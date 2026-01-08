Feijão tropeiro aparece entre os melhores pratos do mundo em ranking global

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O feijão tropeiro, um dos pratos mais tradicionais de Minas Gerais, conquistou o 5º lugar na lista dos melhores pratos da categoria “vegetais” da plataforma TasteAtlas, ranking que reúne receitas tradicionais de diferentes países a partir de avaliações de usuários e especialistas. A lista levou em consideração 590.228 classificações válidas para 18.912 pratos.

Na avaliação da TasteAtlas, o prato recebeu 4,3 pontos. “O feijão tropeiro é um prato tradicional do estado brasileiro de Minas Gerais. Prato favorito dos tropeiros, consiste em feijão cozido com carne salgada ou seca, farinha de mandioca e diversos temperos, ervas e vegetais”, explica o site.

Apesar de tradicionalmente levar carnes como toucinho, linguiça ou carne seca, o prato foi incluído na categoria vegetal pela presença marcante de ingredientes como alho, cebola, couve e cheiro-verde, além das variações regionais que podem reduzir ou eliminar proteínas animais.

Veja o top 5 de melhores comidas do mundo na categoria vegetais:

Parmigiana alla napoletana (Itália);

Sopa de pedra (Portugal);

Malai kofta (Índia);

Parmigiana (Itália);

Feijão tropeiro (Brasil).

A visibilidade internacional da culinária mineira não é isolada. No fim de dezembro, Minas Gerais também foi citada pela revista Condé Nast Traveler como um dos destinos gastronômicos de 2026.

Brasil em destaque em outras categorias

Além do feijão tropeiro, a gastronomia brasileira aparece em diversas outras listas da TasteAtlas. Na categoria Beef Dishes, cortes tradicionais ocupam posições de destaque: fraldinha em 1º lugar, alcatra em 3º e picanha em 4º.

O país também figura na 17ª posição entre as melhores cozinhas do mundo, ranking que avalia o conjunto da tradição da culinária nacional. Na lista geral dos 100 melhores pratos do mundo, sem divisão por categoria, o Brasil marca presença com a picanha em 15º lugar, a costela em 34º e a moqueca baiana em 98º.

As sobremesas brasileiras também ganharam reconhecimento internacional. Entre as melhores do mundo, aparecem o pavê (13º), a mousse de maracujá (30º), o pudim de leite condensado (47º), o bombocado (67º), o doce de leite (72º) e o brigadeiro (78º).

