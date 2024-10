Miranda Lebrão representa o Brasil no talent show RuPaul's Drag Race Global All Stars

Miranda Lebrão é a primeira drag queen brasileira a ficar de frente com o ícone RuPaul. Ela é quem representa o Brasil no talent show RuPaul's Drag Race Global All Stars, que reúne drag queens de 12

países diferentes e é assistido em todo o mundo. Hoje vai ao ar a final do programa e na entrevista Miranda conta para qual de suas colegas drags vai a sua torcida. Em 2023 , Miranda foi uma das finalistas do Drag Race Brasil, spin off Brasileiro do RuPaul's Drag Race.



Na entrevista abaixo Miranda explica o que a participação em duas temporadas desta grande franquia do streaming têm mudado na sua vida e carreira. Ela também conta como foi o convite para a versão

global do talent show, revela alguns bastidores da produção e algumas questões pessoais, como o processo de adoção de uma criança com o seu marido, importante pauta contemporânea sobre direitos LGBTI+.



Confira a entrevista a seguir:

