com frutas.

O preparo caseiro exige cuidados rigorosos de higiene para evitar contaminação, e pessoas com sistema imunológico comprometido ou gestantes devem consultar um profissional de saúde antes de consumir.

  1. Água com gás e frutas

Para quem não abre mão da sensação do gás, a água com gás é a substituta ideal. Para dar um toque de sabor, esprema um limão ou uma laranja ou adicione frutas vermelhas amassadas. O resultado é uma bebida borbulhante e refrescante, sem nenhum aditivo.

  1. Sucos naturais diluídos

Embora mais saudáveis que refrigerantes, sucos de fruta puros ainda concentram bastante açúcar. Uma estratégia inteligente é diluí-los com água, na proporção de metade suco e metade água. Opções como suco de laranja, melancia e maçã ficam ótimas dessa forma, garantindo o sabor com menos açúcar.

  1. Infusões de ervas

Diferentemente dos chás, as infusões podem ser feitas com diversas plantas, como gengibre, capim-cidreira e camomila. Elas não contêm cafeína e oferecem propriedades calmantes ou digestivas. Podem ser preparadas e mantidas na geladeira para consumo ao longo do dia.

chá
Sejam os chás quentes ou gelados, o uso dessa bebida pode ser um ótimo aliado na hora de fazer escolhas mais saudáveisCanva

  1. Kefir de água

Outra bebida probiótica fermentada, feita com grãos de kefir de água, açúcar e água. O resultado é uma bebida levemente gaseificada e com baixo teor de açúcar, já que ele é consumido no processo de fermentação.

Pode ser saborizado com suco de frutas após a primeira fermentação. Assim como a kombucha, seu consumo deve ser avaliado por um profissional de saúde no caso de gestantes ou pessoas com sistema imunológico comprometido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

