Como conservar frutas por mais tempo? Veja 7 dicas

Com as altas temperaturas, manter as frutas frescas se torna um desafio, já que o calor acelera o amadurecimento e pode levar ao desperdício. Porém, algumas práticas simples de armazenamento podem prolongar a vida útil de uvas, mangas, melancias e outras delícias da estação, garantindo nutrientes sabor e por mais tempo.

Adotar os cuidados certos faz toda a diferença. Veja sete dicas práticas para conservar suas frutas no calor.

Escolha o local certo

Para as frutas que ficam fora da geladeira, o local de armazenamento é crucial. Mantenha a fruteira em um lugar fresco, arejado e, principalmente, longe da luz direta do sol ou de fontes de calor, como o fogão.

Não lave antes da hora

A umidade é inimiga da conservação. Por isso, lave as frutas apenas no momento do consumo. Se precisar higienizar antes, certifique-se de secá-las completamente com papel-toalha para evitar a proliferação de fungos e bactérias.

Separe para conquistar

Alguns frutos, chamados de climatéricos, liberam etileno em maior abundância depois de colhidos do pé. Esse gás, responsável pela maturação das frutas, acelera também o amadurecimento de outras que estão por perto.

Maçãs, bananas, mangas, mamões e abacates são exemplos de frutos climatéricos. Para evitar que sua fruteira amadureça rápido demais, mantenha-os separados e fora do saco plástico.

Use a geladeira com sabedoria

É certo que uvas, morangos e figos devem ir para a geladeira, mas nem toda fruta se beneficia do frio.

Banana, abacate, manga, pêssego, ameixa, abacaxi e mamão precisam amadurecer em temperatura ambiente. Depois de maduras, podem ser refrigeradas apenas por um curto período.

Proteja as frutas picadas

Uma vez cortada, aumenta-se a superfície de contato da fruta. Pedaços de melancia, abacaxi ou melão, por exemplo, devem ser consumidos imediatamente ou guardados na geladeira por poucos dias, dentro de potes com tampa. Isso evita o ressecamento e a contaminação por outros odores.

Controle a umidade

As frutas picadas da dica anterior ainda podem estragar facilmente com o excesso de umidade. Guarde-as em um recipiente forrado com papel-toalha. O papel absorve a água e ajuda a mantê-las frescas por mais tempo.

Se precisar, congele

Se notar que uma fruta está próxima de amadurecer, mas longe de acabar, o congelador pode ajudar. Lave, pique, seque e armazene em vasilhas plásticas ou sacos próprios para congelamento. São perfeitas para usar depois em vitaminas e sobremesas.

