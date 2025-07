Em Minas Gerais, a viagem começa antes mesmo de sair de casa, basta pensar em um pão de queijo quentinho, um café passado no coador de pano ou no cheirinho de comida feita no fogão a lenha para despertar a vontade de botar o pé na estrada. Pelas cidades de Minas, a gastronomia vai além do prato, é um gesto de acolhimento, uma herança familiar e um jeito único de celebrar a vida simples e cheia de sabor.

De doces seculares a pratos rústicos e inesquecíveis, o turismo gastronômico por Minas é também uma viagem por afetos, histórias e memórias. A seguir, selecionamos 5 destinos que transformam a comida em patrimônio cultural e convidam os visitantes a comer bem como manda a tradição mineira.

Leia mais:

1. Tiradentes e São João del-Rei

Tiradentes é um dos destinos mais reconhecidos do Brasil quando o assunto é comida mineira com sofisticação. A cidade abriga famosos festivais de gastronomia, que reúne chefs de diversas regiões e pratos que reinterpretam receitas tradicionais com criatividade. O leitão à pururuca com angu e couve é um dos clássicos que ganha versões especiais durante o evento. Mas além da culinária, Tiradentes oferece também experiências culturais ligadas à comida, como visitas a produtores locais e oficinas culinárias em cozinhas afetivas.

Logo ali ao lado, separada por uma estrada repleta de mirantes e casarões coloniais, está São João del-Rei. A cidade é igualmente rica em sabores e tradições, com destaque para suas quitandas seculares, feiras populares e a típica cozinha de roça. Em São João, é comum encontrar cafés servidos com pão de queijo feito no fogão a lenha e receitas que atravessam gerações, como bolos de milho, frangos com ora-pro-nóbis e doces caseiros embalados em papel celofane. Juntas, as duas cidades formam um roteiro gastronômico imperdível, que alia sabor, história e hospitalidade mineira perfeitos para experimentar o turismo gastronômico em Minas

2. Sabará

Sabará guarda uma herança doce e intensa, sendo conhecida pelo cultivo da jabuticaba e pelas quitandas tradicionais. O Festival da Jabuticaba movimenta o centro histórico da cidade com compotas, geleias, molhos e receitas criativas à base da fruta.

Receitas como lombo com molho de jabuticaba, bolos, pães de queijo e broas são transmitidas de geração em geração. Além das casas centenárias com quintais cheios de jabuticabeiras, os visitantes encontram barracas e feiras gastronômicas cheias de aromas e sabores típicos.

3. Diamantina

No coração do Vale do Jequitinhonha, Diamantina mistura história, música e comida. A cidade é conhecida por manter viva a tradição do feijão tropeiro feito com farinha de garapa, linguiça e cheiro-verde, além de doces cristalizados que enfeitam as vitrines de confeitarias antigas.

Aos sábados, o Mercado Velho vira ponto de encontro para quem quer saborear um pastel ou uma quitanda típica ao som de seresta. A cidade respira cultura, e isso se reflete também nos sabores que oferece.

4. Maria da Fé

Na Serra da Mantiqueira, Maria da Fé une clima frio, acolhimento e uma culinária com identidade própria. A cidade é referência na produção de azeites artesanais e no cultivo de ervas, e também oferece experiências gastronômicas ligadas ao turismo rural. Pratos com truta, caldos quentes e fondues feitos com ingredientes locais são comuns, especialmente no inverno.

A cidade ainda promove eventos sobre azeite de oliva e conta com fazendas abertas para visitação e degustação, proporcionando uma imersão completa no sabor e na natureza.

5. Serro

Serro é berço do Queijo Minas Artesanal e mantém viva a tradição dos modos de fazer transmitidos pelas famílias da região. Com suas ladeiras de pedra e casas coloniais, a cidade oferece uma experiência gastronômica única, com pães de milho, doces de leite, goiabadas e, claro, o famoso queijo curado.

Visitar as fazendas produtoras é uma oportunidade de entender como o alimento é feito e, muitas vezes, até acompanhar a ordenha ou participar de um café da manhã na roça. Comer em Serro é reencontrar sabores da infância e valorizar a cultura alimentar mineira.

6. Januária

No Norte do estado, Januária é destaque por suas receitas ribeirinhas e pelo uso de ingredientes típicos do cerrado e do São Francisco. A cidade oferece experiências autênticas, como peixes frescos, feijão andu, buriti e doces tradicionais. A Feira dos Produtores é um ponto de encontro para quem busca alimentos locais e conhecimento sobre a cultura alimentar da região.

7. Belo Horizonte

BH é considerada por muitos como a "capital mundial dos botecos", mas vai além dos bares. A cidade reúne toda a diversidade da gastronomia mineira com mercados populares, como o Mercado Central, feiras regionais, rotas de queijo e culinária afetiva espalhadas por todos os bairros. É o ponto de partida ideal para quem quer explorar os sabores de Minas antes de pegar a estrada.