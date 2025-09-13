Assine
DO ALAMBIQUE PARA A PANELA

Dia Nacional da Cachaça: conheça receitas com a bebida

Cada dia mais apreciada no universo da coquetelaria, a cachaça também pode ser aproveitada dentro da cozinha

Repórter
13/09/2025 04:00

Cachaça já foi uma bebida marginalizada mas vem se consagrando como iguaria brasileira
Cachaça já foi uma bebida marginalizada mas vem se consagrando como iguaria brasileira crédito: Freepik

O movimento que se observa na gastronomia, em que se valoriza cada vez mais produtos brasileiros e, especialmente, regionais, pode ser associado à cachaça. A bebida que foi, por muitos anos, marginalizada, vem sendo utilizada em cartas de drinques pela cidade e pelo país.

Neste sábado (13/9), quando se celebra o Dia Nacional da Cachaça, os olhos de todos são direcionados para esse produto que é, indiscutivelmente, parte essencial da história mineira. Para comemorar a data, Joyce Luz, nutricionista e docente da área de Gastronomia do Senac em Contagem, compartilhou receitas de pratos em que a cachaça também pode brilhar e realçar sabores. Confira:

Risoto mineiro de linguiça caipira

Ingredientes:

  • 200g de arroz arbóreo;
  • 200g de ragu de linguiça caipira;
  • 50g de cebola;
  • 20g de alho;
  • 200g de queijo minas meia cura;
  • 20ml de suco de limão-taiti;
  • 350ml de caldo de legumes;
  • 60g de manteiga;
  • 40ml de cachaça (preferencialmente envelhecida);
  • 10g de sal;
  • 20g de salsinha picada.

Modo de preparo:

  • Refogue o alho e a cebola na manteiga.
  • Em seguida, acrescente o arroz e mexa por dois minutos.
  • Adicione a cachaça e deixe evaporar.
  • Acrescente duas conchas do caldo de legumes aquecido e vá mexendo com uma espátula até secar.
  • Repita o processo até o arroz ficar al dente.
  • Incorpore o ragu de linguiça.
  • Quando o arroz estiver quase no ponto desejado, acrescente o queijo.
  • Adicione o suco de limão e uma colher de manteiga gelada.
  • Finalize com salsinha repicada e sirva imediatamente.

Costela de boi cozida com cachaça


Ingredientes:

  • 2kg de costela bovina;
  • 2 cebolas grandes picadas;
  • 1 cabeça de alho picado;
  • 1 colher de sopa de manteiga;
  • 3 tomates grandes sem semente (picados em cubos pequenos);
  • 250ml de cachaça;
  • Páprica doce (à gosto);
  • Salsinha picada (à gosto).


Modo de preparo:

  • Em uma panela de pressão, refogue o alho e a cebola na manteiga.
  • Em seguida, acrescente o tomate e mexa por dois minutos.
  • Adicione a costela bovina, a páprica e a cachaça.
  • Coloque pressão na panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos.
  • Verifique se a carne está macia e, se houver necessidade, reduza o caldo.
  • Sirva com batatas assadas.

Brigadeiro de caipirinha


Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado (395g);
  • 1 colher de sopa de manteiga (20g);
  • 50ml de suco de limão-taiti (1 unidade);
  • 50ml de cachaça envelhecida;
  • Açúcar cristal e raspas de limão-taiti para decorar (quanto baste).


Modo de preparo:

  • Em uma panela acrescente o leite condensado, a cachaça e a manteiga.
  • Deixe a mistura no fogo e misture sem parar até dar a consistência de enrolar (o brigadeiro descola do fundo da panela).
  • Desligue o fogo e acrescente o suco do limão.
  • Misture vigorosamente.
  • Despeje em uma travessa de vidro e espere esfriar.
  • Modele os brigadeiros no tamanho desejado e passe na mistura de açúcar refinado e raspas de limão Taiti.
  • Coloque em forminhas e sirva.

O Dia Nacional da Cachaça


Há alguns séculos, mais especificamente no dia 13 setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção da aguardente no Brasil. A decisão ocorreu depois da corte portuguesa ter impedido a produção e venda da cachaça no século XVII.


Em 2009, o Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC) definiu a data como Dia Nacional da Cachaça.

