Como fazer feijão tropeiro com sabor autêntico das cozinhas mineiras
Aprenda o passo a passo simples para preparar essa receita tradicional, cheia de sabor e com aquele toque mineiro inconfundível.
compartilheSIGA
O feijão tropeiro é uma das receitas mais emblemáticas da culinária mineira, unindo simplicidade e sabor em um prato que atravessou gerações. Criado pelos antigos tropeiros que viajavam pelo interior do Brasil, ele mistura ingredientes típicos da roça com um tempero inconfundível. Fazer o feijão tropeiro em casa é reviver o sabor autêntico das cozinhas de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O segredo está em equilibrar o feijão, a farinha e os temperos, garantindo textura soltinha e sabor marcante. É um prato completo, ideal para o almoço de domingo ou aquele jantar especial.
Ingredientes básicos:
- 2 xícaras de feijão cozido (de preferência o carioca).
- 200 g de bacon picado.
- 2 linguiças calabresas em rodelas.
- 1 cebola picada.
- 2 dentes de alho amassados.
- 3 ovos.
- 1 e 1/2 xícara de farinha de mandioca.
- Cheiro-verde, sal e pimenta a gosto.
Em uma frigideira grande, frite o bacon e a linguiça. Adicione a cebola, o alho e o feijão cozido. Misture bem e, por último, coloque os ovos e a farinha, mexendo até incorporar.
|Etapa
|Descrição
|Tempo médio
|Cozinhar o feijão
|Deixar al dente, sem caldo
|20 minutos
|Fritar carnes
|Bacon e linguiça até ficarem crocantes
|10 minutos
|Misturar os ingredientes
|Adicionar temperos e farinha
|5 minutos
|Finalizar
|Acrescentar ovos mexidos e cheiro-verde
|3 minutos
Quais acompanhamentos combinam com o feijão tropeiro
O feijão tropeiro é versátil e combina com vários pratos típicos mineiros. Para um almoço completo e cheio de sabor, aposte em acompanhamentos clássicos:
- Arroz branco soltinho.
- Torresmo crocante.
- Couve refogada.
- Laranja fatiada.
- Ovo frito ou bisteca de porco.
Esses acompanhamentos equilibram os sabores e trazem o toque caseiro que define a cozinha mineira.
Como deixar o feijão tropeiro com sabor autêntico
O segredo do sabor está nos detalhes: o bacon bem frito, a farinha crocante e o uso de ingredientes frescos. Um bom truque é usar parte da gordura do bacon para refogar o alho e a cebola, o que intensifica o aroma.
Evite exagerar na farinha — ela deve unir os ingredientes, não dominar o prato.
Por que o feijão tropeiro é um patrimônio da culinária mineira
Mais que um prato, o feijão tropeiro representa tradição e história. Criado pelos tropeiros que cruzavam Minas Gerais no século XVIII, ele era uma refeição prática e nutritiva para as longas viagens.
Hoje, o feijão tropeiro é símbolo da hospitalidade mineira e presença garantida em festas, almoços e restaurantes típicos. É o sabor de Minas em sua forma mais genuína.