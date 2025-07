‘Drag race Brasil’: quem são as queens da segunda temporada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Estreia nesta quinta-feira (10/7), a segunda temporada de “Drag Race Brasil”, competição que consagrou o talento drag nacional com diversos desafios de performance, moda e carisma. Comandado novamente por Grag Queen, vencedora de um reality global de drag queens cantoras, o programa retorna com 10 novas competidoras — vindas de diferentes estados e com histórias marcadas por talento, superação e orgulho. O programa é exibido na plataforma de streaming WOW Presents Plus.

A banca de jurados tem Bruna Braga, Dudu Bertholini e uma celebridade convidada a cada episódio. O reality segue um formato de competição, com uma participante eliminada a cada episódio. Durante a temporada, elas enfrentam desafios que testam diferentes habilidades, como costura, dança, canto e humor.

Entre os destaques desta temporada estão duas travestis no elenco, algo que marca a evolução do formato brasileiro frente a antigas polêmicas da franquia, que antes excluía mulheres trans da disputa. A representatividade ganhou força com Mellody Queen e Chanel, que comemoram a visibilidade conquistada.

Mellody é a única representante mineira na disputa. Ela tem 30 anos e venceu os concursos Drag Sunset BH 2024 e Rainha do Bate Cabelo de MG (2018).

Conheça as 10 queens da nova temporada

Adora Black (26 anos – Brasília, DF)

Combina sex appeal com potência de palco. Seu nome é um trocadilho de orgulho: “adora preto”. Tem se destacado na cena drag nacional mesmo com pouco tempo de carreira.

Bhelchi (37 anos – São Paulo, SP)

Inspirada no cantor Belchior, encontrou na arte drag um caminho de reinvenção durante a pandemia. Dançarina de formação, carrega no palco poesia e resistência.

Chanel (21 anos – São Gonçalo, RJ)

Versátil e ousada, mistura glamour e terror com talento. Consegue encarnar tanto divas clássicas quanto personagens assustadoras. É uma das representantes trans da temporada.

DesiRée Beck (34 anos – Salvador, BA)

Do interior baiano para os palcos, mistura elegância e força. Criou seu nome como homenagem à família do marido e ao desejo de ser uma estrela desde a infância.

Melina Blley (30 anos – Rio de Janeiro, RJ)

Carismática e experiente, tem sete anos de carreira e é referência na cena noturna carioca. Largou a publicidade para viver da arte drag.

Mellody Queen (30 anos – Belo Horizonte, MG)

Drag trans e premiada, tem energia de sobra e domina o palco com seu famoso ‘bate cabelo’. Representa a resistência de mulheres trans dentro da arte drag.

Mercedez Vulcão (36 anos – São Paulo, SP)

Teatral e intensa, encontrou liberdade ao assumir a feminilidade como drag. Abandonou os papéis masculinos do teatro e se reinventou nos palcos.

Paola Hoffmann Van Cartier (36 anos – Vila Velha, ES)

Conhecida por sua elegância e versatilidade, Paola carrega no nome uma homenagem à sua drag mother, Vanessa Van Cartier (campeã do Drag Race Holland), à House of Hoffmann, fundada por ela, e às suas raízes italianas. É uma das grandes referências da cena capixaba.

Poseidon Drag (28 anos – Rio de Janeiro, RJ)

Nascida em Recife, Poseidon é figura cômica e criativa com mais de 13 anos de carreira. Sonha com reconhecimento internacional e aposta no humor e brilho para se tornar uma drag superstar.

Ruby Nox (31 anos – Carnaíba, PE)

Do sertão de Pernambuco para os palcos do Brasil, Ruby tem formação em teatro e incorpora elementos do circo e do burlesco em performances intensas, sensuais e autorais. É força e graça em forma de arte.