As inscrições para a 3ª edição do “Seminário de Práticas Musicais Criativas e Engajamento Social" estão abertas até 8 de novembro. A iniciativa, do projeto Conectar, propõe uma mudança de paradigma na formação musical partindo de atividades criativas e dinâmicas. O evento acontece entre os dias 11 e 14 do mesmo mês, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Conservatório da instituição e na Casa Outono, com percurso de oficinas realizadas por educadores de diferentes partes do mundo, como: André de Quadros (Universidade de Boston), Maite van der Marel (Collecting Beats) e Sean Gregory (Guildhall School of Music and Drama).



O seminário visa criar um espaço para que músicos e educadores musicais experimentem novas formas de criar, ensinar e aprender, de forma colaborativa e inclusiva. Disposto à transformação social, a iniciativa é centrada no ser humano e em sua criatividade, de forma horizontal, diversa, dialógica e sustentável. Com isso, a programação do evento se preocupa em estimular interações artísticas entre os participantes. Neste ano, por exemplo, o Palco Conectar reservará um momento para que todos possam cantar, tocar e criar juntos, de forma espontânea.

Os profissionais convidados trazem uma bagagem extensa de experiência e o objetivo comum de transformar realidades sociais por meio da música. O indiano radicado nos EUA André de Quadros já trabalhou com refugiados, vítimas de violência, pessoas encarceradas, dentre outros grupos em vulnerabilidade; Maite van der Marel, da Holanda, é reconhecida por seu trabalho em áreas de conflito no Oriente Médio; e Sean Gregory, do Reino Unido, disseminou a prática criativa-colaborativa pelo mundo. Mais do que dar respostas, os três atuarão como mentores, trazendo questionamentos e criando um espaço de trocas, que valoriza a autonomia e as singularidades de cada participante.





Todo o percurso conduz o participante em uma jornada de autoconhecimento, que busca formar lideranças musicais capazes de transformar seus contextos. Para concretizar uma formação prática, que conversa com a realidade atual, o evento propõe dinâmicas de criação com crianças e jovens da Casa Sr. Tito, projeto social de Lagoa Santa, e do Centro de Musicalização Integrado, projeto de extensão da UFMG. Essa interação vai proporcionar uma imersão nos contextos de trabalho educacional com este público.

"É uma oportunidade não só das pessoas estarem com profissionais muito experientes, que trabalharam no mundo inteiro, mas para de fato vivenciar algo novo. Quando a gente fala de ensino musical, os congressos e os seminários, hoje, são muito pautados pela cultura acadêmica; são apresentações de artigo científico, workshops, muitas vezes muito pouco práticos… O seminário é uma chance única das pessoas vivenciarem o que é uma renovação da educação musical. E a gente falar isso, não é só no discurso, os participantes saem de lá transformados, no sentido de que ‘algo novo é possível’”, comenta Bernardo Meireles, coordenador executivo do Conectar.



Serviço

3ª edição do Seminário de Práticas Musicais Criativas e Engajamento Social

Entre 11 e 14 de novembro

Mais informações: https://www.instagram.com/ projconectar/





Programação





Dia 11 de novembro

Local: Auditório do CAD 3 da UFMG, Campus Pampulha

8h às 18h - Credenciamento e apresentação do Conectar e 3º SPMC

10h às 12h - Workshop de formação de educadores - Dinâmicas de Criação, com André de Quadros

14h às 18h - Workshop de formação de educadores - Dinâmicas de Criação, com André de Quadros



Dia 12 de novembro

Local: Auditório do CAD 3 da UFMG, Campus Pampulha

9h às 12h - Workshop de formação de educadores - Dinâmicas de Criação, com Sean Gregory

14h às 17h30 - Workshop de formação de educadores - Dinâmicas de Criação, com Sean Gregory





Dia 13 de novembro

Local: Auditório do CAD 3 da UFMG, Campus Pampulha

9h às 12h - Dinâmicas de criação com crianças e jovens, com Maite

13h30 às 17h30 - Dinâmicas de criação com crianças e jovens, com Maite



Local: Casa Outono

19h30 às 22h - Palco Aberto Conectar





Dia 14 de novembro

Local: Conservatório da UFMG