Dia Nacional da Cachaça: conheça receitas com a bebida
Cada dia mais apreciada no universo da coquetelaria, a cachaça também pode ser aproveitada dentro da cozinha
O movimento que se observa na gastronomia, em que se valoriza cada vez mais produtos brasileiros e, especialmente, regionais, pode ser associado à cachaça. A bebida que foi, por muitos anos, marginalizada, vem sendo utilizada em cartas de drinques pela cidade e pelo país.
Neste sábado (13/9), quando se celebra o Dia Nacional da Cachaça, os olhos de todos são direcionados para esse produto que é, indiscutivelmente, parte essencial da história mineira. Para comemorar a data, Joyce Luz, nutricionista e docente da área de Gastronomia do Senac em Contagem, compartilhou receitas de pratos em que a cachaça também pode brilhar e realçar sabores. Confira:
Risoto mineiro de linguiça caipira
Ingredientes:
- 200g de arroz arbóreo;
- 200g de ragu de linguiça caipira;
- 50g de cebola;
- 20g de alho;
- 200g de queijo minas meia cura;
- 20ml de suco de limão-taiti;
- 350ml de caldo de legumes;
- 60g de manteiga;
- 40ml de cachaça (preferencialmente envelhecida);
- 10g de sal;
- 20g de salsinha picada.
Modo de preparo:
- Refogue o alho e a cebola na manteiga.
- Em seguida, acrescente o arroz e mexa por dois minutos.
- Adicione a cachaça e deixe evaporar.
- Acrescente duas conchas do caldo de legumes aquecido e vá mexendo com uma espátula até secar.
- Repita o processo até o arroz ficar al dente.
- Incorpore o ragu de linguiça.
- Quando o arroz estiver quase no ponto desejado, acrescente o queijo.
- Adicione o suco de limão e uma colher de manteiga gelada.
- Finalize com salsinha repicada e sirva imediatamente.
Costela de boi cozida com cachaça
Ingredientes:
- 2kg de costela bovina;
- 2 cebolas grandes picadas;
- 1 cabeça de alho picado;
- 1 colher de sopa de manteiga;
- 3 tomates grandes sem semente (picados em cubos pequenos);
- 250ml de cachaça;
- Páprica doce (à gosto);
- Salsinha picada (à gosto).
Modo de preparo:
- Em uma panela de pressão, refogue o alho e a cebola na manteiga.
- Em seguida, acrescente o tomate e mexa por dois minutos.
- Adicione a costela bovina, a páprica e a cachaça.
- Coloque pressão na panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos.
- Verifique se a carne está macia e, se houver necessidade, reduza o caldo.
- Sirva com batatas assadas.
Brigadeiro de caipirinha
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado (395g);
- 1 colher de sopa de manteiga (20g);
- 50ml de suco de limão-taiti (1 unidade);
- 50ml de cachaça envelhecida;
- Açúcar cristal e raspas de limão-taiti para decorar (quanto baste).
Modo de preparo:
- Em uma panela acrescente o leite condensado, a cachaça e a manteiga.
- Deixe a mistura no fogo e misture sem parar até dar a consistência de enrolar (o brigadeiro descola do fundo da panela).
- Desligue o fogo e acrescente o suco do limão.
- Misture vigorosamente.
- Despeje em uma travessa de vidro e espere esfriar.
- Modele os brigadeiros no tamanho desejado e passe na mistura de açúcar refinado e raspas de limão Taiti.
- Coloque em forminhas e sirva.
O Dia Nacional da Cachaça
Há alguns séculos, mais especificamente no dia 13 setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção da aguardente no Brasil. A decisão ocorreu depois da corte portuguesa ter impedido a produção e venda da cachaça no século XVII.
Em 2009, o Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC) definiu a data como Dia Nacional da Cachaça.