Agenda gastronômica de BH no feriado (15/8): festivais reúnem grandes nomes

O próximo fim de semana será maior para muitos belo-horizontinos, graças ao feriado de Assunção de Nossa Senhora na sexta-feira (15 de agosto). Não por acaso, dois eventos gastronômicos capricharam nas atrações, tanto culinárias quanto musicais. Chefs renomados no cenário nacional vão marcar presença. E eles vão trazer pratos e quitutes de dar água na boca.

Gastronomia de alto nível

Em sua sexta edição, a segunda neste ano, o festival FIGA & SORTE, apostou suas cartas em grandes nomes da gastronomia brasileira. O evento vai acontecer de sexta a domingo (15 a 17 de agosto). O chef e idealizador do evento, Jorge Ferreira, conta que é a primeira vez em que mudam de espaço (o festival acontecia no Palácio das Mangabeiras e agora será no Espaço 356, no Olhos D’Água). “Queríamos fazer algo diferente, mudar de lugar, mostrar que Belo Horizonte tem muitos espaços, e, sempre, com a gastronomia em foco”, conta.

Por falar em culinária, apaixonados por doces serão muito bem atendidos. Lucas Corazza, importante nome na cena da confeitaria nacional e jurado do programa “Que Seja Doce”, também está confirmado. Alguns dos doces que ele vai levar são: cookie de chocolate branco com pistache, “Bolo do Corazza”, feito com chocolate brasileiro 63% ao leite, e cheesecake basco com sucrilhos caramelizado e goiabada ácida.

Outro grande nome que chega em BH é o chef Elia Schramm, chef ítalo-suíço radicado no Rio de Janeiro. Ele é responsável pela cozinha do aclamado Babbo Osteria, restaurante carioca de massas. A casa foi, inclusive, recomendada pelo Guia Michelin (importante autoridade no universo global da gastronomia) neste ano. O chef Schramm, que também está à frente do Jurubeba Bar, da Francese Brasserie e da Scuola Rio, vai servir, no FIGA, pastel de polvo e porco, cacio e pepe (massa italiana com pimenta e queijo) com pistache e prensadinho de língua defumada.

Talentos de Minas

Jiló recheado com joelho de porco, da chef Bruna Rezende Bruna Rezende/Divulgação

Assim como apreciamos a vinda de talentos de fora, devemos, claro, aplaudir e valorizar os profissionais que são nossos conterrâneos. Jorge Ferreira também convidou para o evento a dupla Max Catolino e Alethéa Ruckert. Ele é argentino mas vive, desde criança, em Minas, e ela é mineira. Ambos passaram por grandes cozinhas no país e no mundo. No FIGA, eles vão servir um fusilli ao limone, camarão com óleo de coentro, empanada criolla (sabor argentino com carne moída ou cortada na ponta da faca) e supply (bolinho frito) de carbonara.

Bruna Rezende é outro nome daqui, que está à frente do A Porca Voadora, bar no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH. Entre as delícias que serão servidas pela chef no evento, há pratos que são resgatados do restaurante como a linguiça de pato e o jiló empanado e frito recheado com barriga de porco.

Silvana Watel, belo-horizontina dona da creperia Francette, na Região da Savassi, também estará no FIGA. Ela, que é casada com um francês, é focada nessa gastronomia, e chegou a chefiar o restaurante Au Bon Vivant, que já fechou. No evento do próximo fim de semana, ela vai levar a sopa de cebola gratinada com pão e queijo gruyére, dois sabores de crepes e uma trouxinha recheada com pato desfiado.

Vale ressaltar que além da programação gastronômica, o evento vai contar com atrações culturais.

Serviço

FIGA & SORTE

De 15 a 17 de agosto de 2025

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água (Jardins do Espaço 356

Funcionamento: sexta e sábado das 13h às 23h, domingo das 11h às 21h

Ingressos pelo link

Festival que une paixões

Outro evento que vai movimentar a cidade, e que contece na sexta e no sábado (15 e 16 de agosto) é o Festival De Pão e Queijo. Ele também reúne grandes nomes da cena gastronômica e musical de Belo Horizonte.

A culinária mineira será muito bem representada por Flávio Trombino, proprietário do restaurante Xapuri, um clássico nesse quesito. O chef Helvécio Maciel, que é especialista em carnes exóticas e pescados também vai marcar presença nos dois dias de festival.

Henrique Gilberto, que traz uma proposta mais contemporânea da gastronomia mineira, vai levar sua casa de pizzas de sucesso: o Forno da Saudade. Outro profissional que segue essa mesma linha em suas casas é Caio Soter, referência em Belo Horizonte quando o assunto é revisitar preparos e ingredientes típicos por meio de novas e inusitadas técnicas. Ele vai levar ao De Pão e Queijo o seu Bar Pirex, que fica no Centro de BH e é focado em produtos de estufa de alta qualidade.

André Prates, da Coal BBQ, especialista em defumação de carnes, também vai mostrar ao público um pouco do seu trabalho. Outra presença de peso é a de Renata Rocha, proprietária da padaria Albertina Pães. Essa é a oportunidade para experimentar pães e folhados de fermentação natural, diferentes do habitual e feitos com muita técnica e ousadia.

Queijos

Queijos da Rota do Queijo da Canastra serão servidos no festival De Pão e Queijo Sylvia Moyen/Divulgação

Os queijos, evidentemente, precisam ser bem representados em um festival que honra a gastronomia mineira. Por isso, o produtor cultural Jordane Macedo vai levar a sua Rota do Queijo para o evento. Ele vai levar produtores das regiões de Araxá, Canastra, Mantiqueira de Minas, entre Serras da Piedade ao Canastra e Diamantina.

O público vai conhecer queijos mineiros premiados, inclusive, internacionalmente. O mais legal de tudo isso é que o contato com produtores e com Jordane, que é, acima de tudo, um apaixonado por queijos, é direto. Isso significa que todos podem ter quase uma aula sobre queijos.

Cozinha no cinema

Quem for ao festival, também vai poder assistir filmes que dialogam com a proposta da mineiridade e gastronomia de Minas. Daniela Fernandes, idealizadora do Matula Film Festival, explica que essa é a quarta edição e que já estiveram antes em salas de cinema no mercado novo e no terraço do Cine Theatro Brasil.

Essa seleção de filmes que compõe a programação do De Pão e Queijo, no entanto, foi especial para o evento. “Foi pensando na gastronomia mineira e no queijo. Fizemos filmes de comida de reinado, de quilombos e da produção do queijo”, conta.

A programação do festival inclui, na sexta-feira, os filmes: Rainhas do Reinado, de Daniel Chico; A Dona do Tacho, de Marcelo Wanderley; e Três Marias, dirigido por Lorena Martins.

No sábado, serão transmitidos: Pão de Queijo da Romilda, de Helvécio Ratton; Canastra, o Queijo e Ouro, de Guilherme Reis; e Mercearias de Beagá, de Nani Rodrigues e Marcos Londero.

Serviço

Festival De Pão e Queijo

15 e 16 de agosto de 2025

Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 (Parque do Palácio)

Funcionamento: das 9h às 22h

Ingressos pelo link

