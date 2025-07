Anitta fala a primeira vez sobre novas cirurgias no rosto e rebate críticas

Anitta, de 32 anos, falou pela primeira vez sobre os novos procedimentos estéticos que fez no rosto. Ela publicou uma foto exibindo o novo visual há alguns dias, e uma série de discussões sobre pressão estética, influência, procedimentos e riscos à saúde foi levantada, até então sem um posicionamento da cantora.

"Do leque de opções que eu entrego para as pessoas, de causas indígenas, ambientais, políticas e religiosas, a pessoa escolhe falar sobre a minha aparência. Quem está influenciando o jovem ou a mulher a pensar sobre aparência? Se eu quiser amanhã virar o Smigle ou o Fofão, eu viro. Se eu quiser ficar desfigurada, é o meu corpo. Mas as pautas que eu trago não são essas", afirmou.

A cantora abriu uma live em seu perfil no Instagram na tarde dessa quarta-feira (9/7) para falar sobre temas como o Marco Temporal e outros projetos de lei em tramitação no Congresso. "Vim aproveitar a grande repercussão da minha cara, que todo mundo quer ver minha cara sem filtro e de todos os ângulos, para trazer assuntos que realmente importam para serem debatidos pelas pessoas", disse.

Anitta disse que tinha um plano "daqueles de antigamente" segundo o qual, após seu aniversário, iria dar uma sumida das redes sociais. Ela reapareceria depois dos fãs "muito se perguntarem por onde andava", já com o projeto bem organizado.

Mas a cantora não esperava a proliferação de notícias falsas a seu respeito. "Que estava desfigurada ou voltei dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, e peguei bactéria em cirurgia, coisa que seria bem perigosa. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o 'pé na cova' já, super-mal, super-cagada", falou.

Com isso, decidiu aparecer nos stories para desfazer a tensão.





Segundo artista, passar por procedimentos estéticos é algo constante em sua vida. "Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz, ninguém nem descobriu e nem se falou sobre isso", disse.

A cantora afirmou ainda que desta vez tem visto uma discussão na internet sobre o quanto ela influencia mulheres e jovens a "não aceitarem a própria cara e ficar se mexendo o tempo todo", e afirmações de que ela teria um problema psicológico relacionado à própria imagem.

"Se eu tivesse um problema psicológico triste, grave, sério, seria ainda mais triste ver todo mundo falando disso dessa forma".

Ela afirmou que usa sua plataforma de influência com o que considera importante e sempre divulga em seu perfil o que realmente importa, como a causa dos povos indígenas. "Eu não trago pauta de plástica, não fiz um 'face review'", disse.