4 sobremesas que você não imaginava poder fazer na sua airfryer
De churros a petit gâteau, descubra como transformar seu eletrodoméstico em uma confeitaria e prepare doces incríveis de forma rápida e prática
A airfryer se tornou um item essencial na cozinha para pratos salgados, mas seu potencial para sobremesas ainda surpreende muita gente. A prova disso é o sucesso do pudim feito no aparelho, uma receita que viralizou e mostrou que é possível ir muito além da batata frita. A versatilidade do eletrodoméstico permite criar doces com texturas perfeitas de forma rápida e prática.
O segredo está na tecnologia de convecção, que circula ar quente em alta velocidade ao redor do alimento. Isso garante que as sobremesas assem de maneira uniforme, resultando em bolos macios por dentro, tortas com massa crocante e doces caramelizados no ponto certo. Além disso, o tempo de preparo costuma ser menor em comparação ao forno convencional.
Como as airfryers se tornaram as preferidas nas cozinhas brasileiras?
4 doces surpreendentes para fazer na airfryer
Confira doces que você provavelmente não sabia que podia fazer na airfryer.
1. Petit gâteau
Ingredientes (rende 4 unidades):
-
100 g de chocolate meio amargo picado
-
2 colheres (sopa) de manteiga
-
2 ovos inteiros
-
2 colheres (sopa) de açúcar
-
1 colher (sopa) de farinha de trigo
-
Manteiga e farinha para untar os ramequins
Modo de preparo:
-
Derreta o chocolate e a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria, misturando até ficar homogêneo.
-
Em outro recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro.
-
Junte o chocolate derretido e misture bem.
-
Acrescente a farinha peneirada e mexa até incorporar.
-
Unte quatro ramequins pequenos e distribua a massa.
-
Preaqueça a airfryer a 200 °C por 5 minutos.
-
Asse os petit gâteaus por 6 a 8 minutos — o centro deve permanecer cremoso.
-
Sirva imediatamente, acompanhado de sorvete de creme.
2. Brownie na Airfryer
Ingredientes:
-
150 g de chocolate meio amargo picado
-
100 g de manteiga
-
1 xícara (chá) de açúcar
-
2 ovos
-
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
-
2 colheres (sopa) de cacau em pó
-
1 pitada de sal
-
Nozes ou castanhas picadas (opcional)
Modo de preparo:
-
Derreta o chocolate com a manteiga e misture até ficar liso.
-
Acrescente o açúcar e os ovos, mexendo bem.
-
Adicione a farinha, o cacau e o sal, incorporando tudo.
-
Despeje a massa em uma pequena forma forrada com papel-manteiga que caiba no cesto.
-
Preaqueça a airfryer a 170 °C.
-
Asse por 12 a 15 minutos — o centro deve ficar úmido.
-
Espere esfriar um pouco antes de cortar em pedaços.
3. Mini churros
Ingredientes:
-
1 xícara (chá) de água
-
2 colheres (sopa) de manteiga
-
1 pitada de sal
-
1 xícara (chá) de farinha de trigo
-
1 ovo
-
Açúcar e canela a gosto para finalizar
-
Doce de leite para rechear (opcional)
Modo de preparo:
-
Ferva a água com a manteiga e o sal.
-
Adicione a farinha de uma vez e mexa até formar uma massa lisa.
-
Deixe esfriar um pouco e junte o ovo, misturando bem.
-
Coloque a massa em um saco de confeitar com bico estrela e modele os churros.
-
Pincele com manteiga derretida ou um fio de óleo.
-
Preaqueça a airfryer a 180 °C.
-
Asse por 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo.
-
Passe no açúcar com canela e recheie com doce de leite, se quiser.
4. Maçã assada com canela na Airfryer
Ingredientes:
-
2 maçãs médias (Fuji ou Gala)
-
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
-
1 colher (chá) de canela em pó
-
2 pedacinhos de manteiga
Modo de preparo:
-
Corte a tampa superior das maçãs e retire o miolo com cuidado.
-
Misture o açúcar mascavo com a canela e preencha o interior das maçãs.
-
Coloque um pedacinho de manteiga sobre cada uma.
-
Preaqueça a airfryer a 180 °C.
-
Asse por 15 minutos, ou até a fruta ficar macia e caramelizada.
-
Sirva morna, com iogurte, granola ou sorvete.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.