Vencedora do concurso Drag Glamour é coroada em BH

A mais nova Drag Glamour foi coroada na noite desta terça-feira (24/6). A candidata Lanny Jackson recebeu o título da 11ª edição do concurso em um teatro lotado e com muita torcida.

Lanny Jackson conquistou o público dublando a canção He Lives In You, de Diana Ross. Na apresentação, a vencedora performou com um violino e levou a plateia ao delírio. Ao todo, oito candidatas participaram.

Lanny Jackson também venceu a votação de melhor produção da noite. Ela usava um vestido lilás com brilhos e penas. O penteado volumoso também foi destaque.

"É por nós. Este é um dos títulos que eu mais sonhei em conquistar", afirmou a campeã em seu discurso. Esta foi a terceira participação de Lanny Jackson no Drag Glamour — e a primeira vez em que saiu vencedora.

O 2º lugar ficou com a candidata Verônyka Daymond Brasil Dellatorre, e o 3º, com Jenny Houston.

Concurso

"Estamos aqui para mostrar que a arte drag existe e resiste", afirmou Evellyn Loren, organizadora do evento, na apresentação de abertura do concurso. Ao final da noite, ela disse estar muito orgulhosa e que Belo Horizonte merece um espetáculo como esse.

Evellyn Loren, criadora do Drag Glamour, apresentou a 11ª edição do concurso com Daniel Duellis ao lado Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O evento ocorreu no teatro do Colégio Nossa Senhora das Dores, no bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital mineira. Foi a primeira vez que o concurso foi realizado em um teatro na capital. Em edições anteriores, o Drag Glamour aconteceu em bares e boates LGBTQIA+, além de teatros em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Neste ano, as drag queens participantes se inspiraram no tema “Hollywood” para suas apresentações.

O júri considerou os seguintes critérios para avaliar as candidatas: presença de palco, dublagem, look, maquiagem e, claro, o glamour.

Além da vencedora geral e do prêmio de melhor produção, a melhor dublagem da noite também foi premiada. A drag Mary Fashion Dellatorre Montenegro conquistou o título.

Plateia e apresentações

O espetáculo contou também com apresentações de vencedoras de outras edições do Drag Glamour, como Danger Jackson, que recebeu o título na primeira edição do concurso, em 2015. A vencedora da edição de 2024, Gabriella Rezende, também se apresentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na plateia, estavam presentes vencedores de outros concursos, como Nathaly Duarte, Miss Trans BH 2024, e Marcelo Augusto, Mister G Belo Horizonte.