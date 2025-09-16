Aprenda duas receitas de chef na panela de pressão

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

No restaurante Cozinha Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, em Belo Horizonte, a chef Juliana Duarte enxerga a panela de pressão um coringa para todo dia. Ela já usava o utensílio para preparar feijão, grão-de-bico e grãos em geral e carnes. Agora, experimenta duas receitas mais elaboradas, que ganham em sofisticação e sabor quando feitas na pressão.



Um prato que vai e volta do cardápio é o chamado Carne fácil, combinação de iscas de alcatra cozidas na cerveja preta, uma visita ao caderno de receitas da mãe, Zezé, feita na pressão. No restaurante, ela serve com arroz e batata-palha.



Sardinha na pressão é novidade no cardápio do restaurante Cozinha Santo Antônio Juliana Duarte/Divulgação

Juliana também incorporou a sardinha da Graça, que acaba de estrear no cardápio. Essa é uma receita com que teve contato a partir de uma moça que trabalhava em sua casa. Estava guardada na sua memória até tomar vida novamente em uma conversa despretensiosa.

"Estava conversando com uma senhora, que me lembrou da receita. É feita intercalando camadas de sardinha com tomate, cebola e temperos. Quando chega à pressão, abaixa o fogo e fica mais 40 minutos. Servimos com batatinhas ao murro. Uma comida que alimenta, que rende, com custo muito baixo", revela.

Anote as receitas

Carne Fácil

Ingredientes:

1 quilo de alcatra em tirinhas;

600g de cebola cortada em meia lua fininha;

1 lata de tomate pelatti;

1 lata e meia de cerveja preta;

1 lata e meia de água;

1 litro de caldo carne;

molho inglês a gosto;

1 folha de louro



Modo de fazer:

Coloque tudo na panela de pressão e deixe cozinhar por 40 minutos.

Abra a panela e coloque o que preferir: milho, palmito, champignon, aspargo, picles de mini-cebola etc.

Deixe mais 40 minutos.

Sirva com arroz e batata-palha.

Sardinha da Graça

Ingredientes:

2 quilos de sardinhas inteiras e limpas;

1 quilo de tomate bem vermelhinho cortado em quatro;

500g cebola roxa meia lua;



4 folhas de louro;



1 limão em rodelas.



Modo de fazer: