Neste mês, Belo Horizonte celebra o Outubro Prateado, em alusão ao mês da pessoa idosa. Como parte das comemorações, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) promoverá o 1º Simpósio de Envelhecimento e Saúde LGBTQIA+. O evento será online e oferece uma oportunidade de aprendizado e networking. As inscrições ficarão abertas até 19 de outubro.

A reunião acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro, pela plataforma Zoom Workplace, de forma gratuita, mediante inscrição prévia.

Organizado em três mesas de debate, o simpósio contará com palestrantes de renome nacional, com grande expertise em discutir pontos importantes sobre o envelhecimento de pessoas LGBTQIA+, como aspectos demográficos, saúde física e mental e os desafios enfrentados por esse grupo.

O projeto foi organizado pelo Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos (Proepsi) da UFMG, com o apoio do Núcleo de Geriatria e Gerontologia (NUGG) do Hospital das Clínicas (HC) da universidade e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Confira abaixo a programação

1ª mesa de debate: Aspectos demográficos e determinantes sociais do envelhecimento de pessoas LGBTQIA+

Data: 18/10/2024

19h: Abertura

19h20: Envelhecer LGBTQIA+: histórias de lutas e direitos | (Diverso UFMG)

20h: Corpos trans e longevidade: realidades e cenário atual | Sayonara Nogueira (Rede Trans Brasil)

20h40: Políticas públicas e envelhecimento da população LGBTQIA+ | Lírica Matos (Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais) e Rosa Maria (coordenação de Saúde Indígena)

21h20: Discussão

22h: Encerramento

2ª mesa de debate: Velhices LGBTQIA+: principais aspectos de saúde relacionados ao envelhecimento

Data: 19/10/2024

8h: Envelhecimento LGBTQIA+ e saúde mental | Laiane Tabata (UFMG)

8h30: Às particularidades de saúde de pessoas LGBTQIA+ idosas | Milton

Crenitte (USP)

9h: Sexualidade em idosos LGBTQIA+ | Rogéria Werneck (UFMG)

9h30: Discussão

3ª mesa de debate: Os desafios para a garantia da equidade de idosos LGBTQIA+

Data: 19/10/2024

10h30: Envelhecimento das populações transexual e travesti | Eduardo Siqueira (UFMG)

11h: Lares de idosos: também são lares para idosos LGBTQIA+? | Sônia Sissy Kely (ativista social) e Diego Félix (USP)

11h30: As cores e dores do luto não legitimado em idosos LGBTQIA+ | Gabriela Casellato (Grupo Infinito)

12h: Discussão

Serviço

Data: 18 e 19 de outubro de 2024



Formato: Virtual



Plataforma: Zoom Workplace



Participação: Gratuita, mediante inscrição prévia.