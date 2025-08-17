Para comer sem parar: marcas apostam no pão de queijo "pipoca"

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Pão de queijo já é algo difícil de parar de comer, e quando ele é pequenininho, crocante e macio por dentro, como deve ser, essa missão fica ainda mais complexa. Os pães de queijo “pipoca”, em formato reduzido têm o poder, justamente, de tornar a iguaria ainda mais “viciante”. Por isso, neste Dia do Pão de Queijo (17/8), te mostramos um pouco mais desse novo formato da iguaria. Confira:

Um dos lugares onde é possível degustar o pão de queijo “pipoca” é a Roselanche, tradicional parada na BR 040, em Barbacena. Giovanna Baumgratz, sócia-proprietária da casa, explica a origem inusitada desse produto. “Nós já servíamos salgadinhos e, inclusive o pão de queijo no tamanho coquetel no buffet self service aos fins de semana. As pessoas comiam como tira-gosto mesmo. Um dia, há cerca de quatro anos, um funcionário fez uma versão ainda menor, e, surpreendentemente, os clientes adoraram”, conta.

Quando viram que aquela bolinha queijuda era praticamente do tamanho de uma pipoca (e viciante como o grão de milho estourado), decidiram batizar o novo produto de “pão de queijo pipoca”.

Giovanna explica que quem mais ama o produto são as crianças. Hoje, a Roselanche tem duas unidades na capital mineira, onde são vendidos biscoitos e muitos produtos congelados da marca. “Nas lojas de BH, 90% do público que consome o pão de queijo pipoca são crianças”, explica ela, que ainda diz ser uma opção muito usada nas merendas escolares.

O produto pode ser encontrado, portanto, no buffet aos fins de semana ou em pacote congelado, vendido a R$ 15,90, com 200g.

Praticidade

Pão de queijo "pipoca" da Roselanche fica pronto em três minutos na airfryer Roselanche/Divulgação

A receita da versão mini é a mesma da tradicional, amada por tantos que passam pela lanchonete. “Hoje, nossa produção utiliza máquinas, mas os ingredientes são os mesmos de sempre, nunca abandonamos o queijo canastra, por exemplo”, destaca Giovanna.

Além de conquistar os clientes pelo sabor, que é suave como todos os pães de queijo da marca, outro fator interessante do pão de queijo pipoca é a praticidade no preparo. “Ele já é pré-assado, então demora apenas três minutos na airfryer para ficar pronto”.

Ela ainda diz que podem vir novos sabores do produto. “Já fizemos alguns testes com o sabor de ervas e a aceitação foi maravilhosa”.

Hoje, outras marcas também vendem esse produto, cada uma, claro, com sua receita de pão de queijo.

Uma delas é o Verdemar. A rede de supermercados já é muito conhecida pela fabricação própria do pão de queijo, e agora também comercializa o produto em versão mini. O pacote congelado com 200g custa R$ 19,99.

