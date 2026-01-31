Assine
CONFUSÃO NOS ENSAIOS

Homem filmado agredindo mulher é afastado dos Ensaios da Anitta

Organização do show afirmou que o homem não era segurança e foi descredenciado após o episódio

31/01/2026 11:38 - atualizado em 31/01/2026 11:39

Equipe do Ensaios da Anitta desligou terceirizado filmado agredindo mulher em show
Equipe do Ensaios da Anitta desligou terceirizado filmado agredindo mulher em show crédito: Redes sociais

A organização dos Ensaios da Anitta negou que o homem filmado agredindo uma mulher na apresentação do último domingo (25/1) fosse um segurança. A produção do evento ainda confirmou que o funcionário uniformizado foi afastado. 

O caso ganhou repercussão na tarde de sexta-feira (30/1), quando um vídeo passou a circular mostrando uma mulher sendo agredida em meio ao público por um homem usando uniforme do evento. Nas imagens, ele aparece fazendo menção de acertar um soco enquanto a jovem é retirada do local por outros integrantes da equipe.

Segundo relatos de testemunhas publicados nas redes sociais, a confusão teria começado quando a mulher envolvida passou a empurrar outras pessoas no meio do público. A situação se agravou quando outra jovem tentou intervir e afirmou que chamaria a segurança. Nesse momento, a mulher teria puxado a outra pelos cabelos, jogado-a no chão e desferido chutes contra o rosto dela. Durante a tentativa de conter a briga, o funcionário aparece nas imagens reagindo de forma inadequada.

Em nota, os organizadores do evento — Grupo Onda e Grupo Rodamoinho — afirmaram que o homem flagrado no vídeo não fazia parte da equipe de segurança, mas era um prestador de serviço terceirizado da área de estruturas. Segundo o comunicado, a equipe de segurança atuou imediatamente para encerrar a confusão, e o profissional envolvido foi descredenciado, sem possibilidade de voltar a atuar em eventos das empresas.

“Reiteramos nosso compromisso inegociável com a segurança, o respeito e o bem-estar do público. Atos isolados dessa natureza não refletem, em nenhuma hipótese, os princípios que defendemos”, diz o texto.

Mais um caso

A universitária e influenciadora Coral Azevedo denunciou ter sido agredida por três homens durante o evento realizado no último dia 20. Mulher trans, Coral contou que estava dançando sozinha quando passou a sofrer empurrões, xingamentos, cusparadas e teve bebida derramada sobre sua cabeça.

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela relatou que os agressores a intimidaram com frases como “ou dança ou sai”, riram da situação e chegaram a ameaçá-lá caso não deixasse o local. O episódio durou cerca de dez minutos e só terminou quando um amigo retornou ao espaço. O caso foi registrado na Delegacia On-line, e a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga as circunstâncias da agressão.

A organização dos Ensaios da Anitta informou que entrou em contato com a influenciadora para oferecer apoio e colaborar com a apuração dos fatos, reforçando que repudia qualquer forma de violência, assédio ou discriminação.

No próximo dia 7 de fevereiro, a turnê carnavalesca Ensaios da Anitta tem uma apresentação em Belo Horizonte. O show acontece na Esplanada do Mineirão, na Pampulha.

agressao anitta brasil celebridades musica rio-de-janeiro show

Busca
Preencha o campo
