Como fazer feijão tropeiro com sabor autêntico das cozinhas mineiras

Aprenda o passo a passo simples para preparar essa receita tradicional, cheia de sabor e com aquele toque mineiro inconfundível.

09/11/2025 14:37

Prato de feijão-tropeiro
Feijão-tropeiro, ‘cartão-postal’ da culinária do estado, faz parte da história de Minas Gerais desde o século 18 crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

O feijão tropeiro é uma das receitas mais emblemáticas da culinária mineira, unindo simplicidade e sabor em um prato que atravessou gerações. Criado pelos antigos tropeiros que viajavam pelo interior do Brasil, ele mistura ingredientes típicos da roça com um tempero inconfundível. Fazer o feijão tropeiro em casa é reviver o sabor autêntico das cozinhas de Minas Gerais.

O segredo está em equilibrar o feijão, a farinha e os temperos, garantindo textura soltinha e sabor marcante. É um prato completo, ideal para o almoço de domingo ou aquele jantar especial.

Ingredientes básicos:

  • 2 xícaras de feijão cozido (de preferência o carioca).
  • 200 g de bacon picado.
  • 2 linguiças calabresas em rodelas.
  • 1 cebola picada.
  • 2 dentes de alho amassados.
  • 3 ovos.
  • 1 e 1/2 xícara de farinha de mandioca.
  • Cheiro-verde, sal e pimenta a gosto.

Em uma frigideira grande, frite o bacon e a linguiça. Adicione a cebola, o alho e o feijão cozido. Misture bem e, por último, coloque os ovos e a farinha, mexendo até incorporar.

Etapa Descrição Tempo médio
Cozinhar o feijão Deixar al dente, sem caldo 20 minutos
Fritar carnes Bacon e linguiça até ficarem crocantes 10 minutos
Misturar os ingredientes Adicionar temperos e farinha 5 minutos
Finalizar Acrescentar ovos mexidos e cheiro-verde 3 minutos


Quais acompanhamentos combinam com o feijão tropeiro

O feijão tropeiro é versátil e combina com vários pratos típicos mineiros. Para um almoço completo e cheio de sabor, aposte em acompanhamentos clássicos:

  • Arroz branco soltinho.
  • Torresmo crocante.
  • Couve refogada.
  • Laranja fatiada.
  • Ovo frito ou bisteca de porco.

Esses acompanhamentos equilibram os sabores e trazem o toque caseiro que define a cozinha mineira.

Como deixar o feijão tropeiro com sabor autêntico

O segredo do sabor está nos detalhes: o bacon bem frito, a farinha crocante e o uso de ingredientes frescos. Um bom truque é usar parte da gordura do bacon para refogar o alho e a cebola, o que intensifica o aroma.

Evite exagerar na farinha — ela deve unir os ingredientes, não dominar o prato.

Por que o feijão tropeiro é um patrimônio da culinária mineira

Mais que um prato, o feijão tropeiro representa tradição e história. Criado pelos tropeiros que cruzavam Minas Gerais no século XVIII, ele era uma refeição prática e nutritiva para as longas viagens.

Hoje, o feijão tropeiro é símbolo da hospitalidade mineira e presença garantida em festas, almoços e restaurantes típicos. É o sabor de Minas em sua forma mais genuína.

