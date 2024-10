A pauta de diversidade e inclusão é uma das prioridades de lideranças e equipes de recursos humanos (RH) de grandes empresas. Pensando nisso, a Profissas, empresa de Educação Corporativa e Diversidade Inclusão, se uniu a estudantes e professores universitários, representados por Ettore Medeiros e Letícia Alves Lins, para promover a 3ª edição do Fórum de Diversidade & Inclusão, com o tema “Diversidade Estratégica”.

O evento gratuito acontece nesta sexta-feira (18/10), das 13h às 18h, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e reunirá cerca de 100 representantes de grandes empresas, profissionais e estudantes da área para um debate propositivo sobre a temática.

"Encontros como esse são essenciais, não só para atualizar tendências e novos cenários da jornada de Diversidade & Inclusão, como renovar as energias para seguir transformando uma sociedade ainda repleta de privilégios e padrões excludentes. Tivemos conquistas importantes, mas precisamos seguir utilizando a educação, seja no âmbito escolar, universitário e corporativo, para remar contra marés contrárias e avançar na jornada pela equidade", destaca Victor Lambertucci, especialista em Educação e Diversidade e sócio-diretor executivo na Profissas.



Desafio

Estudos recentes revelam que 71% das organizações buscam ter uma cultura mais inclusiva (Deloitte, 2024). Em contrapartida, o desafio ainda é grande e a maturidade no assunto ainda insuficiente. É preciso avançar no entendimento de que as ações que incluem todos os perfis de pessoas no mercado de trabalho vão além da responsabilidade social, sendo importante estratégia de negócio e geração de resultados para as companhias.

Pesquisa realizada entre julho de 2023 e abril de 2024 pela Profissas e Pin People, revela que grupos subrepresentados, como mulheres, pessoas negras, LGBT+ e com deficiência apresentam eNPs (ferramenta que classifica se a empresa é um bom local de trabalho) pelo menos 20% menor que grupos não minorizados socialmente. O levantamento contempla mais de 60 empresas brasileiras, com cerca de 20 mil respondentes.

A missão de construir ambientes com equidade de acessos e oportunidades extrapola diversificar o time, atraindo talentos plurais. Lideranças, principalmente as do alto escalão, profissionais de recursos humanos e toda a equipe precisam se apoiar na criação e manutenção de políticas internas e atitudes que promovam a inclusão de verdade. Com isso, há chances reais de retenção e desenvolvimento para todas as pessoas nas empresas.







Serviço

3º Fórum de Diversidade & Inclusão



Data: 18/10/2024 (sexta-feira)

Horário: 13h às 18h

Formato: presencial e também com transmissão online e ao vivo

Inscrições: link



