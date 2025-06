Com muito brilho, o concurso "Drag Glamour" chega à décima primeira edição na próxima terça-feira (24/6), em Belo Horizonte. Neste ano, as drag queens participantes vão precisar se inspirar no tema “hollywood” para se apresentarem.

No concurso, as concorrentes vão realizar uma performance e depois desfilar no palco. As oito candidatas inscritas nesta edição serão avaliadas pelo júri nos critérios: presença de palco, dublagem, look, maquiagem e, claro, no glamour.

Teatro

O evento será realizado no teatro do Colégio Nossa Senhora das Dores, no Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira, a partir de 19h. Em outras edições, o Drag Glamour já aconteceu em bares e boates LGBTQIA+, além de teatros em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Esta será a primeira vez que o concurso vai ser realizado em um teatro na capital mineira.

Evellyn Loren, organizadora e apresentadora do concurso, acredita que realizar um evento como esse em um teatro torna a arte mais acessível, uma vez que as apresentações em bares e boates se limitavam ao público LGBTQIA+. “A arte e a cultura têm que ser mostradas para a comunidade em geral”, afirma Evellyn, que também é responsável pela idealização de outros eventos, como o Miss Trans BH.

Concurso Drag Glamour na edição de 2017, na boate Gis+. Em 2025, o evento será pela primeira vez em um teatro na capital mineira Arquivo pessoal

Para ela, apresentações de drags levam e representam alegria, diversidade e igualdade para todos.

Ingressos

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 20. No dia do evento, eles serão disponibilizados no local a R$ 30. Além dos valores para arcar com os custos da produção, o Drag Glamour está solicitando que os espectadores levem 1kg de alimento não perecível, que será doado.

Concursos na Grande BH

Em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sendo realizados preparativos para outros concursos. Estão abertas, até esta sexta-feira (20/6), as inscrições para o 8º concurso Miss e Mister Gay e o 2º Miss Trans de Betim, promovidos pelo Conselho Municipal de Atenção à Diversidade LGBTQIA+, com apoio da prefeitura.

Os concursos fazem parte da programação da 21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Betim, cuja caminhada será realizada no dia 27 de julho. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponível no site da prefeitura da cidade.

Na ficha on-line, os candidatos devem anexar documento de identidade com foto e um vídeo, com até um minuto de duração, com breve apresentação pessoal, discurso sobre identidade e causas que representa, além da motivação para participar do concurso. O vídeo será exibido no concurso.