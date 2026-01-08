Assine
overlay
Início Degusta
SABOR DE MINAS

Feijão tropeiro aparece entre os melhores pratos do mundo em ranking global

Clássico mineiro conquistou destaque em ranking internacional da TasteAtlas ao lado de receitas europeias e indianas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/01/2026 12:30

compartilhe

SIGA
x
Feijão tropeiro conquistou o 5º lugar na lista dos melhores pratos da categoria
Feijão tropeiro conquistou o 5º lugar na lista dos melhores pratos da categoria crédito: Maju Braz/Divulgação

O feijão tropeiro, um dos pratos mais tradicionais de Minas Gerais, conquistou o 5º lugar na lista dos melhores pratos da categoria “vegetais” da plataforma TasteAtlas, ranking que reúne receitas tradicionais de diferentes países a partir de avaliações de usuários e especialistas. A lista levou em consideração 590.228 classificações válidas para 18.912 pratos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na avaliação da TasteAtlas, o prato recebeu 4,3 pontos. “O feijão tropeiro é um prato tradicional do estado brasileiro de Minas Gerais. Prato favorito dos tropeiros, consiste em feijão cozido com carne salgada ou seca, farinha de mandioca e diversos temperos, ervas e vegetais”, explica o site.

Leia Mais

Apesar de tradicionalmente levar carnes como toucinho, linguiça ou carne seca, o prato foi incluído na categoria vegetal pela presença marcante de ingredientes como alho, cebola, couve e cheiro-verde, além das variações regionais que podem reduzir ou eliminar proteínas animais.

Veja o top 5 de melhores comidas do mundo na categoria vegetais:

  • Parmigiana alla napoletana (Itália);
  • Sopa de pedra (Portugal);
  • Malai kofta (Índia);
  • Parmigiana (Itália);
  • Feijão tropeiro (Brasil).

A visibilidade internacional da culinária mineira não é isolada. No fim de dezembro, Minas Gerais também foi citada pela revista Condé Nast Traveler como um dos destinos gastronômicos de 2026.

Brasil em destaque em outras categorias

Além do feijão tropeiro, a gastronomia brasileira aparece em diversas outras listas da TasteAtlas. Na categoria Beef Dishes, cortes tradicionais ocupam posições de destaque: fraldinha em 1º lugar, alcatra em 3º e picanha em 4º.

O país também figura na 17ª posição entre as melhores cozinhas do mundo, ranking que avalia o conjunto da tradição da culinária nacional. Na lista geral dos 100 melhores pratos do mundo, sem divisão por categoria, o Brasil marca presença com a picanha em 15º lugar, a costela em 34º e a moqueca baiana em 98º.

As sobremesas brasileiras também ganharam reconhecimento internacional. Entre as melhores do mundo, aparecem o pavê (13º), a mousse de maracujá (30º), o pudim de leite condensado (47º), o bombocado (67º), o doce de leite (72º) e o brigadeiro (78º).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

culinaria gastronomia gastronomiamineira ranking

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay