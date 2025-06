BH: Mostra de cinema LGBT chega à segunda edição com programação gratuita

Do dia 17 a 29 de junho, o Cine Santa Tereza recebe a 2ª edição da Mostra Todas as Cores, evento que celebra o cinema contemporâneo com foco na representatividade LGBTQIAPN+. Com entrada gratuita, a programação inclui 15 filmes, entre curtas e longas, nacionais e internacionais, além de sessões comentadas por cineastas, artistas e especialistas.

Promovida pelo Circuito Municipal de Cultura, a mostra integra as comemorações do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em junho, e propõe um olhar sensível e plural sobre a diversidade de vivências da comunidade. Serão exibidas obras que transitam entre ficção, documentário e experimentalismo, explorando temáticas como afetividade, identidade de gênero, memória e resistência.



A mostra tem início nesta terça-feira (17/6), às 19h, com uma sessão especial em parceria com o Cine Diversidade, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG). Em cartaz na abertura, estarão os filmes "Vollúpya", de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr., e "Casa de bonecas", de George Pedrosa, seguidos de um debate mediado por Rafa Moon. A iniciativa busca aproximar o público de narrativas que incentivam reflexões sobre gênero, sexualidade e direitos humanos.

Entre os destaques da seleção estão o premiado "Uma paciência selvagem me trouxe até aqui", com Zélia Duncan e Bruna Linzmeyer; "Quebramar", de Cris Lyra; e o documentário experimental "Sessão bruta", produzido por um coletivo de pessoas trans e travestis. A mostra também conta com títulos inéditos e recentes, como "Baby", de Marcelo Caetano, que estreou em 2025, e "O melhor amigo", musical romântico ambientado em Canoa Quebrada, no Ceará. A programação completa está disponível no site do Circuito Municipal de Cultura.



Sessões comentadas

A programação inclui seis sessões com debates após a exibição, reunindo importantes nomes do audiovisual e da academia. No dia 18, por exemplo, os cineastas Éri Sarmet e Juliana Antunes, ao lado da curadora Tatiana Carvalho Costa, comentam obras que abordam afetos e resistências femininas e lésbicas. Já no dia 26, a conversa será conduzida por artistas e pesquisadores trans, como Vovó da ZN e Cafezim, após a exibição de Sessão Bruta.

O encerramento, no dia 29, terá duas sessões: Gay Chorus Deep South, sobre a turnê de um coral gay pelos Estados Unidos conservador, e S/He Is Still Her/e, documentário sobre Genesis P-Orridge. As sessões serão seguidas de debate com o performer Ed Marte e o antropólogo Paulo Maia.

Serviço:

Evento: Mostra Todas as Cores

Data: De 17 a 29 de junho, sempre às 19h (com exceção da sessão de encerramento, às 17h)

Local: Cine Santa Tereza - R. Estrela do Sul, 89, Santa Tereza - BH

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no site ou na bilheteria 1h antes das sessões



