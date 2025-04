Shoppings de BH disponibilizam abafadores de ruído para pessoas com TEA

Os sintomas mais conhecidos do Transtorno do Espectro Autitsta (TEA) são dificuldades de interação social e comunicação. Porém, pessoas que fazem parte deste espectro podem apresentar outras características como a hipersensibilidade auditiva. É possível que crianças com TEA se escondam ou tenham medo de alguns sons em ambientes barulhentos, por exemplo, o que são aspectos comuns desta característica.

A hipersensibilidade auditiva pode ser um desafio no cotidiano de pessoas que possuem o transtorno, mas existem acessórios que podem ajudar, como os abafadores de ruídos. Parecido com um fone de ouvido, o acessório bloqueia sons, o que reduz a sobrecarga sensorial que pessoas com TEA podem ter.

Com isso, alguns shoppings de Belo Horizonte começaram a disponibilizar abafadores de ruído para minimizar os incômodos de pessoas diagnosticadas em lugares com muito barulho.

Shoppings do Grupo Multiplan, por exemplo, estão oferecendo gratuitamente o acessório. A partir deste mês, marcado pela conscientização do TEA, o responsável pela pessoa ou o próprio paciente com hipersensibilidade auditiva, podem solicitar o acesso ao abafador de ruído e utilizá-lo durante o tempo que permanecer.

No BH Shopping e Pátio Savassi, os interessados podem ir ao Espaço Família nos pisos Ouro Preto e L3, respectivamente, para retirar o acessório. Já no Diamond Mall, os abafadores de ruído estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no piso L3.

Outros shoppings da capital mineira também oferecem o acessório. O Shopping DelRey disponibiliza, também gratuitamente, os abafadores de ruído no SAC, que fica no segundo piso do local. Já o Boulevard Shopping criou o Kit Sensorial, oferecido para crianças e adultos, que pode ser retirado no Espaço do Cliente, localizado no Piso 2.

O Minas Shopping também disponibiliza o abafador de ruído, no fraldário, que está próximo à praça de alimentação, no segundo piso do local.

Mais iniciativas

O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem o objetivo de conscientizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além dos abafadores de ruído, alguns shoppings de BH estão com outras iniciativas que tentam tornar o ambiente mais acolhedor às pessoas com TEA.

No Shopping Boulevard, por exemplo, neste mês é promovido a Sessão Azul nos cinemas, em que os filmes são exibidos em um ambiente adaptado, com redução de luzes e som. Já shoppings do Grupo Multiplan e o Shopping DelRey estão distribuindo cordões de girassol, que ajudam a identificar pessoas com uma deficiência ou condição que pode não ser aparente, como o TEA.