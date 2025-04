BH: obras audiovisuais queer vão ser exibidas no Cine Santa Tereza este mês

A Mostra Quarta Kuir Cinema 2025 vai trazer para o tradicional Cine Santa Tereza, na Região Leste de BH, obras audiovisuais queer. Os filmes propõem discussões sobre a temática LGBTQIAPN+ e outras narrativas que desafiam e questionam normas de gênero e sexualidade.

A programação vai de 9 a 13 de abril. A mostra conta também com um ponto de encontro para exibição de videoclipes e outras performances, programado para sábado (12/4) no Teatro 171, também no Bairro Santa Tereza.

A programação da Mostra Quarta Kuir Cinema 2025 inclui longas e curtas-metragens dirigidos por cineastas brasileiros e é gratuita. O evento é realizado pela Plataforma Beijo, coletivo artístico de BH, que se dedica à difusão da cultura LGBTQIAPN+ por meio de manifestações artísticas, como teatro, cinema e artes visuais.

A Quarta Kuir surgiu em 2018 e não tem uma periodicidade regular. A última edição ocorreu no final de 2023 na Funarte, com um formato artístico mais abrangente, trazendo instalações e performances. Este ano será a primeira vez que o evento vai ser 100% sobre mostra audiovisual, por meio do cinema, mas com raízes no teatro. A edição de 2025 vai também homenagear a cineasta, roteirista e atriz Julia Katharine.

A curadoria desta edição foi feita pela atriz Bramma Bremmer, Germano Melo, Igui Leal, Ricardo Alves Jr. e Will Soares. Entre as obras que serão exibidas estão Salomé, Toda Noite Estarei Lá, Resumo da Ópera, Nós Somos o Amanhã e Entre Vênus e Marte.

Para Bremmer, a realização da Mostra Quarta Kuir 2025 no Cine Santa Tereza é uma maneira de valorizar o cinema de rua e trazer diversidade para o espaço.

Queer nas telas

Bramma Bremmer explica que queer é entendido como um conceito que vai além de LGBTQIAPN+ e isso é refletido na escolha das obras. “Queer parte da ideia de multidão e dessas multidões que fogem das normas que estão estabelecidas (...) é um movimento LGBTQI+, é um movimento de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência, a ideia de queer está abraçando todas essas movimentações”.

O conceito de queer trazido por Bramma Bremmer e pela Mostra Quarta Kuir Cinema 2025 se apoia nos conceitos de diferente, expansão e transformações. Esse entendimento pode ser visto até mesmo nas edições do evento, que tem variação nos locais onde acontece, na curadoria, nas manifestações artísticas e até mesmo no nome — por vezes, usa Quarta Queer ou até mesmo Quarta Cuir.

A curadora explica também que o conceito de queer pode ser pensado em discussões de estética e linguagens nos filmes. “O que deles é estranho sobre o que está vigente, o que eles trazem enquanto novas possibilidades de realidade, novas possibilidades de narrativas, outras experiências, outras vivências das identidades que estão sendo narradas”.

Antes da escolha dos filmes que seriam exibidos, Bramma diz que foi realizada uma roda de conversa no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de BH, para ouvir o público e artistas.

Lista de filmes

Cabeça de Rua

Depois do Fim

Desdêmona

Entre Vênus e Marte

Kings

Meu Animal Favorito Já Foi um Cavalo

Monstra do Armário

MOSCOU

Nação Comprimido

No Início do Mundo

Nós Somos o Amanhã

Pedagogias da Navalha

Resumo da Ópera

Salomé

Toda Noite Estarei Lá

Um Ano

Uma Memória Sobre T. H. White

SERVIÇO

Evento: Mostra Quarta Kuir Cinema 2025

Datas: 9 a 13 de abril de 2025

Local: Cine Santa Tereza. R. Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG

Horários das sessões: 17h e 19h

Entrada: Gratuita

Os ingressos para as sessões podem ser retirados pelo site da Sympla ou na bilheteria do cinema uma hora antes das sessões. https://site.bileto.sympla.com.br/cinesantatereza/

