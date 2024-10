O Brasil fez história no desfile da Victoria's Secret. O show de moda, que ocorre na noite desta quarta-feira (15/10), contou com a estreia de Valentina Sampaio, de 26 anos, a primeira modelo trans a ser contratada e desfilar pela marca.

Confira o momento em que Valentina estreia na passarela do Victoria's Secret Fashion Show:

MISS VALENTINA SAMPAIO WALKING HER FIRST VICTORIA SECRET FASHION SHOW!! pic.twitter.com/ski14ASp4k — ????. (@aemisias) October 15, 2024

Valentina é natural de Aquiraz, cidade do Ceará. Ela conquistou espaço na indústria da moda internacional após trabalhos com grandes marcas, como L’Oréal e Armani. Filha de um pescador e de uma professora, a brasileira foi a primeira modelo transgênero a ser capa da Vogue Paris, aos 18 anos.

Em entrevista à CNN, Valentina contou que integrar o casting da VS é um sonho realizado. "Ser uma mulher trans frequentemente significa encarar portas fechadas, preconceito, falta de oportunidades e experiências traumatizantes. Então, poder estar no Victoria’s Secret, sendo uma mulher trans, tem um significado pessoal muito grande, além de ser uma vitória para todas as pessoas trans", disse.

O Victoria's Secret Fashion Show ocorre em Nova York, nos Estados Unidos. O evento deste ano marca o retorno do desfile após um hiato de cinco anos. Além de Valentina, as brasileiras Alessandra Ambrosio e Adriana Lima também estão no casting.







O show também contará com três atrações musicais: Cher, Tyla e Lisa, do grupo Blackpink. O desfile pode ser acompanhado pelo YouTube da VS e pelas plataformas do TikTok e Instagram.

