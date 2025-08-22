BH celebra 2º Festival Tropeiro Mineiro com 31 restaurantes e concurso

Belo Horizonte recebe até 30/8 a segunda edição do Festival Tropeiro Mineiro, que promete unir história, cultura e inovação em torno de um dos pratos mais tradicionais do país. Ao todo, 31 bares e restaurantes da capital mineira participam do evento com versões criativas e exclusivas do feijão tropeiro, acompanhadas de drinks feitos com cachaça Jeceaba, típica de Minas Gerais.

A iniciativa, promovida pela Siga Brasil, propõe um resgate da tradição tropeira e das raízes da culinária mineira, ao mesmo tempo em que desafia chefs e cozinheiros a reinterpretar esse ícone gastronômico com liberdade e ousadia. Entre as criações estão pratos como pizza de feijão tropeiro, bolinhos, trouxinhas de couve recheadas e até pastelão tropeiro - mostrando que a história pode, sim, ser contada também em novas formas e sabores.



O festival terá concurso gastronômico com votação aberta ao público aliada ao parecer de um júri técnico. Os pratos e drinks serão avaliados nos quesitos apresentação, sabor e criatividade. O público terá peso de 70% na escolha dos vencedores, enquanto os jurados - chefs renomados como Ricardo Rodrigues, Helena Bastos, Peninha, Murai Caetano e Marcelo Salomão, sob curadoria da chef Rosilene Campolina - responderão por 30% da nota final.



Os preços dos pratos partem do valor de R$ 25 e variam dependendo do estabelecimento.



Um prato com séculos de história



O feijão tropeiro tem origens que retornam aos séculos XVII e XVIII, no contexto do tropeirismo - atividade de transporte de gado, alimentos e mercadorias entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Com a necessidade de carregar alimentos duráveis e nutritivos, os tropeiros passaram a misturar feijão, farinha, carne seca, toucinho e sal em suas jornadas. Essa mistura simples, guardada em bruacas de couro, deu origem ao prato que se tornaria símbolo da culinária mineira e da identidade brasileira.



"O evento busca preservar saberes que atravessam séculos", explica Miriam Cerutti, coordenadora e idealizadora do festival. "O feijão tropeiro é um prato típico do Brasil, originado de um movimento, não de uma região específica. Com o festival, buscamos resgatar essas origens, inspirar a criatividade e fomentar a diversidade da nossa gastronomia".



Releituras surpreendentes e diversidade de sabores



A criatividade é o ingrediente principal desta segunda edição. Entre os destaques, está a Parada do Cardoso, que criou uma pizza de feijão tropeiro, e o Restaurante Sobrado, com um pastelão recheado com o prato típico. Há também bolinhos, croquetes e trouxinhas, além das versões tradicionais com nova roupagem - como apresentações mais refinadas e uso de ingredientes como torresmo de barriga.



"Temos 31 pratos, todos diferentes entre si. Não há nenhuma repetição. É um festival com muita novidade e tradição ao mesmo tempo", conta Miriam. "Queremos resgatar a raiz do tropeiro, mas também incentivar os chefs a se reinventarem".



Cada participante também criou um drink com cachaça mineira Jeceaba, compondo harmonizações que prometem surpreender até os paladares mais exigentes.



Encerramento com música, comida e festa em Santa Tereza



O festival se encerra com uma grande celebração no dia 6 de setembro, na Praça Duque de Caxias, no tradicional bairro Santa Tereza, na Região Leste, onde nasceu a primeira edição do evento, em 2024. A festa de encerramento contará com todos os restaurantes participantes, que irão servir seus pratos ao público. A programação também inclui shows de Ana Vieira, Paulinha Oliveira e Banda Veraneio 69, com entrada gratuita.



"A aceitação do público está sendo maravilhosa. Estamos vendo filas nos restaurantes. Os clientes estão curiosos para conhecer os novos tropeiros e participar das votações. Para os bares, é uma oportunidade de aumentar o movimento e apresentar novas propostas ao seu público", afirma Miriam.



Quais os restaurantes participantes do evento?

Alibabar



Barbazul



Babel



Bar do Sidney



Bar do Museu Clube da Esquina



Bar do Xaxa



Bar Du Pedro



Bar Sô Pedro



Breik Breik



Boi Vitório



Botequim Sapucai



Divino Cunhas Bar



Estação Parada do Cardoso



Favoritto



Lá Farina



Marmitex da Penha



Piratas Bar



Querida Jacinta



Sara Sabores



Saboritis



Sagarana



Sheridan



Sobrado



Tropeiro do 13



Tropeiro e Cia



Tropeiro da Lurdinha



Tia Maluka



Via Deslandes



Feijoah Cozinha



Algo a Mais



Caipira Xique

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais