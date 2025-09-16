Aprenda duas receitas de chef na panela de pressão
Juliana Duarte, do restaurante Cozinha Santo Antônio, ensina a fazer dois pratos em menos de uma hora
No restaurante Cozinha Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, em Belo Horizonte, a chef Juliana Duarte enxerga a panela de pressão um coringa para todo dia. Ela já usava o utensílio para preparar feijão, grão-de-bico e grãos em geral e carnes. Agora, experimenta duas receitas mais elaboradas, que ganham em sofisticação e sabor quando feitas na pressão.
Um prato que vai e volta do cardápio é o chamado Carne fácil, combinação de iscas de alcatra cozidas na cerveja preta, uma visita ao caderno de receitas da mãe, Zezé, feita na pressão. No restaurante, ela serve com arroz e batata-palha.
Juliana também incorporou a sardinha da Graça, que acaba de estrear no cardápio. Essa é uma receita com que teve contato a partir de uma moça que trabalhava em sua casa. Estava guardada na sua memória até tomar vida novamente em uma conversa despretensiosa.
"Estava conversando com uma senhora, que me lembrou da receita. É feita intercalando camadas de sardinha com tomate, cebola e temperos. Quando chega à pressão, abaixa o fogo e fica mais 40 minutos. Servimos com batatinhas ao murro. Uma comida que alimenta, que rende, com custo muito baixo", revela.
Anote as receitas
Carne Fácil
Ingredientes:
- 1 quilo de alcatra em tirinhas;
- 600g de cebola cortada em meia lua fininha;
- 1 lata de tomate pelatti;
- 1 lata e meia de cerveja preta;
- 1 lata e meia de água;
- 1 litro de caldo carne;
- molho inglês a gosto;
- 1 folha de louro
Modo de fazer:
- Coloque tudo na panela de pressão e deixe cozinhar por 40 minutos.
- Abra a panela e coloque o que preferir: milho, palmito, champignon, aspargo, picles de mini-cebola etc.
- Deixe mais 40 minutos.
- Sirva com arroz e batata-palha.
Sardinha da Graça
Ingredientes:
- 2 quilos de sardinhas inteiras e limpas;
- 1 quilo de tomate bem vermelhinho cortado em quatro;
- 500g cebola roxa meia lua;
- 4 folhas de louro;
- 1 limão em rodelas.
Modo de fazer:
- Monte as camadas alternando sardinha, tomate e cebola.
- Coloque na panela de pressão.
- Quando der pressão, marque 40 minutos.
- Sirva com batatas ao murro, os tomates e cebolas.