Minas fatura 31 medalhas em mundial de queijos na França
Premiação internacional de queijos e produtos lácteos concedeu dez medalhas de ouro ao Brasil; três foram dadas a queijos mineiros
Entre os dias 14 e 16 de setembro, a cidade de Tours, localizada no vale do Loire, na Região Central da França, recebeu a 7ª edição do Mondial du Fromage, um concurso mundial de queijos e produtos lácteos. Minas Gerais, estado referência na produção de queijos no país e no mundo, saiu com três medalhas de ouro; 11 de prata; e 17 de bronze. O Brasil, por sua vez, recebeu, ao todo, 58 medalhas para queijos de diferentes regiões.
O evento reuniu produtos de 26 países, sendo mais de 1900 queijos. Cada reconhecimento deve ser muito celebrado, pois a avaliação é feita por mais de 300 jurados, conforme explica Jordane Macedo, curador gastronômico e criador da Rota do Queijo de Minas, plataforma que trilha expedições para queijarias do estado.
“É muito incrível participar de um mundial na França, ver queijos do mundo inteiro”, diz Jordane, que já está pensando na próxima edição do evento, que acontece daqui a dois anos.
Confira, aqui, os mineiros premiados no mundial:
Medalha de ouro:
- Cruzília, em Cruzília (MG), com requeijão feito com leite de vaca;
- Fazenda Santo Antônio, em Alagoa (MG), com queijo de leite de vaca;
- Capril Rancho das Vertentes, em Barbacena (MG), com queijo de leite de cabra.
Medalha de prata:
- Fazenda Santo Antônio, queijo de leite de vaca de massa prensada cozida;
- Matuh Queijaria, em Estrela do Sul (MG), com o queijo “NETE”, com leite de vaca cru e massa prensada;
- Laticínios Lejane, de Aiuruoca (MG), com o queijo tipo camembert com feito com leite de vaca e casca lavada; e com o queijo "Catedral”, de massa semi-cozida e prensada, feito com leite de vaca;
- Fazenda Bela Vista, em Alagoa (MG), com queijo de vaca de massa prensada e semi-cozida;
- Queijaria Macaúba, com o queijo QMA Raiz de Sol, feito com leite de vaca cru e massa prensada;
- Goa, de Amparo da Serra (MG), pelo queijo de leite de vaca prensado e massa semi-cozida;
- Cruzília, com queijo “brie negro”, feito com leite de vaca e com massa preta, devido à adição de carvão natural;
- Laticínios Paiolzinho, de Cruzília (MG), com queijo Azul da Mantiqueira (feito com leite de vaca);
- Sítio da Onça Capa Preta, em Alagoa (MG) com queijo de vaca prensado e semi-cozido;
- La Porta, de Belmiro Braga (MG), com o queijo “carola”, feito com leite de vaca cru. De massa prensada.
Medalha de bronze:
- Laticínio Lejane, com o queijo tipo parmesão, com massa prensada e cozida; e o queijo minas padrão, de massa prensada e semi-cozida; um tipo gouda; outros dois queijos de massa prensada e semi-cozida, o “queijo Prato Bola” e o “Le Vin” (todos com leite de vaca);
- Fazenda Bela Vista, com queijo de leite de vaca de massa prensada e semi-cozida;
- Goa, com dois queijos de leite de vaca de massa prensada e semi-cozida;
- La Porta, de Belmiro Braga (MG), com o “Tutto Blu”, queijo de mofo azul feito com leite de vaca;
- Cruzília, com cinco queijos (todos de leite de vaca): um mais maturado e intenso, com capa preta; um provolone; um tipo emental; um queijo azul cremoso; e outro tipo gouda mini;
- Sítio Braguinha, de Itamonte (MG) com “Pepitas de Ouro”, queijo de leite de vaca com massa prensada e cozida;
- Ribeiro Fiorentini, de Governador Valadares (MG), com o queijo “Luiza”, de massa mole e casca lavada, produzido com leite de vaca;
- Queijaria Diniz, de Moema (MG), com o queijo “Ouro de Minas”, de massa prensada cozida e leite de búfala.