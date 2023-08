Drag Queen de BH estará no elenco da primeira edição de Drag Race Brasil

1156

A Drag Queen Aquarela, que se apresentou na Parada LGBT+ de BH, está no elenco do reality show Drag Race Brasil (foto: Instagram/Reprodução)



A Drag Queen Aquarela, criada pelo artista belo-horizontino Arthur Santos, está entre as primeiras participantes da primeira edição de Drag Race Brasil, uma franquia do reality show estadunidense RuPaul’s Drag Race. Ela é a única representante da capital mineira, e com estilo único e ousado, promete ser forte candidata pelo título de “Drag Superstar”.





O anúncio oficial aconteceu na tarde desta quarta-feira (2/8) por meio de uma publicação nas redes sociais da artista. O programa será produzido pela Paramount+ em parceria com a MTV e a WOW Presents Plus.

Drag Race Brasil será apresentado pela artista Grag Queen e tem estreia prevista para o dia 30/8 nas plataformas de streaming da Paramount BR e WOW Presents Plus, além de ser apresentado na MTV Brasil, canal de TV por assinatura.